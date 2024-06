L'oroscopo di Branko di sabato 1 giugno

01 giugno 2024 a

Ariete

Protagonisti anche in giugno! Cosa aspettate a mandare all’aria situazioni e vecchie intese che hanno già dimostrato tanti punti deboli? Pensate che non ci sarà fortuna? Sbagliato, Luna nel segno che apre il mese di giugno è sostenuta da tutte le stelle, Venere prima di tutte, insieme a Giove e Marte, risveglia passioni, rende giovani, fa ritornare pionieri alla ricerca del successo, anche all'estero. Fino all'estate, gli astri sono disposti in modo da favorire il matrimonio e nuovi affari finanziari. Aprite gli occhi, auguri!

Toro

Giugno, mese di Giunone, protettrice dei matrimoni e dei parti, vi prepara un cielo astrale che possiamo definire quasi senza precedenti. A parte Plutone che disturba l'ambiente professionale e certi rapporti con le autorità comunali e statali, non ci sono impedimenti. Siete favoriti nella riuscita professionale, studio, nuovi affari finanziari. Mercurio esce domani dal segno ma continuerà a sostenervi nel campo del patrimonio, domenica 9 entra Marte in Toro, riprendono alla grande le conquiste passionali e sarete molto richiesti. Cure efficaci.

Gemelli

Giugno, vostro mese zodiacale, un tempo veniva associato alla dea Giunone, figlia di Saturno, sorella di Giove, sua sposa, dispensiera di ricchezza, protettrice dei matrimoni e dei parti, regina sul Campidoglio… E chissà se le vostre stelle, che sono veramente belle, non possano illuminare anche la festa della Repubblica, nata sotto il segno dei Gemelli. Oggi stesso un lampo di fortuna si ferma proprio là dove avete bisogno, tenetevi pronti e scattanti, passate all’azione. Venere in sintonia con Marte piccante, amore come ai bei tempi antichi. Siete invidiati nel lavoro.

Cancro

Dopo estenuanti trattative, avrete successo finanziario. Ma non pensateci oggi, Luna è in Ariete e ancora più pesante perché congiunta a Marte, riscalda l'ambiente domestico e il vostro organismo. I pianeti agiscono in sottofondo, poi usciranno allo scoperto e si vedrà chi vince e chi perde. Anche voi potete considerarvi come davanti a una nuova frontiera, anche in famiglia succedono avvenimenti che cambiano i rapporti. Saturno molto positivo in Pesci annuncia l'arrivo di nuovi parenti, un matrimonio programmato si farà!

Leone

Il fiore di giugno è il giglio bianco, simbolo di fedeltà; il garofano rosso invece è passione ardente. Liberate la tensione coniugale con una risata, Luna in Ariete congiunta Marte è semplicemente meravigliosa anche per le nuove conquiste, la forza di Venere e Giove rende il vostro segno il grande protagonista di fine stagione, sarete fortunati. Sapete dare tanto, molto avete da offrire, ma dovete imparare a distinguere tra persona e persona, anche quando si tratta di parenti. Ultimo giorno di Mercurio raffreddato, attenti al mal di gola.

Vergine

Durante il mese dei Gemelli non possono mancare agitazioni e incomprensioni nell'ambiente dove svolgete il vostro lavoro o dove avete una certa autorità. Persone dalle idee conservatrici respingono le novità, ma dovete tenere sempre in caldo i vostri progetti, verrà il momento della realizzazione. Considerate che il meglio vi attende in estate. La vostra fortuna si chiama Marte, sarà ancora più attivo dopo il 9 giugno. Amore: dove siete lune dolci e romantiche di una volta?

Bilancia

Sole in Gemelli: la dualità, la divisione, la separazione, la rottura… Sono le caratteristiche del segno, ma essendo il vostro grande alleato il Sole, che ora splende insieme a Giove e Venere, agisce con una straordinaria forza rinnovativa su tutto il vostro essere. È soltanto la Luna insieme a Marte, in Ariete oggi e domani, impone massima disciplina nella attività fisica, con i macchinari, chiodi. Poi arriveranno giorni luminosi, notti stellate. La donna Bilancia, in questo finale di primavera è la più bella dello zodiaco, con un fascino ritrovato.

Scorpione

Impressionante la fuga di denaro, intesa come spese, investimenti, riparazioni. Ma giugno porterà nuovi successi, nuovi guadagni, nuove passioni… Oggi la Luna è in Ariete mette come sempre l'accento sulla salute e lavoro, vedete un po' voi dove concentrarvi, ma tenete presente che il campo professionale è stimolato da influssi che possono da un momento all'altro ribaltare molte realtà. Col fiuto dei Gemelli, darete forma splendida alle vostre idee. Amore: Venere chiama lontano, chissà dove sarete, e con chi… l’estate prossima! Mettete a posto le cose in famiglia.

Sagittario

Le trattative, i confronti, le scelte, le decisioni… Non potete proseguire all'infinito. Potete concludere oggi e domani sotto questa Luna vittoriosa in Ariete accanto a Marte, Mercurio ancora ottimo per affari e firme, poi trovate un bel posto per il relax. Nonostante le difficoltà e tensioni che producono alcuni pianeti in Gemelli e Pesci, che significano anche possibili nemici nascosti, voi riuscite a raggiungere il traguardo prefissato. Anche nel campo sentimentale si preannunciano battaglie. Tutta la forza è nel vostro carattere ottimista, perseverante.

Capricorno

Il mese di giugno si presenta come un periodo di rinnovato successo professionale, ma soprattutto come una imperdibile occasione di trovare nuove possibilità e nuovi soci. L'importante è agire con la Luna giusta, questa oggi domani in Ariete, non lo è. Occupatevi di voi stessi, della forma, della salute e della famiglia, sarà diversa la Luna di lunedì… Anche l'amore torna a essere passione viva, straordinaria la capacità erotica. Vi riprenderete quello che vi sembra di aver perduto, o quello che altri vi hanno scippato.

Acquario

È sempre un cielo che invita al matrimonio, questo passaggio verso la stagione estiva, oggi e domani grazie alla Luna in Ariete congiunta a Marte, in sintonia con Venere e Giove in Gemelli, mentre il vostro Plutone aumenta la potenza sessuale, troverete la compagnia che volete, se siete soli, ma bisogna trovarsi anche nei posti dove la gente si incontra e riesce ancora a instaurare un discorso. Voi donne Acquario iniziate a frequentare un corso di ballo, il tango rende sensuale anche l'uomo. Non parlate di soldi.

Pesci

Siete un mare in cui confluiscono tutti i fiumi, il vostro segno sarà nella prossima stagione un crocevia di influssi che producono tensione e stress fisico ma ci sono anche transiti che portano soluzioni in casa, creano un'atmosfera amorosa intrigante sotto il profilo sessuale, come dire che i Pesci vincono sempre con la seduzione. Giove si chiede dove troverete i soldi per terminare i lavori iniziati, però è proprio Saturno che vi saprà tirare fuori dai problemi, chiamatelo pure il vostro personale super-bonus. Non rimandate un viaggio, partite!