"Meloni non dura": altra figuraccia, Conte spianato dalla premier

"Meloni non dura". E Giuseppi è stato smentito ancora una volta. Il 7 luglio 2025, Giorgia Meloni ha raggiunto 989 giorni come presidente del Consiglio, superando la durata complessiva dei governi di Giuseppe Conte (988 giorni) e diventando il decimo premier più longevo dall’Unità d’Italia. Questo traguardo, evidenziato da Fratelli d’Italia e Youtrend, è stato celebrato con ironia sui social, richiamando la previsione errata di Conte del marzo 2024, quando affermò che Meloni non sarebbe durata a lungo. Su X, gli utenti hanno commentato sarcasticamente: “Conte zero in lungimiranza” e “Le sue previsioni garantiscono Meloni per altri 20 anni!”.