Oroscopo di Branko di martedì 30 gennaio 2024

ARIETE

La tensione è volta alle relazioni più intime, Luna può interessare il matrimonio o rapporti antagonistici o qualsiasi altro confronto di natura emotiva. Non lasciatevi trascinare dall’impulsività, oggi è facile perdere l’autocontrollo, critici rapporti con le persone dell’ambiente di lavoro e con le donne. Nel transito è coinvolta infatti anche Venere, rimandate i chiarimenti a un altro momento. Influenze fastidiose nella salute.

TORO

Giorno interessante per il lavoro, stimolato da Luna che vi rende equilibrati nelle iniziative e nelle reazioni, aiuta a mettere chiarezza nelle questioni scritte, rende più eccitante l’amore. A vedere lo scontro Luna-Venere si direbbe che qualcuno voglia giocare con voi, ma potrebbe essere un gioco di seduzione e conquista. Qualche amore appare “vecchio”, bisogna dare un tocco di sexy follia. Posizione prestigiosa nella vita sociale, incontri.

GEMELLI

Se vi lamentate probabilmente avete dimenticato il disturbo di Mercurio a inizio anno. Questi ultimi due giorni di gennaio sono sostenuti dal vostro pianeta e da una Luna veramente speciale, tutto può accadere, anche un nuovo amore. Non è facile vivere con Saturno contro ma è sempre un influsso che porta avanti e che premia la vostra ambizione e la volontà del nuovo. L’amore per l’arte e la musica, viaggi con sorpresa finale.

CANCRO

Contatti che possono portare a confronti utili, seppure non sempre piacevoli. C’è anche la voce della coscienza che si fa sentire sotto questa Luna in posizione piuttosto impegnativa per la famiglia, dovete dare di più. Vista l’opposizione dal Capricorno conviene stare ancora fermi con le iniziative importanti. Siate prudenti con le spese, un po’ di cautela nella salute. Come accade sempre, Luna è più pesante per le donne.

LEONE

Sotto il cielo dell’Acquario possono presentarsi altri mutamenti nel lavoro, cambio o caduta della dirigenza, decisioni nelle collaborazioni che non dipendono solo da noi. Se dovete fare un passo importante, Luna è giusta, ottima per verificare la situazione finanziaria, visionare carte, documenti. Apritevi con chi amate o stimate, non sarà possibile trattenere all’infinito le emozioni nel cuore, i pensieri nella mente. Parenti stretti, fratelli, sorelle.

VERGINE

Transiti formidabili per lavoro, attività professionale, atti scritti, contratti, conti in banca, l’importanza del momento astrale è confermata dai pianeti in Capricorno, campo dell’amore e fortuna. Posizione di Venere e Mercurio felice per giovani studenti e professionisti, mentre i nativi sopra i quaranta potranno rinnovare la propria immagine grazie a Giove. In amore mancate di fantasia, Nettuno non ha l’effetto sperato, ma vi salvate con la passionalità.

BILANCIA

Mentre lavorate tanto e così bene per il vostro successo e i vostri affari, cominciate a far qualcosa anche per migliorare il vostro mondo - siete il segno delle collaborazioni per eccellenza, abbiamo bisogno di voi. Concluderete gennaio con il ritorno della Luna nel vostro segno, dopo l’ultimo quarto del 4, fatevi trovare preparati anche in casa. Amore: lasciatevi rapire da uno sguardo, un gesto, un’emozione. Qualcosa accadrà, deve accadere.

SCORPIONE

In qualche posto, in un campo o nell’altro, sono in preparazione avvenimenti che cambiano il presente e preparano il futuro. Quale mare intende lambire la spiaggia della vostra vita vi sarà chiaro a febbraio, con la Luna nel vostro segno e il Sole in Pesci. Dovete trasformare la vulnerabilità del momento sociale, politico ed economico, in una nuova occasione di vita. Questo vuole da voi Plutone, astro governatore. Sex.

SAGITTARIO

Luna si trasforma in una buona fata, tocca con la stessa intensità il settore della vita pratica e il mondo degli affetti. Oggi potete dedicarvi al lavoro, agli affari con la massima sicurezza, Giove ottimo per incontri ad alto livello e per le questioni legali; beneaugurante inizio di nuove collaborazioni. Sistemate le vecchie questioni con i parenti, fratelli, figli. Non trasformate il matrimonio in una succursale della vostra banca.

CAPRICORNO

Due giorni con Luna contro disturbano un quadro astrale che resta però una miniera di possibilità, si tratta solo di normali intoppi, ritardi. Dalla Bilancia arriva come un colpo d’aria e i vostri bronchi ne risentono, attenti quindi ai mali stagionali. Ma questo è l’unico disturbo per il vostro segno che resta ben fermo sulle posizioni raggiunte nel lavoro, anzi il successo crescerà in febbraio. Amore: una volta siete stati lasciati anche voi.

ACQUARIO

Delizioso aspetto della Luna in Bilancia con il vostro Sole, lei e lui si incontrano e si parlano finalmente. Influsso beneaugurante per i nuovi amori, incisivo per le giovani coppie che possono programmare nozze e figli. Giove suggerisce per il matrimonio dalla seconda metà di maggio in poi. Emozioni e incontri durante i viaggi, vita sociale utilissima per lavoro e affari. Ma c’è un ma: tante sollecitazioni provocano anche stanchezza fisica.

PESCI

Ci vuole un atteggiamento più vigoroso, reazioni tempestive, perché le buone occasioni arrivano improvvise e passano via veloci, non solo per voi ma per noi tutti. Siete in un momento astrale di preparazione, importanti sono le amicizie, relazioni sociali, eventi lontani. Cercate nuovi alleati, nuovi soci; qualche vecchia collaborazione è a rischio di Saturno. Turbamenti in amore, non capite cosa vi succede… questa sera tutto vi sarà chiaro.