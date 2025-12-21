Libero logo
Lutto per George Clooney: è morta la sorella Ada

domenica 21 dicembre 2025
Lutto per George Clooney: è morta la sorella Ada

Lutto per George Clooney. È morta all'età di 65 anni Adelia 'Ada' Zeidler, sorella maggiore dell'attore. La donna si è spenta venerdì 19 dicembre a causa di un tumore, come riferito dalla rivista "People". "Mia sorella Ada era il mio eroe. Ha affrontato il cancro con coraggio e ironia. Non ho mai conosciuto nessuno così coraggioso. Amal e io la rimpiangeremo profondamente", ha detto Clooney. Secondo il necrologio, Ada Zeidler, residente ad Augusta, nel Kentucky, è morta "pacificamente, circondata dalle persone che amava" presso il St. Elizabeth Healthcare di Edgewood, nel Kentucky. Nata a Los Angeles il 2 maggio 1960, era figlia del giornalista e conduttore televisivo Nick Clooney e della scrittrice Nina Bruce Warren.

La star di Hollywood è di un anno più giovane della sorella. Artista di talento, Zeidler aveva insegnato educazione artistica nelle scuole elementari di Augusta per diversi anni. In gioventù le era stato dato il riconoscimento di National Merit Scholar.

Nel 1987 aveva sposato Norman Zeidler, capitano dell'esercito in pensione, scomparso nel 2004 a seguito di un infarto. Ada Zeidler aveva partecipato ad alcuni momenti pubblici della famiglia, tra cui il matrimonio del fratello George con Amal Alamuddin a Venezia nel 2014. Oltre ai genitori, Adelia lascia i figli Nick Zeidler e Allison Zeidler Herolaga, il genero Kenny e numerosi parenti. I funerali si terranno lunedì 22 dicembre; la famiglia ha suggerito eventuali donazioni in sua memoria alla Knoedler Memorial Library di Augusta. 

adelia ada zeidler
george clooney

