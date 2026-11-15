Verbania, non si fermano all’alt della polizia: cadono in un dirupo, morto un 29enne

Non si fermano all’alt di polizia e guardia di finanza e nella fuga cadono in un dirupo: è successo nella mattinata di oggi, domenica 15 novembre, in località Bei a Domodossola, provincia del Verbano-Cusio-Ossola, durante un inseguimento delle forze dell’ordine a due giovani in fuga da un posto di controllo. L’allarme al 118 è scattato alle 10.05.

Un 24enne è stato trovato a terra con diversi traumi, soccorso in codice verde e trasportato in ambulanza all’ospedale di Domodossola. Il secondo giovane, 29 anni, nella fuga sarebbe precipitato in un dirupo per circa 200 metri: sul posto sono intervenuti l’elicottero del 118 e il Soccorso Alpino, e dopo lunghe operazioni di ricerca e localizzazione, l’uomo è stato raggiunto e ne è stato constatato il decesso.

I due giovani, entrambi di origine nordafricana, stavano viaggiando in auto e hanno poi tentato di fuggire a piedi in una zona impervia, nei boschi, con terreno sconnesso e improvvisi salti di roccia. Dalle prime informazioni emerse, all’origine dell’accertamento vi sarebbe il sospetto di un’attività di spaccio.