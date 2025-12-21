Lutto per George Clooney: è morta la sorella Ada

Lutto per George Clooney. È morta all'età di 65 anni Adelia 'Ada' Zeidler, sorella maggiore dell'attore. La donna si è spenta venerdì 19 dicembre a causa di un tumore, come riferito dalla rivista "People". "Mia sorella Ada era il mio eroe. Ha affrontato il cancro con coraggio e ironia. Non ho mai conosciuto nessuno così coraggioso. Amal e io la rimpiangeremo profondamente", ha detto Clooney. Secondo il necrologio, Ada Zeidler, residente ad Augusta, nel Kentucky, è morta "pacificamente, circondata dalle persone che amava" presso il St. Elizabeth Healthcare di Edgewood, nel Kentucky. Nata a Los Angeles il 2 maggio 1960, era figlia del giornalista e conduttore televisivo Nick Clooney e della scrittrice Nina Bruce Warren.

La star di Hollywood è di un anno più giovane della sorella. Artista di talento, Zeidler aveva insegnato educazione artistica nelle scuole elementari di Augusta per diversi anni. In gioventù le era stato dato il riconoscimento di National Merit Scholar.