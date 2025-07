Reazione a Catena, le Terapiste vincono? Pesanti sospetti sui soldi: cosa non torna

Ma niente, in questi giorni sembrano non esserci partita: a qualificarsi per il gioco finale, L'ultima catena, sono ancora le Terapiste, un terzetto che non gode di particolari favori del pubblico, almeno di quello che commenta in presa reale quanto avviene in studio sui social in generale e su X in particolare. Errore dopo errore, il terzetto si ritrova a giocare per 1.516 euro. La parola da indovinare era quella che legava "fiore" e "soli", parola che inizia per "me" e si conclude con la "o", il terzo elemento acquistato dalle Terapiste. La loro risposta? "Meglio".