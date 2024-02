Branko 20 febbraio 2024 a

a

a

L'oroscopo di Branko di martedì 20 febbraio

Ariete

Tutto il giorno sarete sottoposti all’influsso della Luna in Cancro che provoca apprensione nei legami affettivi e non consente una buona concentrazione nelle questioni pratiche. Probabile qualche fastidio nella forma fisica, ce lo fa pensare la Luna piena, che chiuderà la settimana proprio nel campo della salute. Cercate di fare pasti regolari e leggeri. Restate da soli con chi vi ama, si sprigiona una sensualità che tocca le corde segrete del vostro cuore.

Toro

Molto buona per voi la notizia dell’ingresso del Sole in Pesci, oggi in aspetto con Luna in Cancro, transito felice per i vostri incontri e le ricerche di nuove possibilità di successo, anche lontano. Positivo l’effetto pure sul fisico, sottoposto alla pressione di Marte e Venere. Avete bisogno di persone e situazioni nuove, ma non è un desiderio impossibile da realizzare. L’amore si scalda sabato e domenica sotto la Luna piena in Vergine, chiedete tenerezza.

Gemelli

In famiglia vi mettono in discussione? Ormai è diventato uno sport per loro, ma ora probabilmente lo sarete anche nell’ambiente professionale, e qui bisogna rispondere in maniera istantanea e diretta. Volere è potere, sarà pure una frase fatta ma è proprio così che si risponde a Saturno. Mercurio fugge verso il segno dei Pesci, Venere e Marte però restano in Acquario, in amore tante cose possono succedere ancora. Fate parlare i vostri occhi, dicono tutto.

Cancro

Sapete proteggere i vostri cari, ma vorreste essere anche incoraggiati da loro, non sempre il Cancro è così forte come sembra. Ma quando arriva nel vostro segno una Luna come questa, fortunata nella fase crescente, trovate il coraggio di lavorare, di intraprendere, di conquistare. Tutta la settimana è toccata da influssi positivi nel settore professionale-finanziario, ma la storia più bella sarà scritta in amore, che trionfa sotto Luna piena il giorno 24.

Leone

Piccoli ma significativi segnali di miglioramento, ad iniziare dalla vita personale e anche amorosa. L’ultima Luna della stagione invernale arriva nel vostro segno domani sera, poi il giorno 23 il sagace Mercurio esce dall’Acquario, notizia meravigliosa per voi e per i vostri affari destinati a crescere fino al 14 maggio. Conservate però cautela nell’attività fisica, seguite la famiglia e considerate le discussioni nel matrimonio come un evento inevitabile.

Vergine

Preparate l’organismo per la vostra Luna piena di sabato 24, attenzione particolare alle gambe, zona addominale, gola e bronchi. È importante arrivare a marzo in forma giusta per essere pronti ad affrontare nuovi impegni ma anche contrasti nel lavoro. Manca di atmosfere dolci la vita di coppia, ma proprio la Luna piena sarà uno spettacolo che ricorderete fino a primavera. È già buona la Luna di oggi, sensibile, orientata verso amicizie, incontri professionali.

Bilancia

Intensa settimana, tanti impegni, preparativi, incontri, discorsi, esami. Il terzo mese invernale inizia con una Luna nervosa in Cancro, crea insofferenza nei confronti di certi ambienti e certe persone, ma transita nel campo del successo e questo fa pensare che bolle qualcosa di grosso in pentola. I vostri affari sono illuminati da diversi astri positivi, il geniale e perspicace Mercurio per primo. L’amore sembra un po’instabile, ma proprio per questo eccitante.

Scorpione

Vi toccherà combattere ancora con persone ostili ai vostri progetti, alle proposte, agli orientamenti. Questo è un prezzo che tutti dobbiamo pagare quando Marte e Giove si mettono entrambi contro. Speriamo che prenderete tutto con filosofia, non vale la pena di mangiarsi il fegato. Guardate che Luna, bellissima in Cancro, sede delle vostre escursioni nel paese dell’amore e delle passioni. Sabato sarete felici sotto la Luna piena, esperta nelle conquiste.

Sagittario

Il Sole è la prima fonte di energia di un oroscopo, per questo motivo bisogna prestare attenzione alla salute sin dal primo giorno del transito del luminare nel segno dei Pesci. Cautela è richiesta anche per la presenza di Saturno e Nettuno in quel segno, che saranno seguiti poi, venerdì, da Mercurio, mentre sabato sarete al centro di una potente Luna piena nel segno della Vergine. Attenti a non provocare guerre dove non sono necessarie. Soprattutto in amore.

Capricorno

Il vostro segno rende meglio nelle attività autonome, indipendenti, non siete fatti per le collaborazioni. Luna in Cancro mette un forte accento e provoca confusione proprio nelle collaborazioni e pure nel matrimonio, o altri rapporti stretti. Rimandate decisioni che richiedono stati d’animo più sereni. Giochi ambigui di certe persone che vi ronzano sempre intorno - perché? Dolce il raggio del Sole in Pesci, risveglia teneri ricordi di gioventù (ai nativi over 65).

Acquario

Alla fiera dell’Est, per tre soldi, comprerete la felicità. I tre soldi, in realtà, sono i tre astri che seguono ed esaltano l’amore: Mercurio, Venere e Marte, tutti ancora nel vostro segno. Ma non solo sulla vita sentimentale e amorosa, i tre corpi celesti incidono anche sulla famiglia, sulla casa, sui figli. Nettuno aggiunge che in posti di mare qualcuno vi pensa, vi aspetta. Nel lavoro state attenti alle trappole, ora non c’è più il Sole a difendervi.

Pesci

Prima meravigliosa Luna della vostra stagione appena iniziata, per 2 giorni sarà in Cancro, punto dell’amore e fortuna. Magnifica per i giovani innamorati e coppie di fresca data, utile per sistemare la casa, rinnovamenti. Anche con i parenti, ex coniugi o soci, sarà bene sistemare tutti i sospesi. Clamoroso finale della settimana e del mese, Luna piena vorrà portarvi da qualche parte. C’è posto per voi in cuore timido e molto innamorato, rompete il ghiaccio.