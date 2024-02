Le stelle di Branko di venerdì 16 febbraio

Branko 16 febbraio 2024 a

Ecco l'oroscopo di Branko di venerdì 16 febbraio 2024



Ariete

Il cambio della Luna in Toro interessa tutti i segni per la forza che assume la fase crescente e la congiunzione che nasce con Giove-Urano. Voi vivrete questo influsso come una forte concentrazione sulle questioni patrimoniali e finanziarie, prendete le iniziative del caso, forti della protezione dall’Acquario, facilitati i percorsi professionali, ma il regalo più bello lo avrete in amore. Anche Venere torna magnifica!

Toro

Primo quarto intorno alle 15:50 ma già in mattinata le banche aprono uno sportello speciale per voi. Studiate un progetto nel settore casa, mai come quest’anno l’attaccamento alla casa natale e le origini è stato così sentito. Siete nella giusta disposizione emotiva quando qualcuno ha bisogno della vostra simpatia, calore, comprensione. In amore non siete sempre obiettivi, ma non vi si può rimproverare per questo.

Gemelli

Giorni da vivere con entusiasmo e massimo impegno. Dovete ottenere garanzie scritte, protezione legale. Straordinarie circostanze per una vostra affermazione sono rappresentate anche dal caos generale, incertezze per il futuro presenti nella vita pubblica e nel vostro ambiente. Ma voi anche nella confusione sapete approfittare delle circostanze positive e negative. L’amore è quello vero, coinvolgimento profondo.

Cancro

Luna splendente, voi conoscete la sua influenza sul vostro segno: amore, desiderio, passione. Al tramonto, che è la sua ora di luminosità, Venere risplende finalmente anche per voi. Insieme a Marte e Giove apre una strada che porta gli innamorati direttamente all’altare. Giovani del Cancro, in particolare, iniziano a trovare occasioni professionali che cambieranno la vita. Venerdì felice pure per chi ha più di 50 anni.

Leone

Luna sarà amica domani, in Gemelli, oggi vi invita a seguire con attenzione gli affari finanziari e la salute. Tendenza ad alimentarsi disordinatamente con dolciumi, latticini, dolcificanti, che indeboliscono i reni. Ci vuole molto impegno nel rapporto con gli altri, risveglia la tenerezza questa Venere che va in Acquario, e non vi sembra vero di essere così amati, tutto vi viene perdonato. Staccate con certi ambienti.

Vergine

Marte e Venere sono favorevoli, annunciano un giorno emozionante, una sorpresa. Nelle nuove conquiste le donne sono più favorite degli uomini, grazie a Luna primo quarto congiunta a Giove e Urano. Questo aspetto ha fama di favorire vincite al tavolo verde. Ed è cosa certa che le decisioni professionali, affaristiche, sono astute e vincenti. Prendete decisioni senza troppo parlare. La voce del silenzio è più eloquente.

Bilancia

Finalmente Venere! La vostra stella preferita assume al tramonto la posizione più bella, in Acquario, settore della fortuna e amore. Dove sono pure Marte e Plutone, astri che esercitano un irresistibile richiamo dei sensi. Anche Luna primo quarto in Toro diventa il richiamo per un amore nuovo, se siete soli. Momento astrale indimenticabile. Impegnatevi pure nel mondo degli affari, non perdete l’occasione di vincere.

Scorpione

Un penny per i tuoi pensieri…dicono gli inglesi. Se a proporvelo è il vostro amore, si tratta davvero di una grande passione, una bella intesa se resiste a una simile pioggia di influssi contrastanti. Momento problematico se dovete sistemare questioni di interessi con persone vicine e con chi siete in rapporto di lavoro, con istituzioni e autorità. Solo lunedì 19, alla luce del Sole in Pesci avrete le idee più chiare.

Sagittario

Luna può attirare l’attenzione sui lavori domestici, necessità familiari, o un riassetto generale dei vari aspetti della vita. Insomma, un veloce esame della situazione non vi farà male. Presi come siete dalle corse nel mondo esterno, troppo spesso dimenticate le esigenze del vostro cuore. Guardate quell’amore che vi viene incontro, sincero come la verde Venere e rosso di passione come Marte. Quanto siete desiderati!

Capricorno

In qualche caso, successo eccezionale. Molto dipende dallo stato personale, dal ruolo nel mondo esterno e in casa, ma è sicuro che tale tempesta benefica delle stelle non può non migliorare la vita di ognuno di voi. L’onda positiva che arriva dai Pesci si associa a Giove e Luna primo quarto in Toro. Musica per l’amore. Un nuovo incontro sotto questo cielo sarà amore per sempre. Figli in arrivo, pure fuori dal matrimonio.

Acquario

Il mese zodiacale si conclude lunedì 19, ma prima di lasciarvi il Sole avrà un aspetto di trigono con Luna in Gemelli (domani) e metterà in azione i quattro pianeti nel vostro segno, tra cui da oggi splende anche lei, Venere. Dovete dare il massimo di voi stessi, nel settore che più vi interessa, iniziare cose nuove, una vita nuova. Oggi siete distratti, concentrati forse sulla famiglia e sulla salute, ma va bene così.

Pesci

Sole alle porte del segno, mentre Luna completa la fase in Toro congiunta a Giove e Urano, questa si chiama fortuna. Intanto rafforzate il senso pratico, ci sarà fortuna finanziaria, ma è più sicuro puntare sulla propria intelligenza, sul talento, operosità. In viaggio, anche a brevi distanze, si presentano occasioni d’amore e di affari. Nel caso di qualche dubbio, chiedete consiglio ad una persona anziana, più esperta.