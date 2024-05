20 maggio 2024 a

Le stelle di Branko: l'oroscopo di oggi lunedì 20 maggio.

ARIETE

Inizia il mese dei Gemelli, un mese che porta nuovi entusiasmi nella vostra vita e nuove possibilità nel lavoro, professione, affari. E se ci saprete fare, cosa di cui non dubitiamo, avrete già questa settimana un colpo di fortuna. Marte in aspetto con Plutone è molto importante per voi e per lo Scorpione, perché siete entrambi governati da questi due pianeti. Esperti di raffinate e anche morbose “tecniche” passionali, astute azioni in affari.

TORO

I bimbi che nascono entro le ore 14:59 sono del Toro, poi il Sole entra in Gemelli ma nel vostro segno restano Mercurio e ancora per poco Venere e Giove. Vincerete anche questa settimana le vostre battaglie nel lavoro, ma pensateci: quelli che dicono la verità vengono sempre smascherati, dove sta scritto che bisogna dire proprio tutto in famiglia e nel matrimonio? Tenete segrete certe cose, poi farete magari una sorpresa. Sarete felici.

GEMELLI

In questo giorno speciale ricordiamo un grande Gemelli, John Kennedy e una sua frase diventata storica: “Oggi siamo davanti a una nuova frontiera”. Così anche voi, quando entra il Sole nel segno alle ore 14:59 apre insieme alla ottima Luna in Bilancia quello che sarà il compleanno più significativo ed evolutivo della vostra vita. Una settimana che definiamo indimenticabile per l’arrivo anche di Venere il 23 ma soprattutto per Giove in Gemelli sabato. Auguri.

CANCRO

Il passaggio del Sole in Gemelli annuncia che il vostro anno si avvia alla conclusione. Ripensate alle cose accadute e fatte negli ultimi dodici mesi. Accantonate i ricordi non piacevoli, preparatevi per il nuovo corso che inizierà tra un mese. Gli affari di cuore prendono grande spazio nella vostra giornata, Luna preme forte dalla Bilancia, certe cose famigliari sarà bene chiarirle subito anche a costo di una litigata.

LEONE

Sarete un po’ agitati nei primi giorni dei Gemelli, Luna entra stasera nello Scorpione, ma questa volta si tratta di un’agitazione piacevolissima per la vita sentimentale e costruttiva per la professione, affari. Il nuovo mese zodiacale è per voi come un soffio di gioventù, un vento che porta con sé un gran numero di buone occasioni, qualcuna davvero inattesa, incredibile. La festa inizia il 23 sotto la Luna piena e Venere magnifica, un altro incredibile salto il 25, con Giove. Voi dovete solo ritrovare una buona forma.

VERGINE

Succede ogni anno in maggio… Sole va in Gemelli, non si può fare niente. Il problema non è tanto questo influsso, che anzi vi sollecita e vi spinge alla ricerca di nuovi successi o di nuovi amanti, antipatica sarà qualche volta la dissonanza con Venere e Giove entrambi in quel segno vostro nemico carissimo. Quante unioni felici e appassionate conosciamo tra Gemelli e Vergine! Approfittate della Luna: gioco di sguardi, carezze fuggevoli e rubate. Mercurio sempre bello per i viaggi e i soldi.

BILANCIA

Dice il saggio che ci sono persone che si sposano per un colpo di fulmine ed altre che restano single per un colpo di genio. La Bilancia è il segno della coppia, la vostra felicità passa attraverso i cancelli del matrimonio, traguardo che sarà raggiunto, se siete soli. Oggi inizia un venticello delizioso dai Gemelli, dove in settimana si trovano insieme Sole, Venere e Giove. Nel mezzo ci sarà Luna piena in Sagittario, fortunata per voi e per gli incontri di lavoro.

SCORPIONE

Il terzo mese della primavera è il più bello per voi, forse il più bello del 2024. La nostra previsione si basa sui transiti del Sole, Venere, Giove e anche Mercurio (in giugno), tutti riuniti in Gemelli che è il vostro settore delle riforme e qualche volta di una vera e propria rinascita. Se c’è un motivo serio per litigare, nel matrimonio o nel lavoro, meglio farlo oggi e non mangiarsi il fegato. Domani arriva da voi la Luna, dovete essere pronti per l’amore.

SAGITTARIO

L’insofferenza verso certe persone e situazioni, i segnali di disturbo, devono essere valutati seriamente. Magari avete solo bisogno di sfogarvi e tutto andrà a posto. Controllate la salute. Oggi inizia l’opposizione di Sole, Venere e Giove, dai Gemelli. Tutto quanto sarà portato all’eccesso il 23 con la vostra Luna piena, Saturno e Nettuno. È proprio il caso di parlare di un passaggio storico nelle prossime quattro settimane. Auguri.

CAPRICORNO

Non perdete occasioni di divertimento, nemmeno gli incontri mordi e sfuggi se siete liberi, ogni tanto dovrete spezzare il ritmo delle giornate tutte piene di impegni. Da questo pomeriggio il Sole sarà in Gemelli, seguito giovedì da Venere e sabato da Giove, forze cosmiche eccezionali e vincenti per lo studio, il lavoro, la professione, affari, carriera all’estero. Suscitate curiosità e anche qualche inimicizia.

ACQUARIO

Su la testa, arriva il Sole positivo! Frenate un po’ l’orgoglio, non ritornate sulle incomprensioni, anche nel matrimonio, inizia la stagione dei Gemelli, inizia la fortuna e risplende l’amore. Gli amori nuovi che nasceranno tra il 23 e il 2 giugno saranno per sempre. Cicogna in volo per le giovani coppie. Attenti però la tensione nell’ambiente professionale raggiunge la punta massima, concorrenza sfrenata.

PESCI

Con il passaggio del Sole in Gemelli iniziano nuove responsabilità in famiglia, nel rapporto genitori-figli, impegnativa diventa anche la pagina del lavoro e affari. Convocate oggi stesso una riunione per decidere cosa fare nelle prossime quattro settimane. Luna oggi è molto buona per gli affari, l’amore torna nuovamente a pulsare.

Sfruttate la generosità di Mercurio per le proprietà, fate valere i vostri diritti, chiedete qualcosa di più.