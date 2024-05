L'oroscopo di Branko di domenica 19 maggio

19 maggio 2024 a

ARIETE Dovete prendere seriamente questo periodo perché le stelle vi danno la possibilità e le occasioni giuste per progredire e guadagnare. Dovete però chiarire i rapporti con i collaboratori, definitivamente, dice la Luna oggi e domani in Bilancia. Le previsioni si basano sul passaggio, domani, del Sole in Gemelli. Ideale per impostare anche i rapporti con la famiglia, figli, fratelli e sorelle. Le cose si metteranno al meglio, ci penseranno sole, mare, montagne… Dieta leggera.

TORO Questi sono tempi di Urano, pianeta che cerca e approva tutto ciò che è nuovo nella vostra vita, anche se il percorso non vi è ancora del tutto chiaro. Lo scoprirete in seguito, i grandi pianeti hanno bisogno di tempo per rivelarsi pienamente. Intanto il mese del compleanno si conclude domani con l'uscita del Sole, ma l’amore e le occasioni di successo no. Giove, prima di lasciarvi, sarà ottimo per questioni di casa, proprietà vicine e lontane. I giovani troveranno una prima casa.

GEMELLI Comprendiamo la vostra insofferenza: quando siete vicini al risultato, qualcosa si mette di mezzo. Sono dei piccoli ritardi provocati da Saturno, ma già domani la situazione cambia. Arriva il Sole nel segno, parte il vostro mese zodiacale. Sarà una stagione alla grande, farete delle scoperte incredibili riguardo i collaboratori di vecchia data. Venere sarà con voi il 23, giorno della Luna piena in Sagittario, transito sorprendente e rinnovativo non solo per l’amore. Domenica stellare.

CANCRO Gli avversari professionali, concorrenti d’affari, non sono così forti come sembravano, però ci sono e voi dovete tenerne conto quando impostate le vostre iniziative. Oggi dovete fare tutto con leggerezza, visto che siete toccati dalla Luna opposta a Marte, la famiglia e la salute richiedono la vostra attenzione. Mercurio è molto energico, basta non disperdere le energie in troppe direzioni. Che è poi il vostro problema di sempre: volete fare tutto. Sorprese dagli amici.

LEONE Luna molto interessante per gli incontri professionali o di altra natura. Transita due giorni in Bilancia ed ha una forte influenza sulle questioni legali, preparatevi per le discussioni intorno ai contratti vecchi e nuovi. Con grinta sapete difendere le vostre ragioni, è il vostro lavoro. Altre schiarite annunciate dal Sole che domani passa in Gemelli, l'amore ritroverà la poesia, inizia la stagione delle conquiste. Organizzatevi per iniziare il giorno 23 un nuovo anno d'amore. Auguri.

VERGINE La salute risente dell’agitazione in famiglia, sembra che tutti i componenti del vostro clan siano concordi a dirvi cosa non va, e per giunta sono guidati dal coniuge! Meglio non eccedere con azioni e con le parole, domani inizia per voi il disturbo del Sole in Gemelli, ci sarà tanto da discutere anche nel lavoro e affari. Proseguite con le iniziative avviate sotto il segno del Toro da dove vi guarda oggi molto innamorata Venere, fino al giorno 23 resta lì… Un viaggio.

BILANCIA Una vita sempre così programmata, senza sbavature, diventa noiosa qualche volta. È quello che vi sta dicendo questa Luna di maggio nel vostro segno, incantevole insieme a Venere in pieno splendore. Luna che adesca i maschi, mentre il sensuale Giove seduce la donna Bilancia, finalmente vinta dal sesso. Questo almeno in teoria, ma le stelle inclinano e non decidono. Infatti anche oggi parlate di soldi… Domani le contrattazioni saranno favorite dal Sole in Gemelli.

SCORPIONE Agitazione positiva perché significa che state uscendo dal letargo, pronti a conquistare il successo e l’amore, forse un nuovo amore per qualche Scorpione. Le nuove storie saranno molto passionali, grazie al nuovo influsso del Sole in Gemelli, da domani pomeriggio e fino al 20 giugno. Voi dite che non è successo nulla nelle ultime quattro settimane sotto il segno del Toro? Noi pensiamo il contrario ma intanto avete superato l’esame di Giove-Plutone.

SAGITTARIO Un segreto che custodite gelosamente nel cuore vuole uscire allo scoperto. Parlate oggi sotto questa tranquilla Luna in Bilancia, che vi rallegra con la presenza e le notizie di tanti amici cari. Le amicizie, come le relazioni sociali, saranno molto importanti nel mese dei Gemelli che inizia domani con il passaggio del Sole in quel segno, opposto a voi. Vi manca l’aria, cercate di rilassarvi ancora un po’. Urano in Toro crea nuove basi di lavoro, tocca i punti sensibili nella salute, gola e vie respiratorie.

CAPRICORNO Concedetevi una piccola scaramanzia, non cantate vittoria nel lavoro e in altre situazioni di tipo pratico, prima del tempo. Luna in Bilancia trama contro Marte, potrebbe farvi inciampare. Siete ancora in cima ai segni che contano sulle maggiori possibilità di riuscita anche nel mese dei Gemelli, che inizia domani. Cercate di lavorare il più possibile in maniera indipendente, correte i vostri rischi da soli, non fidatevi delle promesse generali. In amore ascoltate la persona cara. Giove porta un uomo ricco alla donna Capricorno, stanca ma bella.

ACQUARIO Dal binario numero cinque, che poi è quello associato alla fortuna e all'amore, parte domani un nuovo treno di lusso: Sole in Gemelli, seguito il 23 da Venere, due giorni dopo da Giove. La pressione che avete subìto per la presenza del Sole in Toro è oggi meno pronunciata, grazie alla bellissima Luna in Bilancia, fatevi avanti in ogni ambiente. Bellissima per le amicizie e i flirt. Guardatevi intorno se siete soli, qualcuno vi ha già messo gli occhi addosso.

PESCI Tempo di esami nelle scuole, prove anche per i segni zodiacali. I Pesci iniziano domani un confronto non facile ma esaltante con Sole in Gemelli, seguito da Venere e Giove, quadrato al vostro Saturno e Nettuno. Sono aspetti che richiedono attenzione per la famiglia e anche per le questioni legali, associative, produttive. Approfittate oggi e domani della Luna in Bilancia se dovete concludere un progetto di investimento. Maggio termina con ultimo quarto nel vostro segno, chiude e nel contempo apre una nuova pagina di vita.