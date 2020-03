Coronavirus: assessore Veneto, 'il virus non si trasmette con gli alimenti' (2)

03 marzo 2020 a

(Adnkronos) - "Il Ministero della Salute (con le due Direzioni generali della sanità animale e per l'igiene e la sicurezza degli alimenti) è intervenuto proprio oggi con un proprio documento indirizzato a Regioni, Prefetture, associazioni di categoria e ordini professionali per specificare che il Covid 19 non si trasmette con gli alimenti né dagli animali domestici all'uomo e per assicurare continuità all'attività veterinaria. Chiediamo quindi al più presto una massiccia campagna promozionale sui mercati nazionali e internazionali per i prodotti ‘made in Italy' e ‘Made in Veneto' per tranquillizzare i cittadini, contrastare la concorrenza sleale e valorizzare l'attrattività delle nostre terre e dei nostri prodotti. Il crollo delle presenze turistiche ha pesanti ripercussioni sulla filiera alimentare: se si calcola che la spesa alimentare di ogni turista è di circa 32 euro al giorno, i mancati introiti per la filiera agroalimentare veneta valgono potenzialmente 43 milioni di euro al mese”, ha sottolineato.

Oltre al rilancio dell'immagine del ‘food' nazionale, l'altro aspetto da affrontare è la carenza di manodopera stagionale: romeni e polacchi non possono più arrivare nel Nord Italia, bloccati dal rischio quarantena. L'assessore all'Agricoltura, d'intesa con il Tavolo Verde, chiede di reintrodurre nel settore agricolo i voucher semplificati, in modo di poter far partire le raccolte di asparagi, fragole ciliegie e assicurare continuità ai lavori stagionali nei filari e nelle serre. “Penso a studenti, disoccupati, pensionati, lavoratori stagionali di altri comparti – commenta l'assessore – Poter regolarizzare con i voucher la loro prestazione d'opera in agricoltura può rappresentare una utile integrazione al reddito e una risorsa importante per la continuità delle nostre produzioni”.

Osservazioni e richieste del Tavolo Verde sono confluite in un documento unico di proposte, ora all'esame del presidente della Regione che se ne farà interprete con il Governo.