"Le stelle di Branko": l'oroscopo di oggi, giovedì 23 maggio.

ARIETE

Marte raggiunge il massimo splendore grazie all'aspetto con il nuovo Sole in Gemelli, che simboleggia grinta ed entusiasmo vitale. Ancora più efficace il trigono con Luna piena in Sagittario, influsso passionale senza inibizioni, sarete intraprendenti più che mai nelle conquiste. Nello stesso momento inizia un crescendo di occasioni fortunate per gli affari e attività, che proseguirà fino al solstizio d'estate. Un'altra splendida novità, Venere in Gemelli da questa sera fino al 17 giugno, raddoppia quelle occasioni che rendono felici nella vita e nei contatti con il mondo.

TORO

Venere vi lascia questa sera ma prima forma una congiunzione con Giove, esattamente alle ore 8:30, fate in modo di essere subito in contatto con le persone con cui siete in affari, rendetevi reperibili anche per quelli che cercano un contatto con voi. Luna diventa positiva anche per la vostra attività, capacità di inventare nuovi affari, abilità nelle contrattazioni. Ma questa Luna è piena e diventa conquistatrice in amore, molto favorevole alle donne del Toro già corteggiate a lungo da Saturno. Notevole differenza di età e di provenienza tra le coppie che nascono oggi.

GEMELLI

Venere! Questa sera, alle 8:30, ora dell'aperitivo, fatevi vedere in qualche posto elegante dove si danno appuntamento persone chic… È molto probabile un nuovo innamoramento grazie alla Luna piena che nasce in Sagittario, settore della coppia, ma c'è un altro aspetto che rende protagonisti i Gemelli. Si tratta di Sole nel vostro segno e Plutone in Acquario, significa audacia, volontà di potere, bisogno di essere in primo piano. Si avvicina la vostra occasione, quella grande, anche in amore, che molti di voi aspettano ormai già da un anno. È qui!

CANCRO

È uno di quei giorni in cui le stelle formano un cocktail di possibilità per ogni segno, diciamo che questo è anche il vostro giorno fortunato, grazie in modo speciale alla Luna piena che nasce in Sagittario alle ore 15:45. È una Luna che chiama rinnovamenti e crea occasioni giuste, incontri con persone veramente utili e anche a voi care, portate alla luce i vostri progetti segreti. In amore non ci sono segreti, Venere questa mattina si congiunge a Giove, nel posto giusto per incontrare un amore nuovo oppure per programmare una nuova vita insieme. Viaggi sì!

LEONE

Non c’è aspetto più bello di quello che inizia questa sera per voi: Venere sarà in Gemelli, Marte in Ariete, Luna piena in Sagittario. Che cos’altro si può chiedere alle stelle? Giove? Ebbene anche il grande benefico prenderà il posto d’onore nel vostro oroscopo tra due giorni quando entra in Gemelli, dove resterà per un anno. La vostra attività è interessata da vistosi segnali di progresso, molto buona sarà la sfera finanziaria, un eventuale cambio delle collaborazioni è ben visto da Saturno, soprattutto per le iniziative che richiedono viaggi all'estero. Promessa d’amore.

VERGINE

Andrà bene ma vi chiediamo di agire con cautela e di non raccontare troppo di voi stessi, anche in famiglia talvolta è meglio tacere. Il fatto è che siete aggrediti da una fortissima Luna piena che nasce in un punto delicato del vostro oroscopo, richiama l'attenzione sulla famiglia e sulla salute. Per i vostri affari potete affidarvi a un fortunato aspetto che nasce questa mattina, proprio all'apertura delle banche e dei mercati finanziari. Si tratta della congiunzione di Giove con Venere in Toro, occasione imperdibile se dovete impostare o sistemare aspetti legali-burocratici.

BILANCIA

La rosa sul davanzale del vostro cuore non è ancora fiorita? Oggi inizia a profumare di amore… Venere, stella dell’amore e il vostro astro guida, entra questa sera in Gemelli, transito benaugurante per voi e per il segno dell’Acquario… Accolta dalla splendida Luna piena in Sagittario, un altro segno con cui avete un feeling particolare. Tra due giorni ci sarà anche Giove, ma la passione esploderà già oggi, innamoramenti, finalmente anche i coniugi del segno tornano a guardare la Luna e le Stelle… Siete molto più belli quando vi dimostrate teneri e appassionati.

SCORPIONE

Prudenza nelle questioni professionali e finanziarie, abbiamo in mattinata l'ultimo aspetto diretto tra Giove e Venere, che porterebbe nel vostro caso a creare anche qualche intoppo burocratico e legale. Nel lavoro e in affari siete ben visibili, Luna piena nasce nel settore del vostro patrimonio, programmate attentamente le spese. Maggio vi riserva altri cambiamenti astrali che porteranno bene e fortuna al vostro segno autunnale, ritroverete l'entusiasmo per le novità che la vita intende portarvi. Soprattutto in amore.

SAGITTARIO

Magari troverete divertente la nuova situazione astrale che porterà tre pianeti in opposizione, ma sarà comunque bene non giocare troppo con il fuoco, anche se è il vostro elemento. E certamente focosa Luna piena che nasce nel segno alle ore 15:53, immediato lo scatto con Marte, fantastico per quelli che cercano nuove storie ma anche le avventure di una notte… Doveroso aggiungere che si tratta di una combinazione astrale molto inclinata alle infedeltà, ma probabilmente non è questo il vostro caso, adesso siete tanto presi dalla carriera e dagli affari. Fatevi furbi, il momento è propizio, concludete, firmate, orientatevi verso il nuovo se il vecchio non vi soddisfa più.

CAPRICORNO

Venere in serata perde il carattere amoroso e diventa molto attiva nel settore del lavoro, professione, affari; positiva per eventuali cure mediche o estetiche. Vi restano ancora due giorni di Giove in Toro, calde emozioni sotto la Luna piena, via libera alle nuove conquiste. Se sono rose fioriranno, ma sposatevi subito, non fatela tanto complicata, anche la persona più innamorata può stancarsi alla fine. Giovedì è giorno di vera partenza, avete la grinta giusta, butterete giù tutti!

ACQUARIO

La famiglia sarà libera dalla pesante presenza di Venere e Giove in Toro, che avrà creato in maggio qualche problema nei rapporti genitori-figli. Siete autorizzati a cominciare le trattative per nuovi affari, lavori, collaborazioni. Nuovi impulsi alla carriera attraverso viaggi, iniziative coraggiose, amicizie. Sotto i raggi della Luna piena, per voi passionale, le amicizie e le relazioni sociali sono l’evento più gratificante. Il giorno si conclude con Marte cosi sexy da perdere la testa.

PESCI

Avete imparato già molto da quando vi guarda Saturno, ma non ancora l’arte della pazienza e della diplomazia. E invece adesso è necessaria la massima concentrazione nel lavoro e in affari, sottoposti alla bufera provocata dai pianeti in Gemelli che annunciano però anche grandi successi. Tutte le questioni scritte, contratti e vendite, acquisti e investimenti, beni immobili ereditati o acquistati… sono questa mattina sotto la protezione di due fortune. Luna piena vi stanca molto, relax questa sera.