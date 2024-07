Le stelle

"Le stelle di Branko": l'oroscopo di oggi, giovedì 18 luglio.

ARIETE

Buone notizie dallo spazio, due grandi forze sono in avvicinamento al vostro oroscopo. Marte, gran fornitore di energia fisica e di passioni, inizierà dopodomani a fornirvi di energia e a mandarvi la sua paterna protezione che vi permetterà di recuperare anche quello che vi sembra di aver perduto, nel lavoro o nelle finanze. Il secondo evento è naturalmente il prossimo Sole in Leone, una vera fortuna per voi, che si unisce al benefico Giove già presente nella nostra vita. Questa vita che canta l'amore, Luna bella come un campo di grano. Partite entro domani.

TORO

Potete ancora contare sul balsamico influsso del Sole in Cancro, Luna è in Sagittario veramente ottima per parlare di un affare che vi sta a cuore ma che non dovete avere fretta di concludere. La prossima Luna piena in Capricorno, che inizia domani, vi porterà occasioni e soprattutto persone migliori. I coniugi riescono a discutere con tranquillità, ma a Mercurio non è chiaro se la vostra febbre sono i soldi oppure è febbre d'amore. La seconda versione è più verosimile. Passioni da perdere la testa, effetto Marte ultimo giorno in Toro, approfittate della circostanza!

GEMELLI

Fate passare in fretta questa Luna in Sagittario, domani mattina sarà appassionata Luna piena in Capricorno, il tramonto invece sarà rosso fuoco, Marte arriverà nel segno! Il momento è indicato per riorganizzare il lavoro, cercare nuove fonti di guadagno, sistemare quello che spesso è causa della vostra agitazione, la famiglia. Prima delle grandi manovre controllate la salute, seguite i consigli medici.

CANCRO

Sapore di sale, sapore di te … Una rotonda sul mare, il nostro disco che suona… Tu sei quello… Piccolo mondo antico del Cancro, quando le nostre estati avevano per colonna sonora "Un disco per l’estate” ascoltato alla radio. Le stagioni e le mode sono cambiate, d'accordo, oggi la regina della musica mondiale è Taylor Swift, ma il vostro cuore è sempre lo stesso. Segue la Luna, agisce secondo le sue fasi, e oggi sarà innamorato e ripagato con lo stesso slancio. E ci sono anche i soldi!

LEONE

Avvistamenti nel vostro cielo, veramente azzurro in questo finale del mese del Cancro, che vi trova già pronti per una nuova esaltante battaglia da intraprendere dopo il 22, giorno che vi riporta il Sole nel segno. Ma guardiamo l’odierna Luna in Sagittario, siamo certi che avete nelle vostre mani una grande porzione di fortuna e che saprete usarla con la vostra proverbiale velocità e destrezza. Occasione da non perdere se vi dovete dichiarare, fare una proposta di matrimonio, oppure dare una definitiva risposta a chi vi chiede di scappare insieme a lui, alla fine del mondo…

VERGINE

Fate l’amore, non la guerra. Questo slogan dei figli dei fiori, anni 60, si addice alla incandescente situazione astrale che inizia domani con Marte in Gemelli, dove avrà come compagno di lotte e di nuove passioni, niente meno che il grande Giove. La stanchezza odierna, la crescente agitazione interiore, che può facilmente diventare ansia, è dovuta alla Luna in Sagittario quadrata a Saturno. Però domani è un altro giorno, un’altra Luna e un’altra storia io ti darò. Completo relax.

BILANCIA

Il solstizio d’estate di solito vi getta in una piccola crisi di identità, vi sembra di non conoscere voi stessi, figuratevi gli altri. Quest’anno però la nuova stagione vi ha accolto con il favore dei pianeti più importanti, corpi celesti che sono veramente in grado di migliorare una intera esistenza. Avete Giove, Plutone, Saturno, Nettuno… Da domani anche Marte diventa un alleato nelle conquiste professionali e passionali. Un altro antipatico esame da superare, domani Luna nel campo della vita domestica porterà incomprensioni.

SCORPIONE

Domani finalmente termina la battaglia con Marte, inizia un transito energico e produttivo in Gemelli, anche fortunato se contiamo la congiunzione di Giove. è chiaro che sono previsti altri scontri con l’ambiente, ma intanto avete la possibilità di trovare nuove occasioni, nel lavoro e in amore. L’odierna Luna vi mette in contatto con persone importanti, troverete anche assistenza legale. Se ancora cercate un amore, abbiate pazienza e aspettate la Luna del 5 agosto.

SAGITTARIO

Le stelle raccontano di un grande amore. Se non è ancora presente nella vostra vita, arriverà oggi… Oppure nel mese del Leone che inizia il 22 luglio. Giove crede agli amori a prima vista, ai matrimoni decisi in un lampo, vi invitiamo perciò ad accettare quello che porta anche Venere in Leone. Splendido Mercurio, letteralmente impazzito, farà piovere da qualche cielo anche fortuna finanziaria, è certa la completa realizzazione professionale.

CAPRICORNO

Una nota di romanticismo ci vuole in amore e voi lo sapete creare quando vi spunta la fantasia, ma ricordiamo che gli amori platonici non sono contemplati dalle stelle. Sia Marte, sia Giove sono creature sensuali, vogliono le loro soddisfazioni. Gli sposati non sempre rispondono al richiamo passionale, troppo presi da altre questioni, ma le persone libere hanno oggi e nei prossimi giorni occasioni fantastiche di vivere sentimenti unici. Fatevi belli per la vostra seconda Luna piena del mese, arriva domani.

ACQUARIO

Guerra e pace. Difficile dire con certezza in quale campo della vostra esistenza siano in atto le famose battaglie che l'Acquario predilige tanto. In amore, per esempio, Marte provoca discussioni o crisi di gelosia, Venere in questo momento è nervosa per le donne, Mercurio inconcludente… Luna però è radiosa in Sagittario segno amico che vi innervosisce spesso, di sera, poi, come per incanto trova parole suadenti. Voi ci cascate sempre felici. Collaborazioni di tipo legale.

PESCI

Creature marine, a voi non c’è bisogno di consigliare vacanze al mare, ma con Nettuno nel vostro segno non potete proprio rinunciare almeno a un weekend in riva al mare. Naturalmente ci sarà anche una camera con vista, l’amore avrà l'eccitante sapore di sale, a cui un Pesci non può resistere. Se avete qualche esperienza da dimenticare, anche una breve avventura può aiutare. Tutto sarà in movimento domani mattina, Luna in Capricorno, oggi niente impegni stressanti.