L'oroscopo di Branko di mercoledì 12 giugno

Ariete

Aspirazioni affettive imperiose, passionalità in aumento; nuovi legami passionali, soprattutto per le giovani donne del segno, possono nascere anche nell’ambiente di lavoro. Mercoledì è il giorno di Mercurio e voi tutti avete adesso questo pianeta nella posizione migliore per le questioni professionali e finanziare, per facilitazioni legali e buone relazioni con chi occupa un posto di guida nel vostro ambiente.



Toro

Quello che è l’aspetto più difficile della settimana, Saturno quadrato al Sole, non tocca negativamente il vostro segno, che riesce anzi a guadagnare e a prosperare! La crescente Luna in Vergine, diventerà primo quarto il 14, manda influssi meravigliosi al settore dell’amore, delle amicizie, famiglia, figli. Una fase beneaugurante per le persone che sono ancora alla ricerca dell’amore. Riuscita nel campo economico.





Gemelli

Luna entra in Vergine e diventa difficile. Prima di tutto, chiarite i vostri problemi interiori per evitare che intralcino la strada dei nuovi successi previsti da molte stelle, anche in estate. È sempre forte il contrasto Sole-Saturno, uno degli aspetti più delicati per i rapporti con le istituzioni, ma nello stesso tempo dà una grande carica che porta al successo. Famiglia agitata per i conti che non quadrano.



Cancro

La famiglia vi stanca più del lavoro, non riuscite mai a capire cosa si vuole esattamente da voi. Dovete ricordarvi che le stelle vi hanno assegnato sin dalla nascita il compito di essere il faro della famiglia, leggi: le grane le dovete risolvere voi. Però, la Luna oggi è molto bella, non importa se non tutti avete potuto realizzare le vostre aspirazioni, l’estate è ormai alle porte, qualcuno busserà. Liete novità nella vita dei figli.



Leone

Volevate diventare non so cosa, certamente ci siete riusciti, ma se non è ancora al completo il vostro successo, avete ben tre anni interi per arrivare al top. Amore, naturalmente. Non siate però troppo cerebrali, abbandonatevi alla passione e Venere con squilli di tromba annuncerà al mondo il lieto evento. Viaggi che vi porteranno direttamente in una stanza.





Vergine

Venere non è proprio dalla vostra parte, aiuta però a cancellare le parole aspre che sono state dette nel matrimonio. Certi amori ricordano le canne al vento, si muovono troppo, ma resistono… Vivete un periodo che non è nelle vostre corde, ma questa Luna che arriva nel segno e diventerà primo quarto venerdì, è un segnale di fortuna. Non manca qualche bella sorpresa per le finanze.

Bilancia

Siete tra i segni vincenti di questo finale di primavera, concluderete con soddisfazioni morali e risultati economici, frutto anche di investimenti del passato. Mercurio è splendido vicino a Giove e Venere, la passione e l’amore arrivano fino a voi in maniera spontanea, siete corteggiati. Qualche donna del segno sogna l’uomo di un’altra, ma sono argomenti che non possiamo toccare per ragioni di privacy.

Scorpione

Voi credete nell’immaginazione? Ciò che non potete vedere è più importante di quello che vedete. Ritorna insomma il vostro famoso intuito che vi guida con sicurezza verso un traguardo professionale-economico che non tutti possono raggiugere. Ma non stancatevi troppo, Marte è ora una presenza ostile. Amore come ai vecchi tempi: pura sessualità.

Sagittario

Dovete tener presente, quando vi sembra di avercela fatta “in tutto”, che siete ancora sottoposti alle opposizioni dai Gemelli e oggi anche la Luna diventa estenuante nel segno della Vergine. Laggiù, nel Salento, non c’è pace tra gli ulivi… ma il compito primo è proprio questo: fate pace con voi stessi. Controllo medico per le donne del segno, specie se in età sensibile ai cambiamenti del corpo. Lo stress della sera è annunciato da Nettuno.

Capricorno

Un nuovo impegno nel settore professionale, difficile ma che promette belle soddisfazioni. Luna diventa ancora più bella nella seconda parte del giorno, quando entra in Vergine per iniziare la fase primo quarto. È amore, soltanto amore, la vostra dolce condanna di questa ultima parte della primavera, ed è giusto così – vi dovete rifare delle pressioni passate. Il cielo è più a favore delle donne Capricorno, stimolate da Marte, ma non devono perdere tempo.

Acquario

Le stelle chiamano all’azione quelli che pensano di cambiare, ma cambiare sul serio, qualcosa nella propria vita. Nella professione bisogna avere una visione del futuro. Novità e cambiamenti anche nella vita familiare, amore. Luna primo quarto nascerà in Vergine, simboleggia la possibilità di rinascita. Oggi consigliamo una speculazione finanziaria.

Pesci

Difficili o incostanti i rapporti con le donne. L’uomo Pesci deve subire i rimproveri di una moglie autoritaria, difficile, ma c’è anche un perfetto feeling passionale. Un severo esame vi attende nei prossimi giorni anche nel lavoro, Luna cambia fase in Vergine, mette l’accento anche sulle questioni legali. Prima di firmare considerate tutti i pro e i contro. Fermate l’amore che strilla con un bacio.