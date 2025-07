Jannik Sinner affonda Djokovic e stupisce con queste parole: "Incredibile"

"E' incredibile, non ci credo. Non mi sarei mai immaginato da piccolo di giocare questa finale, ma so quanto lavoro ci mettiamo. Oggi ho servito bene, mi sono sentito alla grande sul campo. Credo che alla fine dei terzo set non stesse bene. Ho cerato di giocare la meglio soprattutto nei punti importanti".

Ad affermarlo è Jannik Sinner al termine della semifinale vinta con Djokovic. Dal 1995 solo 5 giocatori hanno fatto l'infilata di cinque finali slam di fila: Federer, Nadal, Djokovic, Murray e ora Sinner. "Sono in buona compagnia", ride il campione altoatesino. Poi, parlando della sua crescita su questa superficie, aggiunge: "Vedremo cosa succederà in finale. E' un risultato incredibile, mostra che sto crescendo come giocatore su tutte le superfici - dice - per me e' importante continuare a lavorare. Cinque anni fa non sapevo come muovermi sull'erba mentre ora va molto meglio. E' importante aver ottenuto questi risultati ma e' importante continuare a lavorare", prosegue.