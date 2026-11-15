Ecco il calendario delle ferie del 2027: le date e i ponti da cerchiare in rosso

Il 2027 si preannuncia particolarmente favorevole per chi desidera organizzare brevi vacanze e lunghi fine settimana senza consumare troppi giorni di ferie. La combinazione tra festività nazionali e weekend offrirà diverse occasioni per concedersi qualche giorno di riposo, già a partire dalle ultime settimane del 2026.

La prima opportunità arriverà a dicembre con la festa dell’Immacolata Concezione, martedì 8 dicembre. Prendendo un solo giorno di ferie, lunedì 7 dicembre, sarà possibile ottenere quattro giorni consecutivi di pausa, da sabato 5 a martedì 8 dicembre.

Anche il Natale offrirà una possibilità interessante: il 25 dicembre cadrà di venerdì, consentendo di beneficiare di un fine settimana lungo senza utilizzare ulteriori giorni di ferie.

Ancora più vantaggiosa sarà la combinazione tra Natale e Capodanno. Utilizzando quattro giorni di ferie, dal 28 al 31 dicembre, sarà possibile collegare le due festività e ottenere dieci giorni consecutivi di vacanza.

Anche l’inizio del 2027 offrirà occasioni interessanti. Capodanno, il primo gennaio, cadrà infatti di venerdì, permettendo di avere tre giorni consecutivi di riposo, da venerdì a domenica, senza dover richiedere giorni aggiuntivi di ferie.