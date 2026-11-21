C’è un fermo immagine dello sciopero che meriterebbe una gigantografia da guardare e riguardare ogni volta che perdiamo la speranza nei giovani. Due studenti, Marcos e Andrea, si siedono sulla scalinata del ministero dell’Istruzione per difendere i poliziotti. Fanno da scudi umani mentre i loro coetanei, nascosti sotto un passamontagna, lanciano bombe carta, petardi, pietre, bottiglie di vetro e pure un monopattino (sei gli agenti feriti).

Piovono insulti e provocazioni: «Merde, scendete», «servi del potere», ma Marcos e Andrea - che non si erano mai visti prima - restano lì, imperterriti. Dalla parte giusta. Senza slogan, senza megafoni, senza bandiere, senza collettivi a fargli da ombrello.Con la bellezza dei loro vent’anni rivendicano il diritto di protestare pacificamente: dopo tutto, tra le ragioni dello sciopero c’è pure il “no” al riarmo. Hanno il coraggio di andare contro la massa per difendere i poliziotti da quella violenza che molti coetanei condannano negli slogan ma esercitano sfacciatamente. Il corteo protestava contro le politiche sulla scuola, ma la vera lezione l’hanno data loro due. Quella gigantografia andrebbe appesa in tutte le aule: spiega bene la differenza tra il bene e il male.