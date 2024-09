Oroscopo di Branko di lunedì 9 settembre: "Il tempo dell'irresponsabilità è finito"

09 settembre 2024 a

ARIETE Il tempo dell’irresponsabilità è finito, correre tanto per correre, amare tanto per fare sport, non interessa più. Ora inizia la stagione della ricerca del vero successo, vero guadagno, vero amore. Se avete già ottenuto tutto questo, complimenti, ma non addormentatevi sugli allori. La settimana inizia con il passaggio di Mercurio in Vergine, sollecita la vostra abilità a produrre, la facilità di adattamento al lavoro. Marte invece chiede presenza in famiglia.

TORO Quello che fino a ieri non sembrava possibile, potrebbe accadere questa settimana - un colpo di genio o di fortuna nel lavoro, affari. Questa mattina Mercurio ritorna in Vergine e vi sarà amico fino al 13 ottobre, in aspetto con il vostro Urano vi seguirà nelle piccole speculazioni e le operazioni di borsa. Il gusto del gioco potrebbe essere esagerato, sappiatevi controllare. Fino a stasera Luna è ancora in Scorpione, attenti se andate nei boschi alla ricerca di funghi. Marte sexy.

GEMELLI Quando le stelle assumono posizioni conflittuali, dobbiamo tener presente anche le caratteristiche e la personalità di un segno. Può darsi che qualcuno di voi non si aspettava battaglia. Ma dovete evitare situazioni pesanti per la salute perché Mercurio passa in Vergine, stasera Luna in Sagittario comincia il cambiamento di fase. Voi limitatevi a controllare che nessuno danneggi quel che è già stato fatto, le idee sono vostre e tali devono restare!

CANCRO Potete ben dire che inizia oggi con Luna in Scorpione fino a sera, poi in Sagittario e Mercurio in Vergine. Sono infatti le fondamenta di un palazzo professionale importante, sicuri anche i progressi e i successi per i giovani che studiano o che cercano adesso la prima possibilità di affermazione nel mondo del lavoro. Siete ancora troppo distratti dall’amore, ma voler amare non giustifica perdere occasioni di guadagno. Forse avete più fortuna che ingegno. Atti scritti.

LEONE Iniziate la giornata con un po’di ginnastica, una camminata all’aria pura, serve per sciogliere le ossa e rinfrescare le idee. Fame nervosa e digestione lenta dipendono dalla Luna ancora in Scorpione fino a sera, ma poi cambia aspetto e diventa nei prossimi due giorni meravigliosa in Sagittario. Mercurio esce dal segno e ritorna in Vergine, naturalmente transito intelligente per gli affari, operazioni commerciali, viaggi.

VERGINE Attenti alle variazioni climatiche, in serata Luna sarà in contrasto con Saturno e rende sensibili ai cambiamenti del tempo, le articolazioni e la schiena sono i primi a risentire. Potete contare sulla efficiente azione delle stelle professionali, Mercurio ritorna nel segno e inizia un’azione molto buona per i vostri affari, che proseguirà fino a novembre. Tenetelo presente quando impostate i vostri programmi. Marte favorevole agli incontri passionali e veloci.

BILANCIA Luna è utile per la preparazione di nuovi piani di lavoro, inventare nuove strategie e per capire fin dove potete spingervi in affari. Questa sera entra in Sagittario e cresce nel punto per voi ideale per le questioni scritte, colloqui, brevi viaggi. Non rinunciate all’idea di una casa nuova, se non l’avete ancora realizzata nell’ultimo anno, Giove lavora in esclusiva per voi. Divisioni, spartizioni, lasciti, questioni di eredità. Siete conturbanti in amore, avventure per i single.

SCORPIONE Non ci si può affidare ciecamente alla Luna anche quando è così positiva come la vostra, ma oggi prendiamo in considerazione il fatto che passerà in Sagittario e crescerà nel vostro settore del denaro, ottime prospettive anche quando sarà in Capricorno. Mercurio nuovamente operativo in Vergine, incontri e viaggi professionali, consigliamo di frequentare ambienti giovani, amici che condividono le vostre stesse idee del mondo e della società.

SAGITTARIO Mercurio, nel segno della Vergine fino al 26, incide sull'ambiente professionale ma vi spinge anche con forza verso il successo personale, una vera corsa che non mancherà di provocare inimicizie nei vostri confronti. Al mio paese si chiama invidia. Ma è ancora tutto in divenire, durante la serata arriva nel segno la più bella Luna della vostra estate, primo quarto, la fase della fortuna e dell'amore.

CAPRICORNO Da questo lunedì e fino al 26, i giorni sono preziosi per le attività, rapporti professionali, collaborazioni, associazioni. Fondamentale il transito di Mercurio in Vergine che si unisce al positivo Sole e a Urano, occasione anche per provocare una rivoluzione nei rapporti. Lasciate fuori dalle discussioni affaristiche il vostro amore che vi deve già sopportare non tanto per colpa vostra quanto per l'azione contrastante di Venere e Marte.

ACQUARIO È stato inopportuno il transito di Mercurio in Leone però l’avete superato. Questa mattina, ancora agitata per la Luna in Scorpione, Mercurio ritorna in Vergine, segno che è per voi un modello di lavoro perfetto e di guadagni sicuri, non si perde certo nelle illusioni e fantasie. Ritorna il vostro senso degli affari, transazioni, speculazioni. La fortuna sarà chiamata da Giove e dalla Luna primo quarto in Sagittario che si forma tra questa sera e mercoledì. Amore!

PESCI In settimana qualche momento di tensione nell’ambiente professionale, inevitabile per il ritorno di Mercurio in Vergine opposto a Saturno, transito che renderà qualche volta agitato anche il matrimonio. Succederà sempre per motivi economici o per i problemi con le persone vicine, esigenze dei figli. Ci preme sottolineare che i due pianeti dell’amore, Venere e Marte, sono garanzia per la felicità. Stasera inizia primo quarto di Luna e Sagittario, cautela nella salute.