L'oroscopo di Branko di mercoledì 22 maggio 2024

Ecco l'oroscopo di Branko di mercoledì 22 maggio

ARIETE

Desiderio sotto gli olmi. Titolo di un lavoro teatrale diventato anche un appassionante film, ben si adatta alla Luna e Marte in aspetto sensuale, che danno un tocco stimolante, eccitante, a tutte le vostre azioni. Anche le altre stelle parlano il linguaggio del denaro, che potrebbe arrivare attraverso il coniuge, associazioni, produttive le vostre iniziative personali. Il bello però deve arrivare, domani nasce Luna piena in Sagittario e Venere entra in serata in Gemelli, situazione perfetta per creare un capolavoro in amore. Viaggi molto fortunati.

TORO

Ultimo passaggio della Luna nel settore delle collaborazioni, per quanto riguarda l'opposizione che nasce con Mercurio nel vostro segno, aspettatevi contestazioni e discussioni. Nati sotto il segno del Toro siete orgogliosi, puntigliosi, testardi. Naturalmente possessivi, ma nuovamente frizzanti, quasi guariti dai malanni stagionali, pronti a dare assalto a una nuova fortezza professionale. Luna non permette un rapporto di parità nella vita di coppia, ma alla fine vincerete.

GEMELLI

Domani nascerà una forte Luna piena nel settore delle associazioni, ma di questa odierna in Scorpione vi potete fidare, a parte la passionalità che risveglia, porta idee che sono vincenti anche per gli affari. Che giorno è? Che anno è? Questo è il tempo di vivere l'amore. Venere, messaggera di tenerezze e primi amori della stagione, bussa alle porte del segno… Preparate una bella accoglienza, rinnovatevi anche dal punto di vista estetico. La moda è un diritto, disse qualcuno…

CANCRO

Gli affari di cuore prendono un grande spazio nella vostra vita. Previsioni all'acqua di rose per i giovani e per le persone sole che vogliono trovare un affetto nuovo: se non arriva oggi, arriverà domani o un altro giorno… Luna fortunata anche per le questioni pratiche, beni immobili, operazioni bancarie di ogni tipo. Vogliamo dire di più, questo cielo astrale che prepara la vostra stagione estiva, diventerà una nuova tappa anche per la famiglia. Progetti con i figli.

LEONE

Anche oggi Luna molto impegnativa per la vita personale, famiglia, figli. È quasi alla conclusione la pressione di Giove ma resta qualche influsso di disturbo nei rapporti con le persone anziane, anche i giovani del segno devono stare vicini ai genitori. L’agitazione nel privato, incide sulla resa lavorativa oggi, poco brillante, ma si tratta appunto di un momento passeggero, domani il settore della fortuna e dell'amore sarà illuminato dalla Luna piena.

VERGINE

Siete pronti per nuove esperienze che aprono nuove dimensioni della realtà. Luna è ancora dalla vostra parte, molto importante per i rapporti privati, insieme a Venere, ultimo giorno in Toro, procura una forte emozione in amore. Se avete già in mente qualcuno, presentatevi oggi alla sua porta e dichiaratevi. Contatti con persone di legge, chiarite il più possibile adesso che avete ancora Giove dalla vostra parte, vincerete le vostre cause.

BILANCIA

Marte è ancora in grado di creare situazioni di tensione in famiglia e nei rapporti di lavoro, indica con sicurezza anche una nuova strada per arrivare prima e meglio al successo che cercate. Anche se le collaborazioni attuali sono buone, qualcosa sarà certamente cambiato con Giove in Gemelli. Passata la burrasca, lanciatevi anche in amore. Siate più semplici, naturali, siate voi stessi. Perde chi non vi vuole, non voi. Progetti rosa per domani.

SCORPIONE

Navigatori solitari alla ricerca della vostra America. In via di esaurimento una certa pagina lavorativa, giusto dunque andare alla ricerca di cose nuove. Per questo motivo dovete abbandonare la vostra solitudine, intensificare le amicizie, ravvivare i contatti sociali. Ma sì, un colpo di spugna, e via! Venere e Giove si allontanano dal Toro, Luna nel segno splende appassionata. Un incontro che nasce per caso potrebbe trasformarsi in qualcosa di più.

SAGITTARIO

Il cavallo che si nasconde nell'animo di ogni vero Sagittario, comincia a scalpitare. Potrebbe essere un buon segno per l'attività e affari, ma dipende anche dalle persone con cui lavorate. Forse è arrivato il momento di rivedere le collaborazioni: servono davvero al vostro successo? O siete piuttosto voi utili a loro! Precisiamo che non c'è nessuna crisi nel cielo, con la serenità interiore avrete i risultati previsti da un laborioso Mercurio. Amore: domani la vostra Luna piena, tutto può succedere!

CAPRICORNO

Cambiate binario se non vi sentite soddisfatti, siete liberi di cambiare: da oggi a domenica sono previste nuove situazioni molto coinvolgenti… Sole in Gemelli vi nutre di nuova grinta nel lavoro, ricco di soddisfazioni e risultati. Mercurio suggerisce le mosse giuste in affari, Urano procura incontri inattesi e assolutamente originali. Se leggete questo oroscopo a Venezia, Sanremo, Montecarlo… potete tentare la fortuna. Certamente siete fortunati in amore, desiderati come non accadeva da tempo. Le donne sono stregate dalla Luna.

ACQUARIO

L'agitazione nell’ambiente professionale raggiunge la punta massima, dovete naturalmente tenere conto della situazione generale, politica ed economica, ma visto che domani avrete una Luna molto diversa, facciamo pronostici positivi anche per le finanze. Forse avete mangiato o bevuto troppo, oppure avete abusato di farmaci, stomaco e fegato sono in disordine. Nettuno, vuole molta acqua. Il pianeta porta attimi di nostalgia, ma ogni tanto fa bene lasciarsi prendere dai ricordi.

PESCI

Le rose di Cannes, noi le abbiamo viste ieri sera in televisione, e ci hanno fatto ricordare il film "Prima dell'alba". Ancora un film suggerito dal vostro Nettuno, pianeta del cinema, perché voi siete chiamati a impegnarvi al massimo, prima di domani, quando inizia Luna piena in Sagittario. Metterà in piena luce l'ambiente professionale e il ruolo che avrete da adesso in poi nelle associazioni. Luna determinante per le storie d'amore nate dal 24 aprile in poi.