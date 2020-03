Coronavirus: assessore veneto, 'a Vo' indennizzi totali per danni diretti e indiretti' (2)

03 marzo 2020 a

(Adnkronos) - “Da parte nostra – conferma l'assessore – abbiamo subito provveduto a procrastinare le scadenze dei bandi del Psr e a sospendere scadenze e pagamenti. Abbiamo voluto convocare subito il Tavolo Verde proprio per avviare un monitoraggio costante sulla ‘zona rossa' e su tutto il Veneto e mettere a fuoco la graduatoria delle priorità”.

“Ma ora - conclude - sono il Governo e l'Unione Europea a dover fare la loro parte. Le categorie economiche sollecitano l'annullamento dei contributi previdenziali per le aziende della zona rossa e la sospensione per l'intero Veneto, nonché di anticipare i pagamenti Pac alle aziende per aiutarle a fronteggiare la crisi di liquidità. Mi auguro che almeno si consenta alle aziende della filiera agroalimentare ma anche del turismo, anche a quelle più piccole, di accedere alla cassa integrazione in deroga”.