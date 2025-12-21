Ballando, imprevisto per Fialdini: la gonna si sfila e rimane in body

Francesca Fialdini è arrivata seconda, ma la sua esibizione ha comunque convinto il pubblico di Ballando con le Stelle. In finale la conduttrice, compagna di ballo di Giovanni Pernice, se l'è vista contro Andrea Delogu e Nikita Perotti. Per l'occasione la coppia ha riproposto un Jive sulle note di Svalutation seguito da un valzer. Questa esecuzione ha richiesto un cambio look: scarpe diverse e una gonna al posto dei pantaloni. Proprio la gonna è stata protagonista di un imprevisto quando è stata la volta di un moderno sulle note di The show must go on.

Il motivo? Proprio sulle note finali, durante una presa, la gonna si è sfilata, rimanendo avvolta attorno al braccio del ballerino, che prontamente è riuscito a sfilarla, lanciandola fuori scena con un gesto deciso. Questo però non ha fermato la Fialdini che ha deciso di proseguire la performance come se niente fosse e rimanendo solo in body, mostrando una comprensibile smorfia amareggiata solo alla fine.