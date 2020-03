Coronavirus: Gallera, 'in due giorni assunti 136 medici in Lombardia'

05 marzo 2020 a

a

a

Milano, 5 mar. (Adnkronos) - “In due giorni sono stati assunti 136 medici in Lombardia, fra questi a Lodi sono arrivate 83 nuove unità (19 medici, 47 infermieri e 17 Oss) e tra questi 5 medici e 8 infermieri dell'esercito che sta arrivando in aiuto anche a Seriate con 10 medici e 8 infermieri che entreranno in servizio domani. Anche a Crema, Seriate e Cremona sono stati assunti 39 medici, 78 infermieri e 18 Oss”. Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera.

L'assessore ha ringraziato "intensivisti, pneumologi, medici e personale sanitario che da due settimane stanno lavorando senza sosta per fronteggiare l'emergenza coronavirus anche riconvertendo a terapia intensive, in tempi rapidissimi, altre tipologie di reparto. Ad oggi siamo riusciti ad attivare 321 nuovi posto letto di terapia intensiva dedicati al coronavirus”.