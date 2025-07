Chi l'ha visto?, bomba su Garlasco: la chiusura è clamorosa

Ma Chi l’ha visto? è uno di quelli che resiste al tempo e con i maggiori tentavi di imitazione. Numerosi i casi di quest’anno, da Pierina Paganelli a Liliana Resinovich, dai resti ossei di Mara Favro in Val di Susa alla riapertura di Garlasco, e non sono mancati scoop come il riconoscimento in diretta di Anastasia, la giovane russa uccisa a Villa Pamphili.

CHI SALE ( Chi l’ha visto? / Rai 3) Ideato ai tempi di Angelo Guglielmi da quel genio di Lio Beghin, Chi l‘ha visto? fa parte di quella “covata” che tra fine anni ’80 e inizio ’90 rappresentava la cosiddetta “tv verità” e da cui uscirono format come Telefono giallo, Un giorno in pretura, Mi manda Lubrano o Ultimo minuto.

E proprio nell’ultima puntata speciale di mercoledì la signora Tatiana, mamma di Anastasia, era in studio con Federica Sciarelli per una toccante testimonianza. Ascolti ancora alle stelle: 1,4 milioni di spettatori e il 10.25% di share, confermando un’altra stagione al top con picchi oltre il 15%. Pubblico per lo più maturo (over 55 al 12/13% medio) ma non mancano i giovani adulti (9/10%).