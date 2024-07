13 luglio 2024 a

"Le stelle di Branko": l'oroscopo di oggi, sabato 13 luglio.



ARIETE

Importanti svolte astrali nel vostro cielo, non sempre facili, ma che vi daranno la possibilità di muovervi in nuovi campi professionali e con persone nuove, fare esperienze mai vissute, in questa bollente estate 2024. Voi siete tra i protagonisti. Oggi dovete affrontare la terza lunazione, primo quarto in Bilancia produce stress fisico e mentale, una crisi nelle relazioni di vecchia data, agitazione coniugale perché i coniugi devono affrontare problemi che non dipendono però dalla mancanza d'amore. Sorprese per le persone sole.

TORO

Salute da tenere sotto controllo, Luna infatti cambia in Bilancia che è il vostro settore della salute e del lavoro. Primo quarto nasce questa sera e sarà operativo anche domani, un notevole aiuto per le vostre finanze, nonostante Mercurio chieda di continuo nuove uscite e spese per la casa. Il vostro problema, se così possiamo dire, è che le uscite non sono ben equilibrate con le entrate però questa Luna porta una notizia buona anche per gli affari. Una dieta tonificante. Un dolce imbroglio in amore.

GEMELLI

Primo quarto di Luna in Bilancia, evento straordinario perché in aspetto con Giove nel vostro segno, bellissimo scatto anche con Venere e Mercurio, aspetti che per voi significano fortuna. Passioni travolgenti, nuovi amori, fecondità, viaggi che riservano incontri ed esperienze indimenticabili. Vi sposerete? Farete un figlio? Non lasciate perdere senza iniziativa e scelte fondamentali questo grande cielo per il segno dei Gemelli! Anche nel lavoro e in affari andate alla grande.

CANCRO

Cercate di essere disciplinati nei gesti e nelle parole, cautela alla guida. Non c'è una gran pace in famiglia, lasciate passare questa Luna e rilassatevi possibilmente in posti di mare. Nasce il primo quarto di Luna in Bilancia, significa non saper bilanciare emotività e volontà, ragionamento e organizzazione. Non importa se non avete potuto realizzare tutte le vostre aspirazioni, tutti i vostri sogni, davanti a voi avete tanto, tanto tempo. Vedrete, lunedì prossimo avreste già altri risultati. Allontanatevi per un po'.

LEONE

Questa occasione non la potete perdere! Pensiamo al primo quarto di Luna in Bilancia, oggi e domani, in aspetto magnifico con Mercurio e Venere nel vostro segno. Rispondete a chi vi offre amore e chiede passione. Incontri e occasioni durante i viaggi, in vacanza. Vi auguriamo un nuovo amore proprio con la Bilancia. Impegni in casa e con i figli, ma avete già dato molta tenerezza alle persone vicine ed esaudito le richieste materiali, dedicate più spazio e più tempo a voi stessi, alla bellezza e all’eleganza. Lo stile!

VERGINE

Primo quarto nella vicina Bilancia, segno vostro amico da sempre, agisce con forza creativa sul lavoro, che deve essere fatto non solo mirando al successo e al guadagno, ma deve puntare anche su un certo gusto estetico. Tutto non può andare come in una catena di montaggio. Però la base per nuove iniziative comincia ad essere solida, Marte è forte e farà anche un miracolo d'amore. Il rosso pianeta richiama il garofano rosso, che simboleggia l'amore ardente.

BILANCIA

Presagio. Luna nel segno inizia la fase crescente che risplenderà in primo quarto questa sera alle 22:50, ora perfetta per organizzare un appuntamento d'amore. Invitiamo anche i coniugi a ritrovarsi da soli in un luogo romantico, elegante, chic. Chi è solo può sempre cenare in un ristorante, da solo, mentre l'orchestra suona… E tutti sarete avvolti dalla fiamma benefica di Venere in Leone, di Giove in Gemelli, due fantastici influssi per la carriera, gli affari. Non abbiate paura di interrompere collaborazioni che non vi soddisfano, il ricambio c’è!

SCORPIONE

Bisogna dare all'amore più leggerezza, fuori dalle questioni professionali o iniziative che vi impegnano in casa, rendete il rapporto più estivo, anche se non siete in spiaggia. I due pianeti dell’amore, Venere e Marte, per il momento non sono in aspetto favorevole per lo Scorpione, che rischia così di diventare noioso e ripetitivo, nonostante la fama che lo vuole seduttore. Se c’è qualcuno deluso, invece, darà addio al tormento grazie a nuovi esperimenti di vita passionale.

SAGITTARIO

La notizia più bella è Venere in Leone, che diventa per voi una guida nel paese delle passioni e della tenerezza, che si presenta già in mattinata, portata dalla Luna in Bilancia, spettacolare nel settore degli incontri e delle relazioni sociali. Quindi potreste conoscere persone che resteranno affascinate dalla vostra personalità anche sotto il profilo professionale. Ma non esagerate con i discorsi sulla carriera, cercate piuttosto di riprendervi almeno una parte di passione che non siete riusciti a vivere in primavera. Viaggi, tre volte sì!

CAPRICORNO

Cautela durante gli spostamenti, oggi abbiamo un problema con la Luna in Bilancia. Cambia fase e diventa questa sera primo quarto. Atteggiamenti bruschi non sono indicati per prendere decisioni nel campo pratico, anche se questa fase risulta faticosa e ambigua, segnala comunque un nuovo successo in arrivo. Potreste perdere il self-control, non è proprio il caso di farvi nuovi avversari. Non avete invece avversari in amore, sarete sorpresi da una dichiarazione, rispondete con passione.

ACQUARIO

Ricordate i sogni fatti di notte? Contengono messaggi importanti. Possono essere trasformati in numeri, se credete. Prendete la mano che qualcuno vi tende, offrite la vostra. Lontano dal solito ambiente, dal lavoro, dalla casa, la vacanza sarà più spensierata. Siete protetti da un bellissimo primo quarto di Luna, come si dice a Roma “quel friccico di luna” che fa innamorare e fa incantare. È questo lo scherzo che faranno Giove-Luna-Plutone, una nuova attrazione amorosa e fisica, forse mai incontrata fino ad oggi.

PESCI

Luna in Bilancia porta anche una buona dose di fortuna per le finanze, chiedete un aumento, fate una speculazione, comprate qualcosa. Se guardiamo il vostro Nettuno il weekend è anche romantico, Marte e Urano sanno ritrovare e vivere pienamente la passione fisica. L'uomo Pesci è facile alle sbandate e generoso sotto il profilo sessuale, la donna Pesci deve invece tirare fuori quello che madre natura le ha fornito generosamente: seduzione che strega.