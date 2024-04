29 aprile 2024 a

Ecco l'oroscopo di Branko di lunedì 29 aprile

ARIETE

Non può mancare qualche conflitto con le autorità e superiori, ma sono proprio i conflitti una buona occasione per chiudere con qualcuno, per non inseguire persone così distanti da voi. Aprite i vostri occhi di fuoco non solo per incantare in amore, ma per vedere il mondo che vi circonda, nella sua realtà. Anche Venere cambia carattere, lascia il vostro segno e diventa pratica in Toro, attira verso di voi beni materiali. Se qualche amore vuole volare libero lasciatelo volare.

TORO

Una conclusione di aprile da incorniciare, Luna per due giorni in Capricorno perfetta per gli affari e per il lavoro, magnifica per impostare nuove iniziative. Mezzogiorno di fuoco (in senso molto positivo), Venere entra come una regina nel vostro segno e inizierà insieme a Giove creare una situazione astrale felice per l’amore. La vostra prima stella vi rende più vivi, fascinosi e, si sa, il fascino aiuta anche l’ascesa sociale e finanziaria.

GEMELLI

Non appena vi sarete ripresi dallo stress degli ultimi due giorni con Luna opposta, andate dove vi porta il cuore – per quanto riguarda l’amore - seguite invece il vostro istinto per gli affari. Le possibilità di ritornare a casa con il sacco pieno sono tante. Luna in Capricorno suggerisce un atteggiamento materno o paterno in amore, forte è in voi il sentimento di abnegazione per la persona amata. Se manca un po' di energia fisica, il recupero inizia domani con Marte in Ariete.

CANCRO

Autodisciplina (anche con cibo e bevande) e il giorno può concludersi con soddisfazioni più che notevoli. Non esaltatevi subito e troppo alla prima bella notizia, ne arriverà anche una seconda e una terza. Tutto merito di Venere che da oggi è in Toro, uno dei migliori transiti per le attività di gruppo o con amici. Non ci dispiace il vostro atteggiamento un po' démodé, in amore, almeno vi distingue dalla massa.

LEONE

Andrà bene il lavoro, Luna è quella giusta anche per iniziare trattative di affari di un certo livello, senza la fretta di concludere subito. Da tenere sotto controllo l’ansia, la fretta, il disordine, ma anche un collaboratore o un socio. Nuove circostanze favorevoli agli affari saranno create da Venere che passa oggi in Toro, segno che influenza il vostro successo. Le relazioni pubbliche possono rendere più piacevole l’azienda in cui lavorate, incontri felici durante i viaggi.

VERGINE

Generoso influsso della Luna in Capricorno, per la professione e gli affari ma quello è anche il settore della vita affettiva e dell’amore. Venere inizia un breve ma fondamentale transito in Toro, fino al 24 maggio che avrà la forza di riportare nella vostra vita le emozioni e le passioni che sembravano passate. Giove il fortunato è disponibile per iniziare una nuova storia d’amore o un matrimonio. Notte di misteri, al risveglio troverete Marte appassionato come non mai. Felicità.

BILANCIA

Venere esce dall’opposizione e non tocca bene solo l’amore, l’influsso porta soprattutto l’ottimismo che mancava ultimamente. Una relazione d’amore che inizia sotto il transito di Venere e Giove in Toro è carica di intensità – il suo impatto positivo sulla nostra vita è superiore a qualsiasi altra relazione. Dovrete stare più attenti alla vostra gelosia e anche alla possessività dell’altra persona perché Marte, da domani, entra in Ariete. Per il lavoro il pianeta è in posizione di guerra.

SCORPIONE

C’è sempre un lato positivo nelle situazioni instabili, come è adesso la vita con i due pianeti in Toro, a cui si aggiunge anche la bella Venere, ma almeno vi tengono svegli, non perderete di vista l’obbiettivo da raggiungere. Lo conferma, domani, Marte che entra battagliero in Ariete: grinta, coraggio, sensualità, fascino. Molti temono l’odierna Luna in Capricorno, voi no. Sarà come vedere la Statua della Libertà di New York.

SAGITTARIO

Sessualmente non male, ma il cuore vorrebbe anche qualcosa di poetico, spirituale, romantico. Non sarà forse romantica la nuova Venere in Toro, ma preziosa per il lavoro, porta facilitazioni e accelera l’arrivo di danaro, se le iniziative sono state impostate a dovere. Benaugurante il contatto con Giove e con Urano, per le soluzioni legali e per i giochi d’amore. Non fatevi prendere troppo dalle discussioni in casa.

CAPRICORNO

Siete voi vincitori di questo passaggio da aprile a maggio, astrologicamente i più forti, grazie al passaggio di Venere in Toro, che da sola può fare miracoli, ma che diventa ancora più forte appoggiata da Giove. Questi due pianeti, per tradizione associati alla dea fortuna, vengono stimolati dalla Luna nel vostro segno. Consigliamo una fuga d’amore, lontano da tutto e tutti. Marte domani cambia, cominciate a scrivere una nuova pagina in amore.

ACQUARIO

Sarete vulnerabili questa settimana, rischiate di bruciare il vostro talento con iniziative non abbastanza ponderate, tale sarà l’ansia di arrivare. Parola “magica” è… diplomazia. L’atteggiamento deve essere sempre quello vostro, fresco e diretto. L’amore vi ricatta perché vi vede così innamorati e perché l’avete abituato così. Aspettiamo di vedere la vostra reazione con Venere in Toro… ma c’è sempre qualche “santo” che vi salva, da domani sarà Marte.

PESCI

Liete nuove. Come sarà lieta Venere in Toro, da questa mattina al 24 maggio. Domani avrete il passaggio di Marte dal vostro segno all’Ariete, possiamo dire strepitoso per quanto concerne la vostra affermazione nel lavoro e in affari. Nuove musiche anche nella vita coniugale. Transito favorevole per le transazioni di affari. Ottimi investimenti in opere d’arte e in oggetti di valore, oro.