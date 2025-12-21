Serie A, la Fiorentina travolge l'Udinese. E il Torino segna la seconda vittoria

FIORENTINA-UDINESE

Alla 16esima giornata di campionato la Fiorentina trova la sua prima vittoria dell'anno in Serie A. La squadra di Vanoli sconfigge con un sonoro 5-1 l'Udinese. La gara viene indirizzata al minuto 8 quando viene espulso il portiere friulano Okoye. I toscani ne approfittano e vanno a segno con Mandragora al 21', Gudmunsson al 42' e Ndour al 45' chiudendo la prima frazione sul tre a zero. Nella ripresa poi si scatena Kean. Il centravanti mette a segno una doppietta al 56' e 58'. Per l'Udinese rete di Solet al 66'. Una boccata di ossigeno per la Fiorentina che resta comunque all'ultimo posto in classifica a quota 9.

SASSUOLO-TORINO

Seconda vittoria di fila in campionato per il Torino, che vince 1-0 in casa del Sassuolo nel match valido per la 16/a giornata di Serie A. Decisivo il rigore trasformato da Vlasic al 21' della ripresa, dopo che nel primo tempo il Var aveva già sottratto un penalty inizialmente concesso ai granata a causa di un precedente fallo di Tameze. Con questo successo la squadra di Baroni sale a quota 20 punti allontanandosi dalla zona retrocessione, mentre i neroverdi restano fermi a 21 punti.