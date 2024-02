Branko, l'oroscopo di oggi giovedì 23 febbraio

23 febbraio 2024 a

"Le stelle di Branko": ecco l'oroscopo di oggi, giovedì 23 febbraio

ARIETE

Amore, passione, amicizie, divertimenti, viaggi, sport. Questo cielo sembra fatto per voi, conquisterete buone posizioni, dovete solo fare programmi dettagliati e decisi, senza evadere in territori che non interessano, che distolgono dagli obiettivi. Strada libera di ostacoli, oggi siete ancora protetti dalla spettacolare Luna in Leone, sede della vostra fortuna. Osservate, studiate un piano di rivincita o di vendetta, se preferite. Pasti regolari e leggeri.

TORO

I segreti familiari e coniugali devono restare tali. State attenti pure nel raccontare i vostri progetti professionali, ambizioni. Mercurio questa mattina entra in Pesci, transito molto positivo per gli affari. Le persone influenzate da Mercurio-Urano vanno per la loro strada, seguono proprie leggi, non badano a vecchie opinioni, idee tradizionali. Forse i giovani del segno sfrutteranno di più il transito, ma pure voi adulti dovete sposare l’idea che il mondo va avanti.

GEMELLI

Non solo speranze, il nostro oroscopo coltiva per voi grandi certezze che interessano la vita privata (come arrivare alla completa felicità in soli 80 giorni), il cammino professionale che porta al successo. Tuttavia in questi tre giorni consigliamo di staccare con gli impegni, causa il passaggio di Mercurio in Pesci e Luna piena in Vergine. Possibile un lieve calo nella salute, conseguenza dello stress accumulato sin dall’inizio dell’anno. Arriveranno nuove soluzioni.

CANCRO

Arriva la protezione della Luna più luminosa di tutto l’inverno, domani nascerà piena nel segno della Vergine, garanzia di qualità nel lavoro e in amore. Oggi anche Mercurio vi darà il primo concreto segnale della sua benevolenza, entra in Pesci dove resterà fino al 10 marzo, organizzate in tempo tutti i nuovi progetti. Viaggi e ricerche. Siete esaltati per le novità che cominciano ad arrivare a ritmo veloce, preparate il cuore per una grande emozione in amore.

LEONE

Leone in inverno non è nella sua stagione ideale. Marte vi fa la guerra dal 13, Venere è fanatica, ma almeno Mercurio oggi esce dall’Acquario e si avvicina a Saturno e Nettuno in Pesci. I tre pianeti sono valida garanzia per le prossime imprese professionali e d’affari. In primavera il vostro cielo racconterà un'altra storia. Le tensioni sono evidenti nei rapporti stretti, ma Luna ancora nel segno cresce di luce e intensità, questo amore o questo matrimonio s’ha da fare.

VERGINE

Bisogna prendere le cose anche con divertimento, le buone idee nascono quando siete rilassati e non ci pensate troppo, cercate anche di dormire di più, il sonno aiuta a ricaricare le energie ora un po’ scarse. Dopo un periodo di Mercurio attivo nel campo del lavoro, oggi inizia un breve transito in Pesci, che di per sé non sarebbe tanto problematico, se non fosse congiunto a Saturno. In ogni caso ne riparleremo… Preparatevi per la festa dell’amore, domani.

BILANCIA

Esaltante la nuova rincorsa nel lavoro, nella professione, in affari. Il segno dei Pesci, che maggiormente incide sulla vostra attività e sugli affari, comincia a riempirsi di presenze astrali importanti. Oggi Mercurio si avvicina a Saturno e Nettuno, un ensemble vincente, guardatevi solo dalle scelte affrettate. Venerdì con Venere splendente, anche voi splendete, ci sono sempre interessanti e originali occasioni per chi cerca una nuova storia.

SCORPIONE

Uno di meno, l’astuto, abile, Mercurio che vi ha dato ultimamente parecchia noia in famiglia e nella salute, esce dall’Acquario e inizia un breve ma decisivo transito nel segno dei Pesci, insieme a Saturno, da qui tiene sotto controllo gli investimenti e i lavori nel settore della casa. Il transito è fortunato anche per l’amore, mentre dovete essere sempre prudenti quando cercate nuovi soci. Le tensioni con i colleghi e i superiori non sono ancora svanite.

SAGITTARIO

Il mondo ha per voi belle sorprese. Iniziamo con l’amore, illuminato tutto il giorno da una spettacolare Luna nel segno del Leone, Marte passionale e Venere cacciatrice di nuovi soggetti per la vostra felicità. È un momento ideale per le nuove conquiste, ma oggi inizia anche un breve fastidio di Mercurio nel segno dei Pesci che richiama verso la famiglia, genitori e figli. Se non volete altre scocciature fate una selezione tra le persone da vedere e non vedere.

CAPRICORNO

Si dice che il destino si alza mezz’ora prima di noi, spesso ricordiamo che è Saturno il pianeta che più assomiglia al destino e nello stesso tempo anche il vostro “governatore”. Dallo scorso anno e fino a maggio 2025 Saturno transita in Pesci, per voi in aspetto decisivo. Se c’è la minima insicurezza in voi, liberatevene subito. Ma se c’è da concludere e se il vaso è colmo, non si vede perché rimandare ancora. Fatevi belli e belle per domani. Amore, trionferà.

ACQUARIO

Vi sentite un po' nervosi, insofferenti, a causa della Luna nel segno del Leone, ma anche per l’uscita di Mercurio dal vostro segno, dove comunque restano Venere e Marte che continuano a splendere per voi. L’amore si muove fra il celebrale e il sensuale, ma è un atteggiamento che vi rende decisamente desiderabili. Una innocente voglia di infedeltà per gli uomini Acquario, la donna invece deve controllare le sue esplosioni di ira. Fuga e rientro di capitali.

PESCI

Come diceva Bette Davis il terzo ospite è il più gradito. Eccolo qua, dopo Saturno e Nettuno, questa mattina arriva nel segno Mercurio, per darvi una visione serena e ottimista della vita. Quello che trasparirà nei prossimi giorni dal vostro atteggiamento sarà generosità, senso di giustizia. Rinnoverete il talento retorico, convincerete anche gli scettici delle vostre ragioni. Ma in amore siate meno filosofi e più concreti, concedete libertà di parola agli altri.