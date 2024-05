Stasera Italia, Verderami stronca la grillina: "Mamma mia, basta col compitino in tv"

05 maggio 2024 a

Manca un mese alle elezioni Europee. E siamo, insomma, in piena, pienissima campagna elettorale. L'imminente voto è al centro dei talk-show politici, non potrebbe essere altrimenti. E Stasera Italia, il programma di Rete 4, nella puntata di sabato 4 maggio ovviamente non fa eccezione.

Ospiti della trasmissione ecco la firma del Corriere della Sera Francesco Verderami e la grillina Anna Laura Orrico, la quale ha passato gran parte della puntata a dar contro gli avversari politici. Insomma, le proposte stavano a zero mentre le proteste e gli strali si sprecavano.

Si parlava del generale Roberto Vannacci, candidato della Lega e catalizzatore di polemiche, il nome che è un po' sulla bocca di tutti. "Matteo Salvini sta facendo confusione, poi non capisco come mai in Europa sul tema dell’immigrazione tutto il centrodestra abbia accettato un patto per l’asilo che non cambia la situazione dell’Italia, che rimarrà ancora sola nella gestione dei flussi migratori", ha sentenziato la grillina.

E ancora, mischiando le proverbiali mele con le pere, ha aggiunto: "La Lega si riscopre pacifista dell’ultimo quarto d’ora, quando fino a un mese fa nell’ultima risoluzione votata in Parlamento sull’invio delle armi a Kiev si esprimeva a favore". E ancora, sulla base di simili premesse: "Non esiste da parte loro una visione di Europa così come un progetto politico nel Paese, al di là delle candidature". Poi contro Giorgia Meloni: "Prende in giro gli italiani essendo l’unica candidata Presidente del Consiglio in Europa, che poi però eleggeranno uno come Vittorio Sgarbi, che era uscito dalla porta e ora sta rientrando dalla finestra".

Troppo, anche per Verderami. L'audio è aperto, sbuffa in modo vistoso e percepibile, lo si sente sussurrare anche "mamma mia...". A quel punto, interpellato sulle ragioni dei suoi patimenti, ecco che tuona: "Penso che bisogna uscire dalle battute prese e riportate per presentare il compitino in televisione". Grillina asflatata.