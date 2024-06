03 giugno 2024 a

Le stelle di Branko: l'oroscopo di oggi, lunedì 3 giugno.

ARIETE

Come eravamo. I nativi “anta” ricordano con nostalgia il tempo dei primi baci, le corse lungo il mare o il fiume, le lucciole amorose che rischiaravano le notti di giugno… anche questo giugno è il tempo delle passioni, Marte e Venere sono ancora con voi, Giove propizia nuovi incontri, situazione stimolante anche per l’attività, ma il vostro jolly lo tirerete fuori giovedì, Luna nuova in Gemelli, ideale per dare assalto al successo.

TORO

“L’acqua di giugno rovina tutto”. Tanti proverbi mettono in guardia dalla troppa acqua in un mese in cui matura la frutta e si fa alto il grano, ma questa ultima Luna di primavera nel segno è come un’acqua benefica per i guadagni. Anche se avete ragione, non pensate di essere i soli depositari della verità, ascoltate anche i consigli di persone disinteressate, arriverete al risultato prima. Mercurio porta buone notizie in amore.

GEMELLI

Cronache familiari, si avvicina la vostra Luna nuova prevista per giovedì 6, rivedete adesso i vostri progetti per la casa e per la famiglia, ma soprattutto scegliete un nuovo obiettivo di vita per voi stessi. Che può essere affettivo o professionale. Voi conoscete i segreti dei soldi, sapete come realizzarli e con chi, Giove aggiunge quello che serve: fortuna, protezioni. Siete tra i pochi che possono scegliere. Un sentito consiglio: amanti, programmate nozze.

CANCRO

Luna cambia da negativa che era per due giorni in Ariete, a molto positiva questa mattina in Toro. Programmate subito incontri di lavoro e di affari, poi inizia un crescendo di transiti stimolanti che vi porterà fino al solstizio d’estate. Riposati a sufficienza? È importante essere in ottima forma perché aumentano le gratifiche, ma crescono anche le responsabilità. Fate un po’ di pulizia anche in casa vostra, alzate la bandiera della passione amorosa e darete soddisfazione a Marte.

LEONE

Luna in Toro è congiunta a Mercurio, rilassatevi fisicamente e mentalmente, perché non potete combinare molto di tanto importante sotto questo transito. Non appena la Luna sarà in Gemelli ritroverete il gusto napoleonico della battaglia, sarà interessante questa nuova lotta professionale e anche sentimentale, che voi vincerete. Il primo significato di Giove è libertà d’azione, anche in amore, solo così lui riesce a fare miracoli.

VERGINE

Morbida carezza lunare sostituisce la stranezza di Venere indecisa, una scintilla passionale è accesa dalla Luna e Urano in Toro, settore dei vostri viaggi e incontri. Ultimi momenti di Mercurio, domani mattina sarà in Gemelli, non perdete questa opportunità se dovete reclamare i vostri diritti o riscuotere denaro. Siamo lieti di poter registrare un progressivo miglioramento di influssi passionali, grazie a Marte.

BILANCIA

Inizia la settimana con una strana agitazione, non facile da interpretare in un oroscopo generale, ma crediamo di non sbagliare, è febbre di successo! Il settore della vita pratica sta per entrare nelle situazioni positive e creative che si presentano sempre nel mese dei Gemelli. Ma quest’anno c’è qualcuno in più: Giove il pianeta che vi può tirare fuori da qualche impiccio del passato e trovare per voi nuove occasioni di amore e di successo.

SCORPIONE

Paese mio che stai sulla collina, disteso come un vecchio addormentato… che voglia di tornare in quel posto dell’infanzia, della prima gioventù, prime palpitazioni d’amore. Non fa male la nostalgia quando riporta immagini liete e felici. Attenti però alla Luna in Toro, le opposizioni non vi spaventano, si tratta di vecchie conoscenze che vi ricattano da tempo. Per un giorno farete bene a rimanere zitti. Relax.

SAGITTARIO

Bene il lavoro, le iniziative pratiche da avviare sotto questa Luna passata in Toro, precisa, matematica, tecnica. Mercurio prima di entrare in Gemelli, domani, si avvicina ad Urano, aiuta le strutture in muratura se dovete sistemare immobili, ottimo anche per le tecnologie e i moderni mezzi di lavoro. Nuove conoscenze propiziate da Marte sono sportive e giovanili. Appuntamento con i soci, giovedì 6.

CAPRICORNO

Intelligenza, inventiva, progetti all’avanguardia, atteggiamento nel lavoro e nelle relazioni professionali quasi prometeico. È noto del resto che il Capricorno possiede anche qualità di prevenzione, magiche. E allora fatela questa magia nel corso della settimana, noi vi diamo questa idea: trattate tutto quello che vi interessa di più giovedì 6. Attenti alle informazioni che ricevete, usatele solo dopo aver verificato la serietà delle fonti. La sensazione è che siete controllati.

ACQUARIO

Al servizio di Venere non è mai sottomissione, anzi. Siete invidiati perché la dea d’amore vi mostra una speciale attenzione per il vostro segno. Se siete alla ricerca del vostro principe o della principessa, potete contare anche su Giove e Marte. Il cielo dell’amore è un arcobaleno, il campo finanziario riceverà a partire da domani aiuti concreti da Mercurio, che darà respiro anche alla famiglia. Prima di domenica, consigliamo visita medica.

PESCI

Potete ancora smuovere il terreno oggi con Luna in Toro e Mercurio ancora attivo, concentratevi anche sulla famiglia e figli. Riprendete fiato, in settimana ci sarà Luna nuova in Gemelli, porta qualche problema con la respirazione, gambe, braccia. State più attenti a quello che vi combinano nel lavoro, noi non ci fidiamo. In amore bisogna ritrovare la dimensione reciproca, un viaggio insieme aiuta a trovare la poesia, il sesso non manca mai.