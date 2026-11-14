Il Reddito di criminalità

Il Campo largo punta a vincere le elezioni riproponendo il Reddito di cittadinanza, ribattezzato Rdc 2.0 e annunciato ieri ufficialmente come punto del programma. Una misura che promette di assomigliare in tutto e per tutto a quella che ha dissanguato le casse dello Stato. Anche perché è stato erogato a centinaia di migliaia di persone che non avevano il diritto di percepirlo, per un totale di 1,89 miliardi di euro regalati sino al 2025: gli accertamenti hanno registrato un buco di 394 milioni causato da reddito e pensione di cittadinanza nel 2021, 482,6 nel 2022, 578 nel 2023, 341,1 nel 2024 e 102 nel 2025. Di questa montagna di soldi sarebbero stati recuperati solo 391,2 milioni di euro, pari al 20,5 per cento del totale. Quindi conviene rinfrescare la memoria ai lettori-elettori con un’inchiesta a puntate ricca di notizie inedite che dovrebbe consigliare un ripensamento al centro-sinistra. E forse una commissione d’inchiesta parlamentare.Come dimostreremo i controlli preventivi sui percettori del reddito di cittadinanza e di altri sussidi distribuiti dall’Inps erano possibili, ma nessuno li ha voluti fare. Questo articolo racconta come fosse facile, per esempio, bloccare le erogazioni ai criminali e alle loro famiglie di misure di sostegno al reddito, ma sono stati necessari due anni prima che i vari governi a guida progressista iniziassero a prendere provvedimenti e l’input è dovuto arrivare dalla Commissione Antimafia. Nessuno avrebbe contestato il reddito di cittadinanza se fosse servito ad aiutare chi davvero non arriva a fine mese, ma purtroppo, in Italia, l’andazzo è stato molto diverso. Il sussidio è stato utilizzato, in perfetto stile Achille Lauro, come mancetta per drenare voti in molte aree del Paese in cui il lavoro nero è diffusissimo.Ma soprattutto non sono stati fatti i controlli necessari per evitare questa distribuzione a pioggia. Emblematico è il caso di chi era agli arresti per reati gravi e gravissimi, per cui i controlli sono arrivati quando molti milioni di euro erano già stati distribuiti e spesi. Eppure l’Inps aveva tutti gli strumenti per impedire questo spreco, ma, quando a presiederlo era il grillino Pasquale Tridico, forse le priorità erano altre e le risorse impiegate per gli accertamenti sono state davvero modeste.Per esempio, a livello centrale, alle verifiche su milioni di domande vennero inizialmente delegate solo 5 persone, alla faccia dei controlli preventivi: «I funzionari della task force - che restano a tutti gli effetti assegnati alle aree dirigenziali di appartenenza - forniranno supporto alle strutture territoriali nella lavorazione delle evidenze Rdc» si leggeva in un ordine di servizio interno.Purtroppo una squadra così sparuta non poteva effettuare veri controlli, nonostante gli allarmi lanciati da dirigenti come Fabio Vitale, che, nel frattempo, venne mandato a fare il direttore lontano da Roma.

L’ALLARME DI MORRA Nel marzo del 2020, qualcosa si muove: il presidente della Commissione Antimafia Nicola Morra informa riservatamente il capo dell’Inps Tridico di un’indagine sui condizionamenti mafiosi nelle prestazioni previdenziali e assistenziali. Durante questi approfondimenti il funzionario dell’Inps C.S. (consulente della stessa commissione da fine 2019), grazie a un elenco di circa 31.000 detenuti inviato a Palazzo San Macuto dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del ministero della Giustizia, aveva scoperto che esponenti della criminalità organizzata e del terrorismo usavano false invalidità per ottenere misure alternative alla detenzione e percepire indebitamente prestazioni Inps. A fronte di queste frodi, Morra suggerisce di sfruttare il «doppio ruolo» di C.S. (consulente della commissione e dipendente dell’Inps) per avviare un progetto di studio congiunto.Nella nota del 2 marzo 2020, Morra propone di distaccare C.S., esperto di controversie giudiziarie sull’invalidità civile e la disabilità, presso la presidenza dell’Istituto anche per garantire la sicurezza a un uomo ingaggiato per sottrarre risorse alla criminalità organizzata. Pure noi, per metterlo al riparo da possibili ritorsioni, abbiamo deciso di pubblicare solo le iniziali del funzionario segugio.Già nei primi mesi di lavoro, C.S. scoperchia un sistema che distribuisce denaro pubblico a incalliti delinquenti e ai loro nuclei familiari. Il dipendente Inps, dal 17 giugno 2020 al 31 marzo 2023, lavora in smart working, lontano dalla sua città di origine, appoggiandosi alla segreteria particolare del presidente dell’Antimafia e alla direzione generale dell’Inps, dove gli vengono messe a disposizione tutte le banche dati dell’Istituto. Viene incaricato di coordinare un gruppo di lavoro (istituito dal protocollo d’intesa tra Inps e commissione) che si deve occupare di monitorare il fenomeno dell’erogazione di sussidi a soggetti appartenenti alla criminalità organizzata e della riforma dell’invalidità civile.Il delicato ruolo di C.S. è confermato dalle schede di valutazione finali dell’Inps del 2021 e del 2022 dove si fa riferimento alla sua «collaborazione istituzionale di rilevante responsabilità e riservatezza». Nella scheda del 2022, gli viene riconosciuto che «ha individuato e segnalato concreti contesti di rischio attraverso l’analisi di dati presenti nei sistemi informativi delle istituzioni interessate e proposto metodologie di indagine e tecniche lavorative al fine di evitare l’indebita percezione di erogazioni di prestazioni economiche a danno dell’Inps e a favore della criminalità organizzata di tipo mafioso».

TASK FORCE E RELAZIONE DEL 2022 La task force coordinata da C.S. (ne fanno parte anche un membro del Cnr, uno dell’Istat e un magistrato) elabora una relazione, con dati parziali, che viene presentata in commissione il 20 luglio 2022. Il documento analizza un campione di 2.164 detenuti per reati specifici (tra cui associazione mafiosa, omicidio doloso, traffico di stupefacenti, terrorismo).I risultati sono allarmanti, ma nessuno politico recita il mea culpa: l’analisi rivela che il 17,6% dell’insieme esaminato (382 soggetti) risulta avere ricevuto, sino al 31 luglio 2021, sussidi per 9,7 milioni di euro e che il 52% delle prestazioni corrisposte non era dovuto (pari a circa 5 milioni di euro).Sarebbero stati indebitamente erogati il 77,6% dei redditi di cittadinanza, il 73% dei redditi di emergenza, il 43,3% degli assegni mensili di assistenza, il 40,4% delle pensioni di inabilità con indennità di accompagnamento, il 34,2% delle pensioni di inabilità semplice.Gli esperti registrano che l’85,8 per cento dei percettori è nato in Campania (40,3%), Sicilia (19,6%), Calabria (15,4%) e Puglia (10,5%). La percentuale di sussidi non dovuti tocca il picco del 90% nel Lazio e del 73% in Campania.Il documento esamina pure 26 ordinanze di custodia cautelare che confermano la tendenza dell’indagine a campione: su 1.104 soggetti sotto inchiesta il 29% (318 persone) percepiva sussidi Inps e il 54 per cento di loro non avrebbe potuto godere di tali prestazioni.A un gruppo di 174 persone arrestate per reati di mafia vengono collegati (a loro e ai rispettivi nuclei familiari) sussidi per circa 21 milioni di euro complessivi: metà di quegli oltre mille assegni (52%) non sarebbero stati dovuti.

AD ARRESTATI E CONDANNATI 46 MILIONI Il gruppo di lavoro consiglia di ampliare l’elenco dei «reati ostativi» che escludono dall’erogazione degli aiuti (mancavano nella lista delitti gravissimi come l’omicidio doloso o la violenza sessuale) e propone di togliere le prestazioni di invalidità in caso di condanna definitiva alla reclusione non inferiore a 6 anni e il Reddito di cittadinanza di fronte a una pena definitiva di almeno 2 anni (o 3 in caso di patteggiamento). Nessuno dentro al Governo recepisce la proposta. C.S. non si limita alla relazione e, passando in rassegna i nomi inviati dal Dap, realizza un ulteriore elenco di 937 persone (selezionate in ordine alfabetico sino alla lettera C) che si trovano in carcere o ai domiciliari e che hanno percepito direttamente o indirettamente Rdc, reddito di emergenza, pensione o assegno di invalidità, a cui spesso è associata anche l’indennità di accompagnamento.Dall’1 maggio del 2019, quando entra in vigore la misura anti-povertà del M5s, al 31 ottobre 2021, nelle tasche di questi signori sarebbero entrati 7,2 milioni di euro in Rdc e Rem e 14,6 milioni di invalidità civile, per un totale di circa 21,8 milioni di euro di erogazioni a persone che si trovavano agli arresti o a loro familiari.C.S. segnala ai suoi superiori anche una presunta importante falla nei sistemi di controllo: il lavoro obbligatorio dei detenuti era registrato nei cassetti previdenziali Inps con il vecchio acronimo «Ministero di Grazia e giustizia» (contrassegnato dal colore blu), a differenza dei dipendenti ordinari (tra questi i magistrati) registrati sotto la voce «Ministero della Giustizia» (arancione). Questa differente denominazione, se ci fosse stata la volontà, avrebbe reso più semplici e mirate le verifiche volte a bloccare preventivamente le truffe all’Erario. Dopo l’indicazione di questa metodologia di ricerca ai dirigenti dell’epoca, secondo il funzionario, la distinzione sarebbe stata cancellata dai sistemi di controllo, rendendo più arduo il riconoscimento dei lavoratori in custodia. Quando il M5S finisce all’opposizione iniziano a circolare i primi dati che raccontano la piaga: la Guardia di finanza fa sapere che 4.374 soggetti condannati «per reati ostativi» e «persino un latitante» avrebbero percepito il reddito, incassando circa 43 milioni di euro; successivamente l’Inps aggiorna i numeri e comunica che 5.767 tra detenuti e condannati avrebbero ottenuto circa 46 milioni.IL BUCO

NERO DELLE AUTODICHIARAZIONI Come è possibile che questi soggetti siano riusciti a ottenere gli assegni? All’epoca, nel 2019, la procedura prevista dall’Inps, per l’istruttoria e il controllo dei requisiti di chi presentava domanda di Rdc, si fondava esclusivamente sulle autodichiarazioni rese dagli interessati, rimandando ad un momento successivo i controlli, anche quelli sul casellario giudiziale. Tuttavia tali verifiche e l’interruzione delle erogazioni illegittime avvenivano praticamente solo nei casi segnalati dall’autorità giudiziaria o dalle forze dell’ordine, con il risultato che parte del reddito di cittadinanza è quasi certamente divenuto un sostegno per le attività illecite o il Welfare della manovalanza criminale, messa in ginocchio dal lockdown (difficile spacciare nelle città deserte e chiedere il pizzo a commercianti con i negozi chiusi). Una parte di queste criticità fu rilevata dallo stesso magistrato della Corte dei conti delegato al controllo dell’Istituto e fu al centro di segnalazione per danno erariale. Ma anche in questo caso gli alert avrebbero portato risultati poco significativi.IL PROTOCOLLO SOLO

DOPO 3 ANNI Nel 2022 è stato sottoscritto un protocollo di intesa tra l’Inps e la Guardia di Finanza per contrastare queste gravissime irregolarità, ma, come si suol dire, i buoi erano in gran parte scappati, dal momento che tre annualità (2019-2021) erano già state erogate senza controlli preventivi. In effetti è difficile negare che la legge avesse maglie troppo larghe e finisse per favorire la distribuzione del sussidio a persone che non avrebbero mai dovuto riceverlo, a partire da chi si era macchiato di azioni efferate. Il paradosso è che questi soggetti, in base alla legge voluta dal Movimento 5 stelle, spesso avevano diritto al beneficio nonostante i gravi reati di cui si sono macchiati.Inoltre le attività di recupero si sono rivelate molto difficili e destinate, nella maggior parte dei casi, a non dare esito positivo in quanto i soldi erano ormai entrati nel circuito della malavita o nella disponibilità di soggetti nullatenenti o detenuti.Oggi il Reddito di cittadinanza è stato sostituito dall’Assegno di inclusione: con esso il Governo ha provato a invertire la rotta cancellando la politica delle «autocertificazioni sulla fiducia».Sui giornali, in questi anni, sono finiti solo pochi nomi di percettori di reddito con un passato criminale: hanno fatto scandalo gli ex brigatisti Federica Saraceni e Raimondo Etro, quest’ultimo condannato a 20 anni e 6 mesi per concorso nella strage di via Fani, così come Pietro Maso, che ha trascorso 22 anni in cella per avere ucciso i genitori.

“CICCIO PAKISTAN” E GAETANO SCOTTO Ma adesso Libero può aggiungere molte altre storie. Per esempio, quella della moglie del latitante Vincenzo Pasquino che percepiva il reddito di cittadinanza e aveva inserito nel nucleo familiare il nome del marito con il numero di cellulare. Sembra che proprio per quel passo falso il coniuge sia finito in manette in Brasile il 24 maggio 2021 insieme con un boss di primissimo piano della ’ndrangheta come Rocco Morabito. Pure Francesco Pelle, detto Ciccio Pakistan, altro fuggiasco calabrese rimasto paralizzato a seguito di un agguato, nel marzo del 2021, sarebbe stato individuato dalla Polizia in una clinica portoghese anche grazie a questi controlli attivati da C.S.: prendeva l’indennità di accompagnamento mentre era latitante.Nell’elenco dei percettori diretti di reddito o pensione di cittadinanza si trovano criminali come Gioacchino La Barbera, indicato come colui che «diede il segnale per lo scoppio della bomba» di Capaci in cui morirono il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e i tre agenti di scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro; Antonio Gallea, «uno dei mandanti dell’omicidio Livatino» e «nuovo boss degli stiddari»; Giuseppe Fidanzati, «figlio del boss dell’Acquasanta Gaetano, fiancheggiatore di Matteo Messina Denaro» e partecipante «ai summit milanesi con camorra e ’ndrangheta per conto della mafia»; Luciano Casamonica, «nipote di Vittorio (celebre per il funerale con elicottero a Roma), capo storico del clan»; il collaboratore di giustizia Bartolomeo Arena, coinvolto nell’operazione «Rinascita Scott». E ancora Gaetano Scotto, che nel dossier viene presentato come «capoclan dell’Arenella, condannato a 16 anni per traffico di droga» e «scarcerato nel 2016, latitante per 8 anni» e vittima del depistaggio per la strage di Via D’Amelio, costata la vita a Paolo Borsellino e a cinque agenti della scorta; Domenico Cugliari, reggente del clan ’ndranghetista dei Bonavota; Antonio Macrì, vertice della cosca calabrese Macrì-Camillò; Santo Gioacchino Rinallo, esponente della «stidda» siciliana.

IL KILLER DEL GIUDICE LIVATINO Ma nel computo di C.S. sono finite anche le erogazioni indirette che riguardano i nuclei familiari o i conviventi di altri famosi criminali. In questo elenco sono citati Giovanni Avarello, killer del «giudice ragazzino» che «non ha mai manifestato alcun pentimento o collaborazione»; Silvio Giuseppe Bardellino, «detenuto in regime di “alta sicurezza”» e «nipote del boss Antonio Bardellino, fondatore e capo storico del clan dei Casalesi»; Valentino Gionta jr, «figlio del boss Aldo» e nipote del padrino omonimo, capo della cosca di Torre Annunziata (Napoli); Michele Bonavota, «al vertice del clan di Sant’Onofrio (Vibo Valentia)»; il capoclan Leone Soriano; Roberto Spada, noto per avere aggredito con una testata il co-conduttore di Report Daniele Piervincenzi; Ugo Vallone, il quale, secondo C.S. sarebbe «ritenuto dagli inquirenti e dai pentiti il trafficante di cocaina più attivo». Ma i percettori «indiretti» finiti nel mirino di C.S. non sono finiti. Ecco qualche altro nome: Domenico Condello, capo dei capi della ’ndrangheta reggina; Gennaro De Tommaso, noto all’anagrafe di camorra col soprannome di Genny ’a carogna, protagonista della trattativa tifosi-Polizia-Calcio Napoli durante una finale di Coppa Italia; Ettore Bosti, figlio del capoclan Patrizio Bosti, fondatore dell’Alleanza di Secondigliano, il cartello camorristico più potente della Campania.Per i primi mesi l’allora funzionario dell’Inps ha informato delle proprie scoperte, quasi in tempo reale, sia la direttrice Maria Sciarrino, capa della direzione centrale Inclusione e invalidità civile, che il presidente Tridico. In quelle comunicazioni compaiono altre centinaia di nomi. Libero ha scoperto che, tra i segnalati come destinatari di sussidi non dovuti, figuravano Vincenzo Spezia, descritto nel messaggio come «boss di mafia e fedelissimo di Matteo Messina Denaro, già detenuto dal 2008 al 2019 per il reato di associazione mafiosa (416 bis)»; Antonino Lauricella, indicato come «il boss della Kalsa di Palermo»; Domenico Filippo Assinnata condannato nel 2019 a 20 anni per associazione mafiosa ed estorsione; Raffaele Iorio, definito «ex latitante già condannato a 5 anni (camorra)».

LA RESIDENZA VIRTUALE DEI SINTI Nelle segnalazioni finiscono anche numerosi membri dei clan pugliese degli Strisciuglio e molti appartenenti alla famiglia sinti dei Casamonica che avrebbero ottenuto il reddito indicando una residenza virtuale, la via romana «Modesta Valenti», utilizzata dal Campidoglio per i senza fissa dimora. Da via di Porta Furba, quartier generale della schiatta, un bel gruppetto di Casamonica, dalla sera alla mattina, si sarebbe trovato magicamente residente nella strada intitolata a una senzatetto.Furberie che si sarebbero potute comodamente smascherare usando gli strumenti a disposizione dell’Inps: tra questi, i versamenti effettuati dai detenuti-lavoratori e l’anagrafe tributaria con cui si possono facilmente verificare le reali residenze. Ma si poteva anche chiedere ai Comuni quali fossero quelle virtuali. Tutti consigli dati a chi di dovere da C.S. A lui, già il 18 marzo 2020, Tridico scriveva: «Poi ci sentiamo per il tuo nuovo incarico».Alla fine, però, il funzionario non solo non è stato promosso, ma non ha neppure ricevuto la remunerazione annunciata ed è stato costretto a fare causa. In primo grado ha vinto e l’Inps ha dovuto versargli 30.000 euro. Forse il grande nemico del «reddito di criminalità» non è stato premiato perché ha dimostrato che i controlli potevano essere fatti preventivamente e che il reddito di cittadinanza ha ingrassato le mafie.