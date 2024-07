01 luglio 2024 a

"Le stelle di Branko": l'oroscopo di oggi, lunedì 1 luglio.

ARIETE

Mercurio avrà anche creato problemi nei rapporti quotidiani ma ha saputo stimolarvi positivamente: in pochi giorni avete assunto nuovi atteggiamenti mentali, nuovi modi di parlare e di ascoltare. Ora dovete imporre questo nuovo Ariete pure in famiglia, amicizie, amore. Anche se Mercurio prende un meraviglioso aspetto dal Leone e vi seguirà positivamente sino a fine settembre, ricordate che siamo ancora nella stagione del Cancro, prudenza è sempre necessaria. Se volete potete mettere da parte un discreto profitto oggi stesso, ma sarebbe meglio vivere finalmente un amore estivo appassionato.

TORO

Luna di luglio nel segno fino a domani pomeriggio, sfruttate i suoi positivi raggi perché si intrecciano ancora con Mercurio in Cancro, Venere e Sole. Significa che potete fare almeno un buon affare, puntate però su un grande affare. Mettete in chiaro le questioni scritte, tasse, pagamenti e riscossioni, domani Mercurio sarà in Leone e brucerà qualche sostanza. Il vostro amore comincia a entrare nel vivo, Venere suggerisce alle donne meno parole e più sesso; Marte dice agli uomini Toro - più sesso, meno affari. Noiose riunioni sindacali.

GEMELLI

Mercurio in Cancro sembra statico, ma non è così, in silenzio organizza una bella manovra professionale e finanziaria, che potrete intraprendere già domani pomeriggio. Avrete la Luna nel vostro segno, subito in contatto diretto con Giove e con lo stesso Mercurio che nel frattempo sarà in Leone, segno che ben conoscete e che certamente è presente nella vostra vita, anche in veste amorosa e coniugale. Guardatevi solo dai vostri scatti di insofferenza, rischiate di cadere e di farvi male fisicamente.

CANCRO

Questa concreta e corposa Luna in Toro vi avvicina al punto cruciale del vostro mese zodiacale che è previsto per giovedì, quando nasce Luna nuova in Cancro. Domani Mercurio vi lascia ma non vi dimentica, per molte settimane ancora sarà costante presenza nelle vostre trattative d'affari e iniziative professionali, ottimo insegnante per chi studia. Siamo lieti di poter annunciare una importante carriera per voi, studiosi e ambiziosi, al primo posto lo studio della medicina, architettura, tecnologia e meccanica. E c’è la bella sorpresa della poesia, arte, musica classica. L’amore vi darà tutto.

LEONE

Questo mese porta il nome Iulius in onore del grande Giulio Cesare, nato proprio in questo periodo. Ecco perché si dice ancora oggi: chi di luglio nasce, ha il regno nelle fasce. Effettivamente, il mese che prendiamo in esame per voi possiede alcuni tesori che non dovrete perdere per nessuna ragione e sarà nostra premura avvertirvi in tempo quando vedremo transiti speciali per voi. Oggi stesso potrebbe andare bene, ma non ci fidiamo di Luna e Marte in Toro, aspettate domani, a mezzogiorno primo ingresso planetario dell'anno: Mercurio.

VERGINE

Luna favorevole, il nuovo mese nasce con un contatto importante per il lavoro e per gli affari, cercate innanzitutto di recuperare la mancanza di guadagni in primavera. Tenete presente che oggi Mercurio è ancora diretto dal Cancro, domani invece sarà in Leone un po’ lento nei vostri riguardi, ma assolutamente non negativo. Avete sempre Urano per incontri fuori dal comune, ottimo per combinare business ma anche molto intrigante per trattare con l'altro sesso. Pure Marte e Venere sono esperti di seduzioni, assalti a un cuore indifeso che vi cede subito.

BILANCIA

Tensioni nell’ambiente meno forti dei giorni scorsi, ma Mercurio, ultimo giorno in Cancro, è ancora impegnativo per i rapporti di lavoro, collaborazioni, soprattutto nei confronti delle autorità, che sono utili per portare avanti la vostra carriera. Non siete tipi da raccomandazioni, voi fate le cose con la vostra testa e il vostro talento. Domani avrete la risposta che desiderate. La vena creativa proseguirà parecchi mesi, non createvi pensieri inutili. Ci penserà l’amore a portarvi sempre più in alto, siete indispensabili in famiglia. Tisane per la digestione.

SCORPIONE

Non è facile trattenere certi impulsi, controllare le reazioni, stare in silenzio, quando Marte è in opposizione disturba anche la forma fisica. Questa atmosfera di guerra, che dal mondo esterno arriva anche nella vostra casa, è creata oggi dal passaggio di Luna in Toro congiunta a Urano e quadrata a Plutone… Pensate alla salute e al vostro benessere. La sorpresa sono le attrazioni passionali, che però sono come l’afa di luglio, lasciano un caldo appiccicoso addosso.

SAGITTARIO

Non possiamo sapere se vi trovate nei posti giusti e con persone giuste, ma dobbiamo segnalare con piacere che avete una Luna per 24 ore molto buona per affari, trattative, compromessi. Influsso positivo anche per eventuali controlli medici. Per quanto riguarda la famiglia, Saturno dice di restare in contatto con le persone care che si trovano lontano. Amore: avete il potere di convincere anche il tipo restio ai legami amorosi, a seguirvi nella vostra prateria passionale. Troppo chiacchieroni però.

CAPRICORNO

C'è sempre qualcosa del passato professionale e privato che torna in superficie. Voi soltanto potete sapere cosa salvare e cosa no, questa Luna saggia in Toro vi suggerisce l’eventuale scelta che dovete fare. Questa perplessità è tutta vostra ma non tocca la situazione economica, ben protetta da Giove e da domani anche da Mercurio, che sarà finalmente in Leone. L’aumento delle spese per la casa e i figli, nipoti, sono state preventivate da molto, ma Luna congiunta a Urano è in grado di propiziare guadagni a sorpresa. Anche in amore vincerete presto.

ACQUARIO

È la vita privata che comincia a scricchiolare da qualche parte, quando Luna e Urano si mettono contro dal segno del Toro, dove peraltro è presente anche un bellicoso Marte. Meglio non agitare le acque in famiglia e non provocare il coniuge. Il mal di gola, raucedine, impediscono di dire troppe parole… Magari vi rifarete domani quando Mercurio inizia l'opposizione dal Leone e comincerà a provocarvi. In silenzio oggi contate i soldi, poi subito in banca a depositare tutto il malloppo. Ricordate che Mercurio in Leone, per voi, si trasforma in Arsenio Lupin.

PESCI

Giove è il solo aspetto negativo del vostro quadro astrale di rara bellezza, altre stelle della fortuna vi seguono nella vita pratica, lavoro e affari, incisive per le questioni di beni immobili. Innamorati, giovani sposi: sarete felici in quella casa. Tutto il mondo è interessato dalla combinazione astrale tra il vostro Nettuno e Saturno, legati soprattutto alle società industriali e farmaceutiche, in parte anche belliche, ma per voi è un’occasione imperdibile di rinnovare l'intero vostro apparato professionale. Avanti!