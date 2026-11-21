“Bisogna saper lottare, andare avanti, e lo farò”. Lo ha detto Massimo Bossetti, l’ex muratore di Mapello condannato in via definitiva all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio, intervistato nel corso della trasmissione Quarto Grado che andrà in onda questa sera su Retequattro.“Sono stanco di tutto, però non devo mollare. Andiamo avanti. Abbiamo fatto il ricorso in Cassazione, perché il 5 ottobre hanno rigettato l’udienza. L’abbiamo impugnata e sto aspettando che fissino l’udienza. Poi per il resto bisogna saper lottare, andare avanti e lo farò“, ha detto Bossetti. Il carcere è “un incubo per me. È una sopportazione sovrumana, grazie a Dio che c’è il lavoro che mi distrae, ma quando rientro mi abbatto”.

Bossetti si dice fiducioso nella revisione: “Sì assolutamente sì. Ci sono tante cose che possono essere fatte meglio”. All’uomo è stato concesso di uscire dal carcere: “Questa - spiega - è un’alternativa all’articolo 21. Ho sempre rifiutato però giustamente è meglio vivere anche questa cosa”. Fuori dal carcere lavora, alla “coibentazione termoacustica, con tutti gli elementi in acciaio. È bellissimo, un bel lavoro”.

Anche con la famiglia, le cose proseguono bene: Bossetti dice di vedere “tutti i figli”. Ma con sua moglie è finita? “No, niente è finito”. Infine, non si sbilancia su chi avrebbe potuto uccidere Yara Gambirasio: “Chieda agli avvocati, meglio chiedere agli avvocati. Non voglio sbilanciarmi più di tanto”. Anche se un’idea se l’è fatta: “Sì. L’idea che c’è anche nel gruppo difensivo è che tutto sia scaturito all’interno della palestra. È lì che bisogna cercare e prendere in mano di nuovo le indagini e ripetere tutto”.