Myrta Merlino, vacanza da incubo: "Una cosa folle e scandalosa"

Piccola disavventura estiva per Myrta Merlino, conduttrice Mediaset di Pomeriggio Cinque. Si sa che, con il movimento in massa dei turisti, il settore dei trasporti viene chiamato a sostenere un volume di lavoro importante e possono capitare dei disguidi, soprattutto in estate. Così, la giornalista ha documentato su Instagram le sue peripezie per raggiungere l’Isola di Pantelleria, dove di solito trascorre le vacanze insieme al suo compagno, Marco Tardelli. Il viaggio dei due è stato un’odissea e l’aeroporto di Palermo il fulcro dei disagi.

Questo il racconto della Merlino: “Sono partita ieri alle 12 da Roma e non ancora arrivata a Pantelleria! Bambini di 8 e 13 mesi, persone anziane con cagnolini, passeggeri distrutti, tutti tenuti in aeroporto a Palermo per 27 ore senza alcuna spiegazione, senza personale della compagnia a cui riferirsi. Una cosa folle e scandalosa”. Come se non bastasse, è arrivata una stories successiva, in tarda serata, in cui la giornalista ha raccontato l’evoluzione del dramma: "Dopo aver passato inutilmente 27 ore all'aeroporto di Palermo siamo fuggiti a Trapani. La speranza è quella di prendere un traghetto per Pantelleria, ma questa è la situazione". A corredo del commento, la Merlino posta una foto in cui si vedono decine di persone in attesa all'imbarco. Di sicuro i due alla fine hanno raggiunto la meta, forse anche gli altri passeggeri rimasti fedeli al volo palermitano.

La Merlino ha un legame forte con l’isola: “Ho un rapporto sentimentale profondo, grazie al mio compagno Marco Tardelli e alla casa che consideriamo il nostro rifugio. Pantelleria è diventata quindi per me una seconda patria, un luogo dove il concetto di solitudine riconduce all’essenziale, al rispetto della natura e al valore della sostenibilità. E l’isola è soprattutto un crocevia di culture, un avamposto nel Mediterraneo che può diventare un simbolo di dialogo tra le identità. Pantelleria insegna come stare al mondo e come al mondo delle paure sopravvivere”.