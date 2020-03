Cultura: da Fondazione Cariplo nuovi contributi per oltre 3 mln

05 marzo 2020 a

Milano, 5 mar. (Adnkronos) - Fondazione Cariplo sostiene la cultura. Sono stati approvati dal consiglio di amministrazione della Fondazione 22 progetti nell'ambito del bando 'Luoghi di innovazione culturale, con cui si intende sostenere le organizzazioni che hanno in proprietà o gestione luoghi della cultura, con 3 milioni di euro destinati a organizzazioni su tutto il territorio lombardo e delle province di Novara e Verbania. “L'arte, la musica, il teatro, il cinema sono in grado di aggregare persone, generando punti di riferimento per la comunità e riportando a nuova vita spazi inutilizzati, che diventano luoghi significativi all'interno delle città", spiega Giovanni Fosti, presidente della Fondazione Cariplo.

La Fondazione "ha finanziato progetti che uniscono innovazione tecnologica e attenzione alle persone, valorizzando l'iniziativa dal basso di associazioni che operano sul territorio. La cultura favorisce la coesione sociale e il riconoscersi parte di una stessa comunità, è quindi per noi fondamentale che i processi di innovazione culturale siano continuamente orientati a leggere i cambiamenti in atto nella nostra società, cercando modalità nuove e attuali per offrire sempre più opportunità di accesso alla cultura", ha sottolineato.

Il Museo Astronomico di Brera, ad esempio, si modernizza. Il progetto Marss prevede un approccio diverso di digital storytelling con visite suddivise in base all'utenza. Una app permetterà la fruizione di nuovi materiali per legare il museo al territorio lombardo e spiegare cos'è l'astronomia e come influisce sulla vita quotidiana. Inoltre la cupola Schiapparelli sarà resa accessibile al pubblico grazie alla realtà virtuale che proietterà il visitatore su Marte.