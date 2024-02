Branko, l'oroscopo di oggi giovedì 8 febbraio

08 febbraio 2024 a

Le stelle di Branko: ecco l'oroscopo di oggi giovedì 8 febbraio.

ARIETE

Non mancano difficili condizioni di competitività e di rivalità, ma gli ostacoli sono superabili se agite nei modi giusti e soprattutto con le persone giuste. Abbiamo qualche riserva per quanto concerne il vostro solito ambiente di lavoro, non è escluso che alcune persone agiscano alle vostre spalle (Saturno in Pesci), ma avete un grande tesoro che sono le amicizie e le relazioni sociali. Guardatevi dalla precipitosità, dall’impazienza, leggerezza.

TORO

Luna salvatutto in Capricorno e con cinque aspetti decisamente positivi, stimolanti proprio per le questioni che vi stanno dando qualche problema in questi giorni dell’Acquario. Non dovete, però, tentennare davanti ad occasioni, proposte, inviti. Una bella porzione di passionalità arriva da Marte-Giove, transito che risveglia anche il vostro specialissimo senso degli affari, ma è l’amore che dovete rincorrere e fermare. Azione tutto il giorno, riposerete domani.

GEMELLI

Il risultato non è ancora quello sperato, ma le prospettive sono incoraggianti. Questo è il momento di dare risalto alla vostra intelligenza, non solo per orgoglio e vanità ma per convincere chi vi serve per affari e per lavoro. Mercurio più di tutti favorisce le iniziative, chiede però il massimo rispetto per le regole, norme, legge. La freschezza intellettuale combacia con la freschezza passionale. Farmaci: attenti alle distrazioni.

CANCRO

Luna ancora in opposizione, lasciamo perdere le discussioni e contrasti nelle collaborazioni, diventati una costante del periodo, attenti però alla salute, proteggetevi dai disturbi stagionali, non muovetevi troppo in macchina, Marte è contro. Con calma, concentratevi su un nuovo affare che presenterete domani sotto la grande Luna nuova di febbraio che cambierà la vostra e la situazione di noi tutti. Amore: siete più belli quando vi arrabbiate.

LEONE

Cautela in questi giorni mentre si prepara la Luna nuova, per la prima volta in assoluto, congiunta a Plutone, nel vostro settore dei rapporti stretti. L’importanza del Sole in Acquario vi è nota, sapete che ogni anno in questo periodo calano le forze e crescono i problemi. Effetti visibili per l’andamento della vita nei nativi di età 31-40, e 80. Sono gli anni del Sole e di Urano. Uno sguardo, una parola, un gesto… l’amore si fa conoscere così.

VERGINE

Luna cambierà nel campo del lavoro. Oggi, domani e sabato sono giorni perfetti per analizzare il sistema di lavoro, migliorare le collaborazioni, impostare progetti. Imparate a semplificare le cose. Nonostante le apparenze e la vostra convinzione, gli affetti familiari e l’amore sono una forza in questo periodo di instabilità generale. Trasmettete ai vostri figli, che impazzano sul web ciò che avete imparato dai vostri genitori: rispetto per gli altri e per se stessi.

BILANCIA

Portate avanti con forza idee e progetti, ma l’incomprensione di chi vi circonda può incrinare la vostra determinazione. Qualcosa però dovete cambiare, non è detto che ogni vostra idea sia geniale. Poi c’è ancora questa Luna isolata sulle montagne del Capricorno, vi fa sentire soli, non compresi, usati. Bisogna migliorare, un tocco fresco alla vostra bellezza. Preparatevi per Luna nuova di domani che darà il via a una nuova corsa verso il successo.

SCORPIONE

Prima del novilunio di domani, che richiamerà un’altra volta verso la famiglia, compresi i parenti che vivono altrove, orientatevi verso il lavoro, affari. Impostate sotto questo cielo che apre mari e oceani per la vostra ambizione, altissima da quando è cambiato Plutone. Mercurio provocherà una tempesta di neve siberiana, ma la neve protegge le piante dagli insetti. Ce ne sono tanti che vi ronzano intorno, ma per fortuna conoscete la loro origine.

SAGITTARIO

Cosa avete deciso di fare, amore o affari? Ha il dono speciale di andare contro le indicazioni delle stelle… questo centauro che corre, corre sempre, che non si ferma mai? È un momento per la professione quasi magico, potete tirare fuori dal cassetto anche quel progetto che non siete riusciti a realizzare l’anno scorso. In amore usate un vecchio trucco, presentatevi da debuttanti, fatevi insegnare qualche nuova mossa, un modo selvaggio di sedurre.

CAPRICORNO

Vi piace Brahms? Proprio come nel noto film, la donna Capricorno potrebbe incontrare un uomo più giovane. Questa straordinaria Luna nel segno è in aspetto con il musicale Nettuno, compone una nuova musica in amore. Musica da camera, se vi pare, considerando Marte e Giove in aspetto sensuale. Le persone sole riescono a sfruttare meglio questi transiti, ma noi speriamo che possano risvegliare anche i coniugi. Andrà bene in ogni caso anche il lavoro.

ACQUARIO

Domani con la Luna nuova ci sarà anche la quadratura perfetta tra il Sole nel vostro segno e Urano in Toro. Cautela anche oggi nell’attività fisica, manuale, prudenza alla guida e con i macchinari. Prestate attenzione alla gola, vie respiratorie, gambe. Queste riserve non tolgono nulla a un cielo astrale pieno di promesse e occasioni concrete, avrete successo nel lavoro, in affari. Preparate un progetto splendido anche per l’amore, si realizzerà.