L'oroscopo di Branko di giovedì 8 agosto

Ariete

Influssi sempre molto interessanti per l'attività, sia libera che dipendente, ma questa mattina Luna va in Bilancia, opposizione, impone una particolare attenzione alle associazioni, alle società commerciali. Per rispettare gli impegni presi, curate i dettagli. Nella mente e nel cuore ci potrebbe essere un po' di confusione anche per quanto riguarda i nuovi incontri. Invece voi siete in condizioni da poter esplorare magnifiche opportunità. Però se non ve la sentite, rilassatevi.

Toro

Mercurio, astro del denaro, è in pieno splendore congiunto a Venere, entrambi in sosta nel vostro punto della fortuna. Nello stesso momento Luna va in Bilancia, che è il segno del vostro lavoro. Basta seguire l'andamento del mercato e delle banche e potete avere un'idea di come procedono i vostri affari finanziari. Giove apre uno spiraglio nella vostra mente, rende astuti e veloci nelle azioni. Piacevoli incontri sociali, visite gradite, Urano complice nelle nuove conquiste che saranno molto più passionali di quelle che riesce a propiziare Marte.

Gemelli

Passa la snervante Luna in Vergine, ma in quel segno restano Venere e Mercurio. Non si tratta di un grande disturbo per la vostra attività né per gli affari, ma viene confermato che in famiglia resta un problema non risolto. Magari lo potete affrontare oggi stesso, visto che la Luna è in Bilancia, nel punto più bello del vostro oroscopo - sia per l'amore, che per la fortuna in generale. Clamorosa questione legale. Un amore come il vostro non ha eguali.

Cancro

Agosto è una concentrazione di transiti che agiscono in profondità, per tirare fuori il meglio in ogni settore. Iniziate con l'amore e la famiglia, visto che la Luna passa in Bilancia e procura irrequietezza in casa. Silenzio! avete parlato tanto, detto tutto, spiegato male. Non solo nei discorsi privati, anche nei rapporti di lavoro eravate spesso con la testa fra le nuvole. Dopo un breve relax, vedrete una situazione di grandissima intensità per l'amore. Autorizzati a coltivare un grande sogno.

Leone

Splendido cielo, magnifica giornata! Il vostro segno è oggi toccato da uno degli aspetti più fortunati che possa avere Giove con il Sole, si tratta di un sestile universalmente considerato portatore di letizia, gioia, serenità, amore. Se dovete incontrare persone che occupano posti di rilievo, questo transito vi aiuta fino in fondo. Riflettete sulla vostra vita, esaminate i vostri ideali e i traguardi che vi siete imposti. Ricordate che c'è sempre qualcosa che possiamo imparare dagli altri e che ci può aiutare a maturare.

Vergine

Brilla una stella: Venere, dea della bellezza e dell'amore, congiunta a Mercurio nel vostro segno procura anche occasioni di fortuna nelle questioni lavorative e di affari. Le donne in particolare ritrovano sotto questo influsso fascino e sex appeal, ma anche gli uomini assumono un'aria un po' da cucciolo smarrito che intenerisce le donne. Oggi siete tutti in forma per amare. Nel frattempo movimentate la vita sociale, viaggiate e siate disponibili nelle amicizie.

Bilancia

Arriva nel segno la Luna di agosto e con lei potrete scrutare il cielo alla ricerca di una stella cadente. Ma è già presente la fortuna nel vostro segno, rappresentata da Giove che conferma le nostre previsioni fatte ultimamente: la felicità e il successo nascono anche in posti lontani, con persone che porta adesso nella vostra vita Plutone. Questo pianeta sensuale che occupa il vostro settore zodiacale dell'amore più profondo, rafforza anche i rapporti esistenti, in seguito porterà novità nel lavoro e in affari.

Scorpione

Con il vostro stesso intuito, noi esploriamo con grande interesse il vostro cielo pieno di grandi fuochi. Il fuoco, è l’elemento astrale inteso come "divina intuizione”, consente di prevedere grandissime novità nella vita personale, annunciate dalla straordinaria potenza del Leone, segno che è il centro del vostro successo e anche della vostra ambizione. Se possedete la volontà, avete già vinto. Anche nel privato arrivano nuove persone che renderanno ricco il vostro trionfale autunno.

Sagittario

A causa di molteplici intrecci planetari, un influsso si sovrappone all'altro, vi invitiamo a leggere anche le previsioni del segno ascendente, avrete un'idea più chiara della vostra situazione. C'è un intimo bisogno di vivere in pace con gli altri, ma talvolta non è facile essere sereni nemmeno con se stessi, quando il vostro pianeta Giove si mette contro. Oggi d’improvviso risplende la Luna nel campo felice del vostro cielo: fortuna, allora ci sei, mi vedi, mi ascolti? Sì, risponde il Sole in Leone. Viaggi all'estero.

Capricorno

Siete aperti al mondo ma nel vostro animo alberga anche uno studioso eremita. Ogni tanto avete bisogno di restare soli, per liberarvi dallo stress e raccogliere le idee, oggi veramente tante e originali, sembrate un fiume in piena. Il problema è Luna in Bilancia, che potrebbe disturbare la salute e provocare agitazione nell'ambiente in cui vi muovete. Ecco perché vi dovete allontanare, nascondere sensazioni non positive. Quanto amore vi aspetta ancora in questo bollente agosto! Volendo vi potete innamorare anche oggi, Venere c'è!

Acquario

Tre giorni con la protezione della Luna in Bilancia, che forma aspetti diretti con Giove e Marte e Plutone nel vostro segno. Qualcosa di bello accadrà. Vi sentirete meglio fisicamente ma soprattutto spiritualmente, perché i pianeti in Vergine influenzano il vostro mondo interiore. Un nuovo risveglio in amore, a cui seguirà prestissimo anche una nuova affermazione nel campo pratico. dovete però ancora a battervi per i vostri interessi, divisioni, spartizioni, lasciti. Amore: subito, ora! Strane attrazioni.

Pesci

Anteprima di una nuova battaglia in amore, se guardiamo Venere opposta in Vergine. Anteprima anche di un'altra battaglia professionale, se diamo retta a Mercurio in quadratura con Giove. Certo che adesso sarebbe meglio non provocare battaglie per primi, ma se queste si presentano, se vi sfidano, è chiaro che dovete rispondere. Indovinato invece un trucco in amore: qualcuno cadrà. Rendete luminosi i vostri capelli, il viso. Lunatici gli uomini Pesci.