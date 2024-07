Oroscopo di Branko di lunedì 8 luglio

08 luglio 2024 a

ARIETE Oggi inizia un nuovo ottimo influsso per tutte le questioni pratiche, Mercurio (lavoro, viaggi, denaro) inizia a esercitare la sua professione sollecitato dalla Luna in Leone. Un incontro professionale vi porterà vantaggi. Fuori le idee, la grinta, l’intraprendenza, la voglia di vincere. Soluzioni a portata di mano, dovete solo capire al volo persone e situazioni, poi lanciatevi come un ariete. Serata a luci rosse. Il trasporto è passionale ma anche spensierato. Viaggi ok.

TORO Qualche complicazione è possibile con questo primo impatto Mercurio-Luna in Leone. Le cose che avete impostato, speriamo grazie anche alla nostra sollecitazione nelle passate settimane, non corrono pericoli ma c’è comunque un avvertimento: non fidatevi di tutti. L’influsso risulta pesante anche per la forma fisica, non avete senso della misura con il cibo. Se avete archiviato una storia d’amore, una nuova presenza è al vostro fianco.

GEMELLI Non accontentatevi di poco, visto che siete capaci di ottenere molto, il massimo per la vostra informazione anticipiamo che avrete Mercurio e Venere congiunti in Leone, segnale di fortuna che è confermato anche e soprattutto dal vostro grande Giove. Sapete che altri segni vi invidiano per questo cielo? Siete in grado di guadagnare molto, trovate più tempo per l’amore, vuole più attenzione, sposatevi al più presto.

CANCRO Contatti pieni di calore umano, inizio di settimana con un’intraprendente Luna e con il vostro desiderio di proteggere e sostenere anche gli amici. Dedicatevi con entusiasmo alle nuove conoscenze - nei prossimi cinque giorni Venere farà nascere una nuova passione. Naturalmente se ne avete bisogno e se voi stessi la volete, le stelle inclinano ma voi decidete. Ricordatevi che luglio presenta una tappa fondamentale del vostro anno e anche della vostra vita.

LEONE Segnali di miglioramento in tutte le situazioni pratiche, persino guadagni a sorpresa! Soldi. Impossibile non toccare l’argomento, Mercurio nel vostro segno riceve sin dalle prime ore del giorno lo stimolo della Luna, un salto in banca è da consigliare. Oppure dal notaio, avvocato, commercialista. Altri professionisti segnati nel vostro oroscopo sono architetti, artisti e musicisti, nutrizionisti.

VERGINE Luna protegge i vostri viaggi, annuncia visite e notizie da lontano. Cosa che viene confermata anche da Marte, veramente eccezionale e vigoroso dal Toro, accende un fuoco passionale, questa sera dovete amare. Saturno dà una sensazione di debolezza fisica e di solitudine, ma questa è la sua natura, non dovete cedere alle sensazioni negative. Siamo sempre indulgenti con la Vergine, siete il nostro punto debole. Occhio alla legge.

BILANCIA Ottime relazioni sociali. Curate tutti i collegamenti con chi vi può dare una spinta, una occasione. Certo che potete arrivarci da soli, ma ci vuole più tempo e fatica! Talvolta è faticoso anche conquistare l’amore. In vacanza nascono nuove e prestigiose amicizie, all’inizio sono molto romantiche e spirituali poi invece quando avranno la spinta di Marte nessuno potrà competere con voi. Non idealizzate subito i nuovi amori, Giove deciderà.

SCORPIONE Lotte di potere con l’ambiente professionale, Luna dice anche in casa e nel matrimonio, continue discussioni. Ma se voi lo volete, se vi impegnate davvero, arriverete tra i primi. Visto che sono gli altri a complicarvi la vita, fate una selezione di persone da vedere o non vedere. Matrimonio poco romantico, sembra una terra deserta, ma in questo momento va bene così. Mercurio in Leone sconsiglia imprese finanziarie spericolate.

SAGITTARIO Le stelle guardano al futuro e sono piene di promesse. Conti in famiglia? Pagherete anche quelli, la fortuna vi insegue… dal binario numero 9 parte un lussuoso treno chiamato Mercurio. Sarà in Leone fino al 25 luglio, per ora, ma ritornerà a fine agosto. Avrete modo e tempo per creare il vostro capolavoro. Ricominciate intanto a parlare d’amore, matrimonio, figli. Straordinarie occasioni lontano, in viaggio.

CAPRICORNO Una vera rosa non rinuncia alle spine. Così il vero amore. È l’amore la dolce condanna di questi giorni di luglio. Cominciate ad allungare il passo nelle nuove conquiste, nei primi cinque giorni della settimana vi andrà bene, Luna magnifica in Leone prima e in Vergine poi. Fate qualcosa anche per la vostra bellezza, dovete essere freschi per il giorno 13 quando Venere ritorna positiva. Una storia cambia.

ACQUARIO L’armonia coniugale e nei rapporti stretti sarà per qualche giorno compromessa da Mercurio, consigliamo anche di rimandare le grosse spese, rischiate di fare investimenti frettolosi. Agitato anche il lavoro a causa della Luna in Leone, disturba la vita di coppia, pressioni anche su qualche associazione professionale. Sollecitate solo se riuscite a trovare parole giuste, modi convincenti. Marte impone vita molto disciplinata. Assicuratevi adesso una frivola compagnia per le vacanze.

PESCI Mercurio manda nuovi stimoli verso il lavoro, alcuni influssi sono interessanti per gli affari, però esiste il pericolo di abbagli, ma a sorpresa arriva una possibilità di guadagno. Grandi incontri, vita mondana, feste. Clima estivo nel cuore, che vuole un pieno di amore. Non ti scordar di me, canta Venere, con la voce un po’ roca di Giusy Ferreri. P.S. Qualcuno scambia la vostra bontà per debolezza.