Branko, l'oroscopo di oggi mercoledì 7 febbraio

Le stelle di Branko: ecco l'oroscopo di oggi mercoledì 7 febbraio



ARIETE

Non sapete darvi pace perché pensate di aver perduto chissà quali occasioni, noi pensiamo invece che le buone occasioni – quelle vere – debbano ancora arrivare. La Luna oggi è vulnerabile, meglio non trattare questioni finanziarie, potrebbe esserci anche un impedimento burocratico. Prudenza con il fisico, in viaggio, con le donne. Le amicizie e le nuove conoscenze possono avere un ruolo importante se dovete rivelare cose molto personali.

TORO

Il vostro segno è al centro dell’oroscopo generale, protagonista per l’importante aspetto Urano-Sole, che agisce sulla sorte del mondo (salute, economia, guerre). Voi potete, invece, essere protagonisti nel lavoro e in affari, ci sono occasioni di successo che un anno fa non avreste neppure immaginato. È cambiata la vita o siete cambiati voi? Amore, passione, fortuna. Si raccomanda solo un po’ di cautela nella salute, legge.

GEMELLI

Si verificano transiti planetari molto buoni per la professione, lavoro e affari. Più sarete originali e meglio vi andrà, non tutti hanno il coraggio di buttarsi nel fuoco come voi. Possibilità di ricostruire una collaborazione o trovare nuove associazioni, fate oggi un lavoro di preparazione che servirà venerdì, Luna nuova. Sarà il primo passo verso il futuro. Un passo deciso pure in amore, ma in questo caso la situazione è ancora incerta e complicata.

CANCRO

L’instabilità del periodo che tutti viviamo è presente anche nel vostro quadro astrale, normale sentirsi agitati e preoccupati. Non dovete agire di istinto, nemmeno in amore. Luna contro, sistema nervoso un tilt, un’assurda paura di essere respinti. Saturno è ovviamente positivo per la famiglia, aiuta a risolvere problemi quando c’è da parte vostra la volontà e l’impegno di risolverli. Le odierne discussioni sono proprio inevitabili? Armistizio coniugale.

LEONE

Forse si tratta di semplici malattie da raffreddamento, il Leone non gradisce i rigori invernali, attenti a questi strani virus presenti nell’aria. Luna per due giorni molto forte nel campo pratico, conferma la necessità di una svolta vigorosa. Voi avete la capacità e la forza di precedere gli altri. Il massimo per voi, che siete perfetti, è amare una persona imperfetta – questa persona avrà bisogno di voi tutto febbraio. La vostra generosità è proverbiale.

VERGINE

Luna nel segno del Capricorno, sede della vostra fortuna, Giove ben posizionato in Toro – qualcosa di bello accadrà. Nulla è eccessivo quando Marte trionfa nel campo dell’amore e del matrimonio, rispondete al suo richiamo. Nuove conquiste molto diverse dalle storie fin qui vissute, nuovi ambienti di lavoro e nuove persone. Particolarmente felici i lavori a contatto con il pubblico. Progetti matrimoniali per i figli maggiorenni.

BILANCIA

Tre aspetti di disturbo creati dalla Luna in Capricorno, prendete il giorno con cautela, controllate prima di tutto la situazione in famiglia, poi andrete per il mondo a cercare la gloria. Venerdì avrete una Luna Nuova che non sarà nemmeno parente di questa, dunque perché agire di fretta. Occupatevi di un parente anziano, ma in realtà un po' tutti i parenti sono attuali in questo mese dell’Acquario. Riposo se avete problemi alle ossa.

SCORPIONE

Oggi è il giorno giusto per tirare fuori l’aggressività impulsiva e la freddezza razionale. Potete considerarvi fortunati, Marte e Saturno sono entrambi a vostro favore, farete davvero passi da gigante. Venere si trova nella postazione ideale per il lavoro, la professione, e per il denaro, ma pretende fatti. Mercurio disturba i bronchi, la gola, le orecchie. Confronti con i parenti stretti, fratelli e sorelle in particolare.

SAGITTARIO

Approfittate della Luna positiva e Mercurio in Acquario per programmare la vita personale e familiare. Aumentano le spese e responsabilità per i figli, ricordatevi pure dei vostri genitori o parenti anziani – Saturno osserva le vostre azioni. Venere non è solo dea dell’amore ma anche la buona stella che porta “piccola” fortuna. Tante piccole fortune creano una grande fortuna. Solo per precauzione tenete sotto controllo i punti deboli nella salute.

CAPRICORNO

Al Pacino direbbe - che te lo dico a fa’- davanti a un quadro astrale tanto promettente per il presente e l’immediato futuro della vostra vita. La Luna di febbraio è in fertile aspetto con Giove e Saturno, oggi è il giorno giusto per attaccare il Potere. Urano mette in luce ogni vostro talento, Marte guerriero vi fa vincere su tutti i fronti. Importante è dire sempre, a tutti, ciò che pensate davvero. Siete innamorati pazzi e allora dimostratelo al vostro amore.

ACQUARIO

È possibile che la sfera professionale non dia segni di vitalità, Saturno è in aspetto silenzioso, ma sotto sotto qualcosa di importante è in preparazione. Fate un programma dettagliato per la vostra Luna nuova, venerdì e sabato. Mercurio è splendido anche oggi, per tutte le attività che richiedono acutezza mentale, basta seguire tutto con ordine e precisione. Plutone e Venere sono un mix esplosivo per l’amore, voglia di trasgressione da non seguire.

PESCI

Non potete farcela da soli, avete bisogno di qualcuno, forse di una persona anziana o comunque più esperta di voi. Rispetto a ieri, oggi la Luna è decisamente amica dal concreto segno del Capricorno. E voi potete rendere concreto un progetto di lavoro, di affari, forse una collaborazione. Sembrano faticose le ricerche di nuovi amori, siete assorbiti, distratti, da tante cose, ma siamo in Carnevale, non si può mai dire. Ballo in maschera.