Wimbledon, immenso Sinner: strapazza Djokovic e vola in finale

Per la prima volta Jannik Sinner va in finale a Wimbledon, sovrastando Novak Djokovic in 3 set con il punteggio di 6-3 6-3 6-4 in un'ora e 53 minuti di gioco. Il primo break di Sinner arriva nel terzo game del primo set, dopo un inizio in cui ciascuno lo ha tenuto con l'avversario a zero punti così come il quinto e il sesto. Il secondo break di Sinner si verifica sul 5-3 in poco più di mezz'ora anche grazie agli errori di Djokovic in battuta.

L'azzurro riparte nel secondo set con il primo servizio tenuto a zero. Djokovic perde il suo primo servizio e Sinner mette in cascina il terzo break della partita. Il primo punto del terzo game e tre ace consecutivi di Sinner consolidano a zero il break. Nell'ottavo game Djokovic la spunta dopo aver annullato un set point ed essersi visto annullare 5 vantaggi. alla fine è 5-3, poi Sinner chiude 6-3 con un ace. Occasione break per Djokovic nel secondo game del terzo set e la coglie perfettamente, Sinner perde per la prima volta il servizio, e Djokovic tiene il suo nel game dopo. Controbreak Sinner nel quinto game e rientra in partita 3-3 dal 3-0 a favore del serbo, poi il sorpasso 4-3 con il quarto break su Djokovic, che appare un po' sofferente alle gambe. Sul 5-4 per l'azzurro il serbo salva due match point e si passa al turno di battuta per Sinner, che chiude lasciando un punto all'avversario, salutato da un'ovazione del pubblico.