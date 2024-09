L'oroscopo di Branko di venerdì 27 settembre: "Carica di suspense questa giornata", chi "trionfa"

27 settembre 2024 a

ARIETE La mattina risente ancora del cambio di Luna che questa volta è stato davvero pesante per tutti i nativi a causa della congiunzione con Marte nel segno del Cancro, attenti anche oggi a non fare gli spericolati, cautela in viaggio e alla guida. Ma se avete qualcuno o qualcosa da rottamare, accomodatevi pure. Nel pomeriggio inizia una deliziosa frenesia nel cuore, in serata è previsto un incontro che ha dell’incredibile. Miracoli di Luna in Leone!

TORO Strano, curioso giorno. Luna vi riporta indietro nel tempo, forse è un ricordo sentimentale, forse un messaggio che riceverete da qualcuno a cui non pensate da tempo… un avvenimento insomma che tocca le corde sensibilissime del vostro cuore. Infatti Luna è oggi e domani in Leone, segno che nel corpo umano governa proprio il cuore. Ritrovate la fiducia in voi stessi e il coraggio, anche se non mancano discussioni in famiglia e nel matrimonio.

GEMELLI Parole, parole, soltanto parole tra noi. Il vostro Mercurio è in posizione ideale per esprimere sentimenti di amore ma anche di passione, perché dove c’è sentimento agisce anche il corpo. Mercurio vostro pianeta è nel campo della fortuna, ottimo l’aspetto con la Luna per ogni iniziativa pratica ed economica. Rispondete solo quando avete riflettuto fino in fondo. Venere, amante dello zodiaco, mentre ascolta le vostre mille parole d’amore risponde: che cosa sei, che cosa sei, non cambi mai.

CANCRO Luna da ieri sera transita in Leone, vostro settore delle finanze e del patrimonio personale, molto buona per controlli e azioni bancarie. Per una situazione più solida in affari bisogna attendere altri transiti, perché Mercurio è in questi giorni ostile, non permette di portare a termine le iniziative nuove oppure una nuova causa. Intendiamoci, non è tanto responsabilità del pianeta, quanto il richiamo degli obblighi in famiglia. Tosse fastidiosa.

LEONE Una regale Luna sarà con voi due giorni, ottimo l’aspetto con Mercurio e Sole in Bilancia e con la fortuna che propizia Giove, specie durante i nuovi incontri e viaggi. Parte una nuova ondata positiva per la vostra attività, che avrà il massimo con Luna nuova in Bilancia il 3 ottobre. Si avvicina anche una nuova forte emozione in famiglia nel rapporto genitori-figli. Consigliamo ai genitori di seguire più da vicino le figlie.

VERGINE Carica di suspense questa giornata come un western di qualità, tipo “Quel treno per Yuma”, qualcosa dovrà succedere, qualcuno arriverà… Presuntuose nei vostri confronti le persone vicine, credono di valere più di voi. Ma nel mondo delle amicizie crescono per voi nuove opportunità. Dolori muscolari, ma se non fate i calciatori non ci sono problemi. Un nuovo amore magari non sarà clamoroso però sesso e samba va di moda.

BILANCIA Luna è oggi molto diversa da ieri, transita due giorni in Leone, vostro grande amico zodiacale. Quante unioni professionali e matrimoniali potremmo registrare tra Bilancia e Leone! Questo Mercurio nel segno sarà ringalluzzito da questa Luna sensuale, potreste iniziare anche una ambiziosa svolta professionale. Avete anche una incredibile disponibilità di Giove per le questioni legali, in tribunale, spartizioni. Fortuna al gioco.

SCORPIONE Non facile Luna per due giorni in Leone, tuttavia è stimolante per rincorrere il successo nel lavoro, nella salute invece provoca influenze autunnali, qualche problema in più per le donne, però anche gli uomini con quell’Urano negativo devono stare attenti con i macchinari. Fate sparire quella ruga pensierosa dalla vostra fronte, lasciata da una situazione vissuta nel privato. Dovete parlare nel matrimonio.

SAGITTARIO Voi più degli altri dovete vivere con gioia ed entusiasmo questo weekend, riscaldati e stimolati dalla Luna in Leone, che si combina costruttivamente con Mercurio per voi, nuovamente ottimo dalla Bilancia. Non abbiate fretta di concludere perché Mercurio vi sarà molto caro fino alla prossima Befana. Fortuna all’improvviso, non si può sapere da dove potrebbe arrivare un’occasione di lavoro e guadagno. Avete fatto un bel rinnovamento in casa, ufficio.

CAPRICORNO Nulla dovete provocare, gli avvenimenti si presentano da soli da questa mattina e fino all’inizio di ottobre. I cambiamenti che volete, le notizie che aspettate, arriveranno. Giove è con voi, Mercurio purtroppo per qualche giorno agisce contro. Ma l’amore è protetto da una esuberante Venere un messaggio: “Scrivimi e cercami, caro Capricorno, non ti scordar di me…”. Bronchi deboli.

ACQUARIO Possibile qualche anomalia nella circolazione, digestione, effetto del contrasto Venere-Luna. Le due femmine dello zodiaco agitano il matrimonio, ma non per gelosia, per le solite questioni quotidiane. Però sembra che la cosa vi diverta. Nel lavoro farete scelte indovinate, c’è una buona fusione tra istinto e cerebralità. Un premio in denaro, inatteso, perciò più gradito. Sole fa vincere in tribunale.

PESCI Giove è un giudice che non perdona, e voi l’avete conosciuto piuttosto bene adesso che si scontra con il vostro Saturno e Nettuno. Questo aspetto che potrebbe avere anche un peso nella salute, ma è bella la Luna, sportivo Marte, ingegnoso Mercurio, Venere come maga Circe incanta gli uomini. Ecco perché siete considerati fortunati, durante il weekend avete un altro giudice, Urano, che agisce a vostro favore in affari e in amore.