Napoli, immigrato molesta ragazzina e rischia il linciaggio

16 maggio 2024 a

a

a

Momenti di tensione a Napoli, dopo una maxi rissa è stata sedata solo grazie all'intervento di una nutrita pattuglia di agenti della polizia municipale. La segnalazione del pestaggio è arrivata nel pomeriggio di mercoledì 15 maggio, quando in corso Vittorio Emanuele una trentina di persone ha aggredito due extracomunitari. Il motivo sarebbe legato alle molestie che i due stranieri avrebbero rivolto a una ragazzina. Il gruppo di amici e parenti di lei ha quindi deciso di farsi giustizia da solo, organizzando un agguato.

Nella confusione, dopo l'intervento dei poliziotti, alcuni di loro sono rimasti lievemente feriti ma è stato evitato il massacro. Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire la dinamica che ha portato alla rissa. Non è esclusa neanche la pista dell'equivoco dopo che sono stati sentiti alcuni protagonisti del fatto. I due extracomunitari, ascoltati dai poliziotti in commissariato, si sono detti estranei alla vicenda.

Ecco l'ufficio-molestie mobile: riparte l'assedio contro gli Alpini, "come si possono denunciare"

La ragazza sarebbe stata invece accompagnata in ospedale per ulteriori verifiche sulle sue condizioni. L'episodio riaccende i fari sulla questione sicurezza nel quartiere, specie dopo che alcuni giorni fa dei comitati della zona avevano protestato chiedendo un maggiore presidio del territorio da parte delle forze dell'ordine.

"20 luglio 2021". Poliziotti aggrediti, le parole di Beppe Sala che oggi condannano lui e Pd

A Palermo invece, un sessantenne avrebbe avvicinato una bambina di due anni nel quartiere Zen 2. Gli abitanti della zona gli si sono rivoltati contro, costringendolo a nascondersi in casa. La folla lo ha però raggiunto sotto l'abitazione, costringendo la polizia a intervenire per disperdere la folla inferocita.