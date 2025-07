Sinner-Alcaraz, disastro a Wimbledon: che spot va in onda durante il match

Uno spot profetico, quello della Rolex. Mentre era ancora in corso la finale di Wimbledon tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, ecco che una pubblicità dava già l'italiano come vincitore. "La prima vittoria a Wimbledon. Questa corona è tua", si sentiva durante un cambio di campo, lasciando a dir poco perplessi i tifosi davanti ai teleschermi.

L'errore però non è passato inosservato sui social, dove numerosi detrattori e complottisti hanno sfruttato lo spot per alimentare l'ennesima teoria senza senso: la vittoria di Sinner è "combinata", evidentemente anche con la complicità dell'avversario. Alcaraz sarebbe un complice perdente della sceneggiata allestita sul Campo Centrale. In ogni caso nulla di tutto questo è reale. Si è trattato di un errore del marchio che però ha sicuramente qualcosa di profetico. Almeno per i fan del numero uno al mondo.