Inter, bomba-Marotta: "Con chi ce l'aveva Lautaro"

La stagione si è conclusa senz’appello, con “zero tituli” ed in casa Inter è scoppiato il caso Calhanoglu. Da tempo sul piede di partenza, desideroso di ritornare a casa, nella sua Turchia, per vestire la maglia del Galatasaray, non è stato uno dei protagonisti del Mondiale per Club. L’Inter è caduta rovinosamente agli ottavi di finale contro il più modesto Fluminense e lì a Charlotte, negli Stati Uniti, è esplosa tutta la frustrazione di capitan Lautaro Martinez che, a fine partita, ha tuonato contro il suo compagno di squadra dopo la sconfitta contro i brasiliani di Rio: “Fa male perché questo era l’ultimo obiettivo che avevamo con la poca forza che c’era rimasta. Abbiamo messo il cuore, io ho lasciato tutto. Dispiace tanto e voglio dire una cosa: qua bisogna voler restare, stiamo lottando per obiettivi importanti. Il messaggio è chiaro, chi vuole restare sta, chi vuole andare via vada via. Non faccio nomi, ma ho visto tante cose che non mi sono piaciute come capitano, anche se c’è il mister prima. Io sono così, voglio lottare per obiettivi importanti, siamo una squadra importante, voglio continuare così. Il messaggio è chiaro, chi non vuole restare, arrivederci. Mi riferisco in generale”.