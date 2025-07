Reazione a catena, Gli Appuntamenti "fischiati": "Senza senso"

In una delle ultime puntate di Reazione a Catena, il trio romano degli Appuntamenti – Riccardo, Leonardo e Biagio – ha conquistato la seconda vittoria consecutiva, dopo aver spodestato le Trerapiste. I campioni hanno battuto i Penne e Pinne, tre biologi marini di Ravenna (Alessia, Alessandro ed Elisa), all’Intesa Vincente, indovinando 8 parole contro le 6 degli sfidanti. Nella fase finale, l’Ultima Catena, gli Appuntamenti sono partiti da un montepremi di 100.000 euro, ridotto a 1.563 dopo l’acquisto del Terzo Elemento. Per l’Ultima Parola, dovevano collegare “Ritmo” e “Accento” con un termine iniziante per “CA” e terminante in “A”.

Dopo riflessione, hanno azzeccato “Cadenza”, vincendo il premio.Nonostante il successo, la vittoria ha suscitato proteste sui social, in particolare su X. Molti telespettatori hanno criticato il collegamento, ritenuto “tirato” o “insulso”: “Stop comunque per me non c’entrava una mazza” e “Ma la catena finale ??? Senza senso”.

Altri hanno lamentato la difficoltà delle catene: “Sempre più astrusi ‘sti abbinamenti” e “Catena difficile anche stasera… hanno finito i fondi?”. Alcuni hanno espresso frustrazione per i montepremi finali bassi: “Quest’anno state esagerando. Vi rendete conto che i concorrenti partono da oltre 100 mila EURO e arrivano con pochi spiccioli”. Sebbene alcuni abbiano trovato la soluzione “facile”, il dissenso sul gioco, condotto da Pino Insegno, evidenzia un pubblico diviso sulla qualità delle sfide proposte.