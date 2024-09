05 settembre 2024 a

"Le stelle di Branko": l'oroscopo di oggi giovedì 5 settembre.

ARIETE

L’attenzione delle stelle è rivolta alle relazioni strette, può interessare il matrimonio oppure i rapporti antagonistici o qualsiasi altro confronto di natura emotiva. Luna per due giorni in opposizione, dalla Bilancia è quadrata a Marte appena arrivato in Cancro, aspetto difficile ma che non va preso troppo sul serio: le tensioni sono significative, ma non tanto quando sembra. Nell’ambiente familiare rischiate di agire senza pensare troppo, istintivamente.

TORO

Oggi dobbiamo per tutti i segni citare il nuovo Marte in Cancro perché questo pianeta ci terrà impegnati nel positivo e nel negativo fino ad agosto 2025. Per voi è una nuova fonte di energia, porterete a termine i progetti a cui tenete di più. Nessun pianeta vi ha in antipatia, non preoccupatevi voi che non avete ancora trovato qualcuno da amare. Ma troverete persone del lavoro a cui potete vendere una vostra idea.

GEMELLI

Luna nel campo dell’amore, congiunta a Venere sollecita lavoro e affari, vince ogni appalto e gara, grazie al trigono di Mercurio. Volete capire se siete fortunati? Si. Marte è uscito dal segno ieri sera in modo burrascoso, state attenti anche oggi perché le sue uscite (come le entrate) sono sempre molto teatrali. Non è tempo di frivolezze se avete deciso di sposarvi e mettere su famiglia. Giove favorisce le nascite.

CANCRO

Lotte per il potere, guerre professionali e commerciali, contrasti con la politica. Queste sono le prime indicazioni che arrivano con l’ingresso di Marte nel vostro segno, fino al 4 novembre. Ma questa è solo la prima tranche perché il pianeta ritornerà per la Befana… il significato di questo transito eccezionale nei confronti di Saturno è la vostra futura autoaffermazione, vi sarà data l’opportunità di dimostrare al mondo ciò che sapete fare e come sapete amare.

LEONE

Non siete direttamente toccati da Marte in Cancro ma lo dovete affrontare in modo adeguato perché occupa la difficile dodicesima casa zodiacale, definita anche casa dei nemici segreti. Nel futuro piuttosto che prendervela con altri confrontatevi con voi stessi, studiate il vostro animo. Ma oggi stesso le altre splendide stelle vi invitano a intraprendere qualcosa di nuovo, più sarà nuovo e più successo avrà. L’amore sembra distratto da qualcosa che avrà visto sul web.

VERGINE

Mutamenti vantaggiosi nell’ambiente di lavoro, indicazioni molto positive per le finanze. Questo l’effetto della Luna in Bilancia insieme a Venere, ma è buona regola non dire nulla prima di aver firmato. Questo Marte entrato in Cancro farà la storia del vostro autunno, proprio quello che avete sognato, proprio quello che vi ci vuole, per rinascere. Essendo il pianeta simbolo dell’amore fisico darà nuova linfa al rapporto di coppia.

BILANCIA

Marte ha lasciato la posizione sportiva e passionale in Gemelli, adesso per due mesi transita in Cancro: buongiorno, potere! A parte la stanchezza che porterà al vostro fisico e i vari contrasti con le persone vicine, questo transito più degli altri risveglia la vostra ambizione. Voi sapete lavorare accanitamente quando un progetto vi interessa finche non è realizzato. Venere, simbolo della bellezza, Giove della ricchezza, nulla manca a questo vostro magnifico settembre.

SCORPIONE

La notizia del giorno per voi è naturalmente Marte in Cancro dove resta nove mesi, opposto a Plutone in Capricorno, aspetto che potrà creare problemi nella convivenza sociale e politica, ma per lo Scorpione è come un mantra che agisce con intelligenza e chiaroveggenza per il bene nel futuro. Miglioramenti per voi e la vostra famiglia. Il prossimo weekend con Luna nel vostro segno sarà per molti il primo capitolo di un grande sogno d’amore.

SAGITTARIO

È un giorno importante. Le stelle viaggiano veloci, essendo anche voi piuttosto rapidi non vi è difficile superare ostacoli che si presentano quando uno intraprende la strada del grande successo. Dopo l’acida Luna in Vergine, oggi e domani è molto bella in Bilancia insieme alla fortunata Venere. Marte non agita più il matrimonio, adesso transita in Cancro e aiuta ogni vostra attività mentale. Possibili conflitti per motivi di interesse.

CAPRICORNO

L’atmosfera si raffredda, Marte passa dall’aria dei Gemelli (lavoro, salute) in Cancro, segno d’acqua, tocca le collaborazioni e il matrimonio. Il nuovo aspetto avviene anche con Luna e Venere in Bilancia, consigliamo relax e cautela nella salute. Però c’è qualcosa di positivo. Adesso è il momento di esprimere le proprie lamentele e rendere più limpide le relazioni. Totalmente nuova l’esperienza Plutone contro Marte, ne parleremo prossimamente.

ACQUARIO

Con il passaggio di Marte dai Gemelli al Cancro non cambia il vostro oroscopo positivo, ma certamente non avrà quel fuoco passionale che accendeva i vostri sensi. Ci penserete da soli. Oggi un prezioso aiuto arriva dalla Luna in Bilancia congiunta a Venere, entrambi in aspetto diretto con il grande Giove, una straordinaria energia cosmica che vi permette di raggiungere alti traguardi e conquiste amorose ma anche finanziarie senza precedenti.

PESCI

Luna è in Bilancia, potrete subito respirare l’aria di guadagni in arrivo. Negli ultimi giorni avete fatto una sana dieta, e si vede. Marte, eccezionale passaggio in Cancro e poi in Leone, lo avrete positivo praticamente fino al 17 giugno 2025! Porterete a termine i progetti a cui tenete di più, guadagni oppure esperienze professionali anche durante i lunghi viaggi. Questo Marte facilmente porta una nuova relazione sessuale.