Michele Serra e Gassman? Ora per parlare serve il loro via libera

Deve sicuramente trattarsi di un errore, di una svista, di un refuso, di inchiostro sfuggito dalla penna, anzi - in epoca telematica- di tasti battuti inconsapevolmente. Peggio ancora: di un atroce scherzo dell’intelligenza artificiale. Ma che dico, viriamo sul complottone: sarà stato un perfido hacker (neanche a dirlo: trumpista-muskista-fascista) che si è impossessato a tradimento delle password di Michele Serra, il tollerantissimo guru progressista, l’uomo dell’ascolto, dell’empatia, della comprensione profonda della società, e - per sfregiarne l’immagine - ha inviato a Repubblica (a firma Serra) un testo incredibile, censorio, insultante nei confronti di opinioni diverse. Direbbero i lettori di Rep in automatico: un testo “fascista”. Sì, non c’è alcun dubbio: dev’essere assolutamente andata così. Non possiamo credere che Serra abbia effettivamente scritto quello che abbiamo letto ieri. Riassunto delle puntate precedenti: il sindaco di Gallarate, il leghista Andrea Cassani, ha concesso l’uso di una sala, per l’esattezza del teatro comunale, a una conferenza internazionale sul tema della “remigrazione”. Per giorni, a sinistra, si è scatenata una canea preventiva, al punto che l’orario della manifestazione è stato anticipato per evitare disordini, e tutta l’area (per garantire l’incolumità dei convegnisti) è stata ampiamente presidiata dalle forze dell’ordine. E che hanno detto i partecipanti?

Hanno chiesto rimpatri ed espulsioni, maggiore severità contro l’immigrazione irregolare e contro gli stranieri che commettono reati. Magari altre idee dei conferenzieri (le ignoriamo) saranno pure spiacevoli o sgradevoli per qualcuno, ma, da quanto anche Libero vi ha raccontato nel weekend, in questa occasione si è trattato di un normalissimo convegno sulla sicurezza, su chiare posizioni di destra.

Risultato? L’immancabile Gassmann junior ha preso a strillare pretendendo che sia ritirato il nome del padre dalla intitolazione del teatro. E già qui - povero figlio - nemmeno si è reso conto del contenuto oggettivamente censorio della sua strillata. In altri termini, prima di poter parlare in quel luogo pubblico, bisognerebbe inviare testi e copioni ad Alessandro Gassmann per ottenere un’autorizzazione preventiva? Roba da ridere o da piangere, decidete voi. Ma qui arriva Serra, un Serra lanciatissimo in corsia di sorpasso, che ieri su Rep non solo solidarizza con Gassmann, non solo bullizza il sindaco leghista, ma sparacchia due frasi allucinanti contro la ragionevolissima tesi del primo cittadino di Gallarate, che aveva parlato della conferenza come di un «contributo al dibattito». Apriti cielo, Serra si scatena e lascia a verbale quello che segue: «Fu un contributo al dibattito anche la notte dei cristalli? Anche la deportazione degli ebrei?».

