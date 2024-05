Branko, l'oroscopo di oggi sabato 4 maggio

04 maggio 2024 a

"Le stelle di Branko": ecco l'oroscopo di oggi sabato 4 maggio.

ARIETE

Luna in Pesci, influsso che porta un tocco romantico e spirituale al vostro amore e nella vostra vita. Una vita che va sempre più in alto, nel lavoro grazie a Mercurio, nelle battaglie per il successo grazie a Marte che vi rende agili, attivi, brillanti, sexy. Ogni nuovo incontro propiziato da un instancabile Mercurio che avrà anche nei prossimi mesi una particolare attenzione per i tre segni di fuoco può diventare occasione di successo e anche combinazione fantastica per nuovi amori.

TORO

Può succedere che in un giorno di maggio, quando le rose fioriscono, si compia un avvenimento lungamente atteso, desiderato, sognato. Potrebbe succedere anche oggi, sabato, illuminato dalla Luna in Pesci e Venere nel vostro segno. Giove conferisce alle nuove storie d’amore il sigillo della stabilità. Questa felice corrente proseguirà per nove settimane e mezzo, come nel mitico film.

GEMELLI

Guardatevi da tutti gli eccessi, Luna è anche oggi in aspetto negativo con il vostro segno, eccessivo però anche il vostro orgoglio. Concentratevi sui vostri pensieri e sulla vostra vita, seriamente e profondamente, lunedì vi sentirete liberi, pronti a ripartire. È possibile che l’amore non sia intenso come dovrebbe essere, però ci penserà Marte a portare un’emozione non da poco. Una difficoltà di dialogo coniugale può essere superata con un sex-appeal molto giovanile.

CANCRO

Alla ricerca di una nuova carriera o di un nuovo amore, oppure più semplicemente alla ricerca della stabilità. Luna e Sole sono anche oggi in ottimo aspetto fra di loro e con il Cancro, Venere permette di vivere intensamente l’amore anche alle coppie di vecchia data, procura incontri importanti per le persone sole. Qualcuno di voi vorrebbe discutere di affari, cosa possibile, ma noi consigliamo di attendere Luna nuova di maggio prevista il 7,8.

LEONE

Se il vostro scopo è quello di attirare l’attenzione degli altri, per motivi professionali o di affari, riuscirete alla perfezione, ma tenete presente che sarete visti anche da concorrenti e avversari. Questa, del resto, è la legge del business. Una nuova impresa imprenditoriale che inizia sotto questo cielo avrà grande successo. Rendete più leggera l’atmosfera nella vita domestica. Marte rende passionali e questa ricerca del piacere è la vera sorpresa di maggio. Un viaggio, una gita.

VERGINE

Sole e Giove, due forze cosmiche arrivate al momento giusto nella vostra vita, fatta di tante scale… Le iniziative richiedono un tempo di maturazione, ma daranno i risultati sperati. La Luna questo sabato si presenta come una provocatrice e trova un alleato come Saturno, la vacanza arriva al momento giusto. Incontri spensierati lontano dal solito ambiente, viaggi favoriti, risparmiate, però, le forze per la prossima settimana. Ci sarà una ricca Luna nuova in Toro.

BILANCIA

Abbiamo Mercurio che si oppone ancora, ma c’è la Luna insieme a Saturno in Pesci, vostro punto del lavoro, potete aspettarvi qualcosa di positivo anche in affari. Chiaramente non mancano segnali di fortuna, come non manca l’amore, grazie alla costante benevolenza di Venere e Giove. Preparatevi per la Luna nuova della prossima settimana che nascerà in un segno gentile, terrestre, come è il Toro, troverete una nuova terra da coltivare.

SCORPIONE

Non scherzo più, non gioco più, me ne vado. Non c’è bisogno di fare lunghe riflessioni, tanto meno di consigli – siete come Leo Longanesi, sapete sbagliare da soli. Il vostro intuito, il sesto senso che deriva dalla Fenice risuscitata dal fuoco, è la guida più sicura, infallibile. Avete il privilegio di scegliere, di decidere da soli, non è poco. Luna in Pesci è una strega, lasciatevi andare in amore.

SAGITTARIO

Passerà anche questa Luna in Pesci, domani sarà tutta un’altra cosa ma intanto oggi le gambe sono stanche, spalle, gonfiori, denti, orecchie… sono i punti toccati da Saturno, ma intanto Marte inizia attivamente la sua protezione, mentre è grande Mercurio per l’attività. Il settore meglio illuminato è quello delle amicizie e relazioni sociali, incontri con persone che svolgono lavori diversi dal vostro. In ogni modo dovete sfuggire alle riunioni aziendali.

CAPRICORNO

Amore e passione, forse il primo vero respiro della primavera per molti di voi, grazie alla deliziosa posizione della Luna in Pesci accanto a Nettuno, ma soprattutto del Sole e Venere in Toro, che vi dà tutta questa energia e intraprendenza, anche nelle questioni lavorative. Ritorna fissa l’idea del successo. Piano, piano, dolce Carlotta: c’è ancora tanto da sistemare in casa. I genitori Capricorno devono accettare la voglia dei figli di vivere una vita libera e indipendente.

ACQUARIO

Non è possibile eliminare di colpo problemi e questioni di famiglia e nel rapporto di coppia, ma avete un ottimo sostegno di Mercurio per concludere bene e a vostro vantaggio le discussioni con i parenti e le persone vicine. Siete in grado di influenzare gli altri e voltare la situazione in vostro favore. Marte in Ariete parla soprattutto di una grande passione amorosa che si risveglia e ritorna, sempre più vicino un nuovo incontro per le persone sole, fatale.

PESCI

Realizzerete speranze e desideri. Questa la promessa che vi fanno le stelle amiche del vostro segno. Dove ci fossero ancora dei problemi, soprattutto tra gli ex coniugi o ex soci in affari, bisogna assolutamente parlare sotto questa bella Luna nel segno congiunta a Saturno. Luna rappresenta anche i vostri bisogni di emotività, comprensione, donazione di sé stessi agli altri. Venere risveglia in tutti un grande, intenso, bisogno di tenerezza e amore, di fedeltà. Ci si può anche sposare sotto un cielo così.