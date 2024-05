24 maggio 2024 a

a

a

"Le stelle di Branko": l'oroscopo di oggi venerdì 24 maggio.



ARIETE

Luna piena in un punto lontano del vostro oroscopo, ma non così lontano da non poter svegliare la vostra passione. Venere in Gemelli, delizioso transito per l'amore e fortunato per tutte le questioni economiche. Se non siete ancora riusciti a convincere una persona scorbutica, che finge di non volervi, riprovateci perché Marte fa miracoli. Attenti però agli amori sotto Luna piena, possono essere illusori. Soluzioni ottime in casa, figli agitati. Un vecchio problema legale, riferito alle proprietà, va discusso entro domenica.

TORO

Il cielo è orientato più verso l’attività, scambi commerciali, affari domestici. Ricordate che avete in mano una temibile arma di successo, sappiate usarla bene. Siete portati a proiettare i vostri problemi intimi sulla persona amata, che si aspetta invece da voi protezione e tanta dolcezza. Venere è sempre affascinante, in Gemelli facilita incontri di lavoro e investimenti, vi prepara agli attacchi che dovrete subire più avanti. Consigliamo movimento fisico, gite.

GEMELLI

Dopo il Sole, primo arrivo dell’anno, Venere! Purtroppo la Luna piena ancora contro, non riuscirete a vivere in pieno le sue dolci influenze, ma se calmate i bollenti spiriti vivrete un giorno felice. Se siete ancora soli qualcuno si accorgerà di voi, è davvero una questione di ore, Giove è davanti alla vostra porta e domani lo accoglierete come si deve. Il grande Zeus dell'Olimpo ama le feste, quest'anno dovete organizzare una bella festa di compleanno, chiamate tutti gli amici, offrite da bere anche ai colleghi di lavoro.

CANCRO

Venere in Gemelli è un po' burlona, qualche volta, vi farà credere che non siete amati. Una piccola spina nel vostro cuore c'è, ricordate però che in questo periodo siete più sensibili del solito, non ritornate continuamente indietro. È molto positiva Luna piena nel campo del lavoro e della salute, incisivi gli influssi di Mercurio e Saturno, troviamo particolarmente valide e importanti le relazioni sociali e le nuove conoscenze. Probabile una nuova proposta. Scegliete il lago per un giorno di relax, letture classiche, Proust.

LEONE

Non sarà un paese delle meraviglie, questa maestosa Luna piena nel campo della vostra fortuna e del vostro amore, ma potrebbe arrivare qualcosa di speciale e di magico, per le persone sole. Venere è felice in Gemelli, il vostro amore è unico, ha superato anche i transiti più difficili, dovuti però alla situazione esterna, non certo ai capricci del vostro cuore. Marte nel settore dei grandi incontri, cogliete subito la rosa rossa.

VERGINE

Relax. Luna piena disturba i vostri punti sensibili nella salute, non consente la giusta concentrazione, occupatevi solo di cose leggere e piacevoli. Gli amici, che sono la voce più bella del vostro oroscopo, aiutano ad allontanare la nostalgia che ancora provate per qualcuno. Nettuno però sentenzia che la nostalgia non è più quella di un tempo. Sotto il plenilunio e Saturno contro i nuovi amori non partono con il piede giusto. Considerateli come un normale passatempo. Nonostante tutto siete fortissimi nel mondo del lavoro. Avvocati per voi.

BILANCIA

Favoriti da una corrente astrale diventata dinamica con Venere in Gemelli, potete dare all’amore quella scossa passionale che piacerà tanto alla persona amata. Le donne sole sono osservate con meraviglia da Marte, Luna piena nell'amico Sagittario corteggia invece l’uomo Bilancia, la prossima notte non dormirete da soli. Venere migliora di minuto in minuto le iniziative professionali ed economiche nascono con Giove in forma, noi diciamo sì anche agli investimenti di denaro. Consiglio: non dovete rinunciare al vostro stile.

SCORPIONE

Luna al massimo della luce getta un beneaugurante influsso verso i settori che più vi interessano in questo momento: lavoro, affari, famiglia. Programmate attività per l’estate, quest’anno la vacanza sarà poca perché vi aspetta un nuovo importante lavoro, se siete professionisti. Ma anche i nativi che svolgono attività dipendenti avranno un premio meritato. Oggi contatti con gli specialisti, incontri prestigiosi. È nel rapporto di amore che comincia ad andare veramente alla grande, dovete difendere la vostra privacy. Il resto non conta.

SAGITTARIO

Questa Luna piena che apre il vostro giorno non è certo presagio di quiete, in famiglia e in amore. Sarete sempre amati e desiderati, non dovete coltivare dubbi assurdi, temere chissà quali tradimenti, ma non dovete nemmeno inseguire chi vi ha già fatto capire che non vi vuole. Venere sarà contro per qualche giorno, ma cosa sarebbe la vostra vita senza contrasti? Noiosa. I genitori devono essere più equilibrati. Qualcosa cambia nella vita personale e nel lavoro. Un nuovo capitolo esistenziale è stato avviato da Saturno, pianeta del tempo.

CAPRICORNO

Saturno è molto positivo per l’attività e gli affari, meno presente per quanto riguarda le forze fisiche e la salute, che sono invece toccate da Marte negativo, consigliamo di controllare i punti deboli. È Giove a rendere caldo il vostro amore, non importa se provoca anche bufere spettacolari. Le ricerche di nuove storie sono sempre favorite. E Venere in Gemelli diventa ricca per i soldi, elegante e affascinante, bugiarda, racconta agli uomini proprio la favola che essi vogliono sentire. Donna Capricorno, cosa non si fa per te! Uomo Capricorno, mostrati semplice, non perderai nessuna autorità.

ACQUARIO

Giorno di successo! Controllate però le emozioni, quando discutete di lavoro e affari, permane infatti un certo nervosismo nel vostro cielo, causato da Mercurio rimasto in Toro. Casa, dolce casa. Sweet home! Vi costerà questo immobile ma vi renderà felici, Venere in Gemelli è la seconda storia del vostro amore, non accumulate più i tormenti, contate le gioie. Attività: se non arriva nulla di interessante in modo spontaneo, non insistete. Una breve pausa farebbe bene al fisico, consigliamo vacanza in Trentino (Vipiteno).

PESCI

Stress in forte aumento. Non disperdete le energie fisiche e mentali, aspettate che passi questo stancante e dispersivo influsso della Luna piena. Che per di più e anche ingannevole. Le cose non sono così come sembrano, tutto è fuori dalle proporzioni. Avete già fatto tanto questa primavera, altre occasioni e altri amori sono in arrivo, però Venere nel doppio Gemelli non sbaglia se dubita di qualche persona che voi avete accanto. Nuovi ambienti e nuove persone offrono buone opportunità. Un viaggio per sognare.