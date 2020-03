Coronavirus: Css, Italia modello di come si può contenere questa emergenza

05 marzo 2020 a

Roma, 5 mar. (Adnkronos Salute) - "L'Italia può rappresentare un modello prototipale su come contenere il più possibile l'emergenza, per rendere poi praticabile offrire ai cittadini il meglio dell'assistenza, garantendo il massimo rispetto della loro salute". Lo sottolinea il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli, componente del Comitato tecnico-scientifico sull'emergenza coronavirus, in conferenza stampa alla Protezione civile.