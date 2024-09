30 settembre 2024 a

a

a

"Le stelle di Branko", l'oroscopo di oggi lunedì 30 settembre.

ARIETE

In primo piano il lavoro, conviene spendere nuove energie perché si prevedono risultati soddisfacenti, anche nelle finanze. Ma per essere tranquilli nel lavoro, concentrati, dovete essere sereni in famiglia - speriamo che le persone vicine non vi creino nuovi problemi. Cambiamenti nella vita dei figli che non vivono vicini a voi, per i giovani: figura materna. Nel pomeriggio inizia una deliziosa frenesia nel cuore, in serata un incontro che ha dell’incredibile.

TORO

Momenti piacevoli. Oggi guardate voi stessi e il mondo con gli occhi dell’ottimismo, generosi ed affettuosi - gli altri ricambiano il vostro calore e il vostro affetto. L’amore è un’esperienza reale, fisica ed emotiva. Splendida Luna, vi aiuta anche nelle questioni che riguardano la casa, le proprietà. In famiglia prendetevi la stessa libertà che si prendono gli altri. Gastrite.

GEMELLI

Se c’è un disturbo persistentemente nella salute, controllo medico. Esiti positivi nelle cure, il vostro Mercurio è il farmacista dello zodiaco, transita in posizione eccellente anche per il lavoro, i viaggi, gli incontri. Porta senz’altro buone notizie in serata, imparate a dominare le spinte possenti del vostro ego e rendetevi conto che la moderazione porta più frutti di quanto possiate credere.

CANCRO

Insicurezza. Di che cosa avete paura? Liberatevi di un dubbio, la Luna oggi buona e generosa, facilita l’espressione verbale dei sentimenti, porta senz’altro buone notizie per il lavoro. Per una situazione più solida in affari, bisogna attendere altri transiti, Sole in Scorpione, ma anche questi giorni hanno buoni influssi per avviare nuove iniziative. Oppure una nuova causa.

LEONE

È importante avere vicino persone disposte a collaborare, a sostenervi, da soli non potete arrivare all’obbiettivo; dovete però essere anche voi amichevoli e generosi con consigli ed aiuti. Parte una nuova ondata positiva per la vostra attività che avrà il massimo con Luna nuova in Bilancia, il giorno 3. Si avvicina una nuova grande emozione, nel rapporto genitori-figli.

VERGINE

Momenti bellissimi per gli innamorati e i giovani sposi. L’aspetto che oggi la Luna forma con Marte e Venere è fertile, annuncia il prossimo arrivo della cicogna in famiglia. Luna in Vergine, dovete ricordarlo, perde le caratteristiche romantiche, diventa un po’ insoddisfatta per come vanno gli affari, calcolatrice e buona invece per chi lavora in politica.

BILANCIA

L’uomo Bilancia ha spesso gli occhi chiari, visti da vicino sembra che una sirena danzi nelle pupille, vellutati quelli della donna Bilancia. Non solo espressione romantica, oggi il vostro sguardo cadrà su un’ottima possibilità di guadagno, anche in campo immobiliare. Si avvicina la vostra Luna nuova, significa che vi dovete preparare per il vostro nuovo anno di vita che inizierà il 3 ottobre. Stomaco agitato.

SCORPIONE

Sta per scattare l’ora X, fuori con tutte le iniziative, giorno superlativo, in verità tutta la settimana è buona per discutere di soldi, ma anche con qualche riserva: Urano è ambivalente, aiuta a guadagnare oppure provoca perdite. Contano le vostre idee, validissime. La vostra ironia è terribile, la vostra critica coglie nel segno. Salute: influenze autunnali.

SAGITTARIO

La situazione domestica non è ancora chiara, oggi sembra scarso anche lo slancio in amore, ma questo non significa che dobbiate rinunciare ai vostri sogni: le stelle girano… Intanto iniziano a girare bene per la sfera materiale, le previsioni parlano di incontri molto importanti a partire dal 2 ottobre quando inizia Luna nuova in Bilancia, però alcuni cambiamenti possono sconvolgere i vostri programmi.

CAPRICORNO

Trionfo nelle cause legali (anche nelle vertenze con i parenti), occasioni professionali fuori dal normale. Se chiudete gli occhi e pensate ad un anno fa, vi sembra di vivere un’altra vita? È cosi. Venere canta alle persone sole: un’altra vita, un altro amore ti darò. Notizie di fratelli e sorelle lontani, improvvisa arriva una novità che riguarda parenti acquisiti. Tirate fuori le capacità manageriali, avrete i vostri profitti e soddisfazioni morali.

ACQUARIO

Urano, pianeta dell’imprevedibile, apre nuove strade, sempre che siate disposti a riceverle, nuovi strumenti per affrontare il lavoro, la vita, il futuro, non dovete però trascurare la logica, né agire con impazienza, oppure arrivare alle conclusioni con troppa fretta, soprattutto dovete essere sempre diplomatici. Registriamo qualche anomalia nella circolazione o nella digestione, effetto del contrasto di Venere. Agitato anche il matrimonio.

PESCI

Non lasciatevi disorientare dalla Luna in Vergine, non perdete mai la concentrazione nei rapporti di collaborazione e nelle relazioni affettive, l’incognita è rappresentata da Giove, un giudice che non perdona, cercate di essere sempre in regola con la legge. Affronterete anche ostacoli e rovesci senza abbattervi: quando una cosa non riesce, ricominciate da capo.